Em Confinamento: veja sinopse, elenco e trailer do filme de suspense

O longa de suspense Em Confinamento (2022) chegou ao catálogo da Netflix na última quinta-feira (2) e está ocupando o Top 5 da plataforma. Estrelado por Henry Thomas (E.T.: O Extraterrestre), o filme acompanha a história de Robert Mitchell, um encanador que testemunhou um assassinato brutal e se escondeu no subterrâneo da propriedade que os criminosos estão revistando em busca de uma fortuna. A produção conta com roteiro de Jacob D. Wehrman e direção de L. Gustavo Cooper. A seguir, confira mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

No filme Em Confinamento, Henry Thomas interpreta o encanador Robert, que presencia um assassinato — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Em Confinamento

Robert Mitchell (Henry Thomas) é um simples encanador que testemunhou um cruel assassinato em uma cabana remota. Com receio de tornar-se a próxima vítima, ele se esconde no subterrâneo dessa propriedade enquanto os criminosos revistam o espaço em busca de uma fortuna. À medida que eles se aproximam, o protagonista precisa escolher qual atitude salvará sua vida.

Elenco de Em Confinamento

O ator Henry Thomas, que protagoniza Em Confinamento, é um nome conhecido por ter atuado no clássico filme E.T.: O Extraterrestre (1982). Além dele, os atores Bradley Stryker (Vingança a Sangue Frio), C. Ernst Harth (Sobrenatural) e Olivia Taylor Dudley (The Magicians: Escola de Magia) também fazem parte do elenco da produção. O longa marca a estreia de L. Gustavo Cooper (June) como diretor. Jacob D. Wehrman é o responsável pelo roteiro e Steven Paul e Scott Karol, da Sp Media Group, pela produção.

No longa Em Confinamento, os atores Bradley Stryker (Vingança a Sangue Frio) e C. Ernst Harth (Sobrenatural) encenam dois criminosos que estão em busca de uma fortuna — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

Apesar de Em Confinamento ser bastante popular entre o público do streaming, o longa teve desempenho negativoem relação à crítica especializada. Em sites agregadores, como no IMDb, sua pontuação é abaixo da média, alcançando nota 4,7. Até a publicação desta matéria, o longa não foi avaliado no Rotten Tomatoes.

Para Jon Donnis, do site Been To The Movies, o longa está longe de ser perfeito, mas ainda assim vale a pena assisti-lo. "Há alguns momentos de revirar os olhos, e mesmo que essa seja a sua reação, isso não impedirá que você goste do filme. Adicione alguns policiais para apimentar as coisas e você terá um thriller decente em mãos para desfrutar", pontuou.

Jeremy Aspinall, do site Radio Times, elogiou a interpretação do protagonista de Henry Thomas e a direção que Cooper deu à trama. "Thomas convence à medida que a bondade natural de seu personagem se transforma em brutalidade, enquanto o diretor L. Gustavo Cooper introduz muito humor irônico para fermentar a ação sangrenta", escreveu.

Confira o trailer oficial de Em Confinamento:

