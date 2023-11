Dr. House: relembre história e elenco da série médica dos anos 2000

A série Dr. House , lançada em 2004 e no ar até 2012, está disponível nos catálogos do Amazon Prime Video e Globoplay . Com David Shore como showrunner e estrelado por Hugh Laurie e Omar Epps, a trama acompanha um médico que, apesar de ser um excelente especialista, não sabe lidar com seus pacientes socialmente. Com oito temporadas e um total de 177 episódios, a produção americana foi um grande sucesso após o lançamento no canal Fox. Confira, a seguir, mais detalhes da série, como sinopse, elenco e repercussão.

Série americana é estrelada pelo ator inglês Hugh Laurie — Foto: Divulgação/Fox

Enredo de Dr. House

Ambientada no hospital universitário Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, a história desse drama médico gira em torno do Dr. Gregory House (Hugh Laurie), um infectologista e nefrologista reconhecido pelo seu talento em realizar excelentes diagnósticos. No entanto, o que o diferencia dos demais colegas de trabalho é o fato de Gregory ser extremamente cético e antissocial, evitando se relacionar com seus pacientes.

Elenco de Dr. House

A série é estrelada por Hugh Laurie (O Gerente da Noite), que dá vida ao protagonista Gregory House. Já Omar Epps (Pânico 2) interpreta Eric Foreman, o médico-chefe do hospital e um dos principais coadjuvantes da série. O elenco de Dr. House ainda é composto por nomes como Robert Sean Leonard (Sociedade dos Poetas Mortos) vivendo James Wilson, Lisa Edelstein (The Good Doctor) dando vida à Lisa Cuddy, Jesse Spencer (Chicago Fire) como intérprete de Robert Chase e Jennifer Morrison (This Is Us) como Allison Cameron.

A produção seriada tem como showrunner David Shore — Foto: Divulgação/Fox

Repercussão

Muito popular entre o público e a imprensa especializada, a série Dr. House conquistou renome internacional ao vencer diversos prêmios renomados da televisão, com destaque para o Emmy Awards, além do Globo de Ouro, em 2006 e 2007, na categoria de Melhor Ator para Hugh Laurie.

Em relação à audiência, o cenário não é diferente. No agregador IMDb, por exemplo, a produção norte-americana tem nota 8,7, com base em 493 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de David Shore conquistou 90% de aprovação dos críticos e 96% do público geral. Segundo o consenso do site, "o excelente desempenho de Hugh Laurie traz vivacidade ao mesquinho Dr. House, conduzindo sem esforço uma série rica em estilo, mas teimosamente presa à fórmula desde o início".

Confira o trailer de Dr. House:

