Fabledom: gameplay e requisitos para download do jogo de contos de fadas

Fabledom é um jogo simulador relaxante de construir cidades que se passa em um mundo de conto de fadas habitado por heróis, monstros e princesas. O game inspirado em clássicos como The Settlers , Foundation e Kingdoms and Castles está sendo desenvolvido pelo estúdio independente Grenaa Games e publicado pela Dear Villagers ainda em acesso antecipado na loja digital Steam .

Inicialmente o jogo foi aberto ao público em abril de 2023 e tem ganhado popularidade por meio de atualizações com novos conteúdos. Fabledom está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 59,90 em acesso antecipado e tem lançamento planejado para meados de abril de 2024.

Fabledom é um game de construir cidades relaxante que se passa em um mundo de conto de fadas — Foto: Reprodução/Steam

História de Fabledom

No inocente universo de Fabledom, jogadores encarnam o papel de um príncipe ou princesa enviado(a) para explorar o mundo e construir um novo reino de fantasia por conta própria. Usuários poderão escolher entre diferentes tipos de reino no mapa do game e começar com um pequeno vilarejo ao lado de seus habitantes "Fabulinhos" (Fablings). Quanto maior e mais agradável se tornar sua cidade, mais pessoas irão querer se mudar para ela, levando ao crescimento da região. Seus feitos também chegarão aos monarcas de outros reinos, que, por sua vez, poderão se tornar amigos e até mesmo a um interesse romântico.

Ocasionalmente figuras folclóricas e de contos de fadas poderão aparecer na história por meio de diversos eventos únicos. Jogadores poderão encontrar uma conhecida menina com uma capa vermelha, bruxas que podem ser aliadas ou lançar maldições, um ciclope incompreendido, gnomos, um fauno flautista e até mesmo um vendedor de feijões mágicos.

Gameplay de Fabledom

Seu herói em Fabledom será uma espécie de avatar para interagir com personagens e liderar seus exércitos — Foto: Reprodução/Steam

As mecânicas de construção de Fabledom são bem simples e exigem administração de poucos recursos, como madeira, pedra e moedas de ouro, pagas regularmente por seus habitantes. Crie casas para servir de habitação para novos Fabulinhos, plante em grandes fazendas para garantir sua comida e erga vários tipos de construção com funções específicas como enviar mensagens, oferecer entretenimento, replantar árvores e mais.

Após algum tempo será possível construir uma base onde ficará seu herói, um campeão lendário que liderará seus exércitos e lidará com a interação contra inimigos e possíveis aliados. Seu herói pode conversar com outras entidades do mundo e interagir com segredos que garantirão novas vantagens para sua vila. Também é possível fabricar espadachins e arqueiros para defender sua cidade de monstros como esqueletos e golems.

Jogadores que queiram curtir apenas a construção se Fabledom sem desafios podem optar pelo modo criativo — Foto: Reprodução/Steam

Conforme sua economia se expande, é possível comprar terrenos adjacentes para aumentar o tamanho de seu reino e interagir com outros monarcas, seja para lutar com eles por domínio ou para cortejá-los com presentes e sair em encontros. É preciso ficar atento também a mudança de climas e estações que podem afetar sua produção, mas jogadores que queiram apenas construir sem desafio podem optar por jogar em um modo criativo livre.

Requisitos mínimos

Fabledom - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 3470 3,2 GHz ou AMD FX 8120 3,9 GHz Intel Core i5 4690 3,5 GHz ou AMD Ryzen 5 1600X 3,6 GHz Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1060 ou Radeon RX 580 Geforce GTX 1070 ou Radeon RX Vega 56