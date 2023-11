Fae Farm: veja gameplay e requisitos do simulador de fazenda com fadas

Fae Farm é um simulador de fazenda no estilo de games como Harvest Moon e Stardew Valley , mas com uma pitada de magia que torna a aventura ainda mais interessante. Desenvolvido pela Phoenix Labs, os usuários precisam cuidar de sua propriedade, alimentar animais, decorar sua casa e interagir com habitantes para fazer amizades ou até se casar.

Além disso, também é possível explorar minas misteriosas, com objetivo de resolver os problemas que estão afetando o mundo de Azoria. Fae Farm está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam e Epic Games Store) por valores entre R$ 149,99 e R$ 299.

Fae Farm é um simulador de fazenda tradicional que segue os moldes de Harvest Moon e Stardew Valley com uma pitada de magia — Foto: Divulgação/Phoenix Labs

História de Fae Farm

Fae Farm se passa no mundo encantado de Azoria, uma ilha isolada que está passando por alguns problemas naturais, como redemoinhos, nevascas e erupções vulcânicas. Tudo começa quando o protagonista, um personagem original criado pelo jogador, encontra uma mensagem em uma garrafa que boiava no mar. Dentro dela, havia um pedido de ajuda, convidando o leitor a ir para a região.

Porém, ao tentar navegar para a ilha, sua embarcação é destruída. Com muita dificuldade, o protagonista usa os restos do barco e consegue chegar à costa de Azoria. Lá, ele é acolhido como um novo habitante de Azoria e recebido pela prefeita Merrit, que menciona ter escrito a carta. O usuário agora precisa viver normalmente na região, apesar de ser visto como a chave para salvar a ilha dos perigos misteriosos.

O gameplay de Fae Farm envolve plantar vegetais, cuidar de animais, pescar e outras atividades — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Fae Farm

A fórmula de Fae Farm é a mesma dos simuladores de fazenda tradicionais. Jogadores podem realizar uma grande variedade de atividades, como plantar vegetais, cortar árvores, cuidar de animais mágicos, pescar, cozinhar, caçar insetos e mais. Além disso, tudo que é obtido em seu inventário pode ser usado para revender, criar novos itens, fazer poções, fabricar móveis para sua casa, melhorar ferramentas e assim por diante.

Todas as suas ações custam energia, a qual pode ser recuperada por meio de comida e descanso. Por sinal, uma grande vantagem do game sobre outros simuladores é sua movimentação fácil, com a possibilidade de pular e se locomover com facilidade pela cidade.

Em Fae Farm será preciso também lutar contra inimigos nas minas para obter recursos e desvendar o mistério da ilha — Foto: Reprodução/Steam

Durante a gameplay, também é preciso visitar minas, úteis para obter certos minerais para melhorar suas ferramentas, além de fabricar certos itens e erguer algumas construções. As minas são habitadas por objetos inanimados que ganharam vida e se tornaram agressivos, como relógios, lemes e baús. É preciso enfrentar esses inimigos e conquistar as áreas, com o objetivo de descobrir o que está por trás dos desastres da natureza recorrentes na ilha.

É possível jogar a aventura sozinho ou com até 4 amigos em multiplayer online cooperativo. Fae Farn também promete atualizações futuras com duas novas expansões de conteúdo entre dezembro de 2023 e junho de 2024. As atualizações incluirão novas áreas para explorar, novos personagens para se relacionar, novas criaturas, novas histórias e mais.

Requisitos mínimos

Fae Farm - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i3 4160 ou AMD A8-7600 Intel i5 2100 ou AMD FX-6300 Memória RAM: 8 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 460, Radeon HD 6850 ou Intel UHD620 Geforce GTX 660 ou Radeon HD 7870 DirectX: 11 11 Armazenamento: 5 GB de espaço disponível 5 GB de espaço disponível

