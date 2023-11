Férias de Verão: veja sinopse, elenco e trailer do filme de comédia

O filme Férias de Verão chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já está na quarta posição do Top 10 do streaming. A trama dessa comédia segue dois amigos desempregados e pais de família que arrumam trabalhos provisórios em um hotel de luxo. Mas é quando eles levam os próprios filhos para aproveitarem as férias no local, que várias situações inusitadas acontecem. O ator Santiago Segura dirige e protagoniza o filme ao lado de Leo Harlem.

Com roteiro co-escrito pelo diretor e Marta González de Vega, o filme espanhol tem distribuição pela Sony Pictures. Se você gosta de comédia, confira, a seguir, mais detalhes de Férias de Verão, como sinopse, elenco e trailer.

Produção espanhola disponível na Netflix tem roteiro e direção de Santiago Segura — Foto: Divulgação/Sony Pictures

📝 Por que o vídeo trava na hora de assistir streaming? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Férias de Verão

A trama dessa comédia acompanha Félix (Santiago Segura) e Óscar (Leo Harlem), dois amigos que se veem sem emprego após serem demitidos simultaneamente. Assim, para manter as contas em dia, eles aceitam um trabalho temporário como animadores infantis em um hotel de luxo.

Mesmo divorciados, os dois amigos passam sempre as férias de verão com os filhos, e com o novo cargo, eles decidem, então, levar os pequenos para aproveitar tudo o que o hotel tem de melhor a oferecer. Mas é aí que a situação começa a sair de controle, já que muitas confusões passam a acontecer com a chegada das crianças.

Elenco de Férias de Verão

Estrelado por Santiago Segura (A Rainha da Espanha) no papel do protagonista Félix e Leo Harlem (O Noivo da Minha Amiga) interpretando Óscar, o elenco de Férias de Verão é composto por nomes como Patricia Conde (Meu Malvado Favorito 2) dando vida à Cristina, Cristina Gallego (Pássaros de Verão) vivendo Patricia, Sirena Segura (The Kids Are Alright 2) como intérprete de Carmen e Javier García (À Todo Vapor! Destino) como Cristóbal.

Filme espanhol é estrelada por Santiago Segura e Leo Harlem — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Repercussão

Apesar de estar em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Férias de Verão teve um desempenho mediano entre a imprensa especializada, como indicam os agregadores. No IMDb, por exemplo, a produção espanhola tem nota 5,0, com base em 264 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Santiago Segura conquistou 80% de aprovação do público geral.

Para Rubén Romero Santos, do Cinemanía, este é o "filme de maior sucesso de Santiago Segura em muito tempo". O jornalista Fausto Fernandez, do Fotogramas, também segue nessa análise positiva, afirmando que o diretor "triunfa nas comédias dramáticas".

Confira o trailer oficial de Férias de Verão:

Assista: conheça seis truques para usar na Netflix