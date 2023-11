Final Fantasy VII Ever Crisis: veja gameplay e requisitos do RPG mobile

Final Fantasy VII Ever Crisis é um game de RPG da Square Enix disponível de graça para celulares Android e iPhone ( iOS ). O título é uma espécie de “versão mobile” de Final Fantasy VII e conta todos os fatos da saga original, junto a outros momentos inéditos. É possível reviver as aventuras de Cloud contra a crise ecológica e as forças de Sephiroth. Além disso, o game apresenta recursos colecionáveis, como roupas especiais e outros itens que podem melhorar a jogabilidade. Confira, a seguir, detalhes da história, gameplay e mais.

Final Fantasy VII Ever Crisis chegou aos celulares — Foto: Divulgação/Square Enix

A história de Final Fantasy VII Ever Crisis

Final Fantasy VII Ever Crisis conta, de novo, a história original de Final Fantasy VII. Tudo começa quando o mercenário Cloud Strife se junta à organização Avalanche para tentar derrubar a corporação Shinra, que ameaça o planeta com seus experimentos e poluição. Com o tempo, descobrimos mais sobre o passado militar de Cloud e sua ligação com o temido Sephiroth, outro poderoso soldado, fruto de experimentos científicos.

O Final Fantasy VII original foi um dos maiores sucessos do PSOne e recebeu um remake para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC. Com Final Fantasy VII Ever Crisis, a Square Enix quer tentar repetir o sucesso e contar essa história marcante em uma versão mobile. Além disso, é possível descobrir novos eventos, que não estão em nenhuma outra reedição de Final Fantasy VII existente – nem mesmo no recente remake. Essa é uma forma de chamar a atenção de mais jogadores, principalmente os grandes fãs da franquia.

Final Fantasy VII ganha nova versão da história — Foto: Divulgação/Square Enix

Gameplay de Final Fantasy VII Ever Crisis

Final Fantasy VII Ever Crisis apresenta uma jogabilidade mais próxima do formato clássico da franquia. Os combates são em turnos e o jogador seleciona ações para atacar, curar ou lançar magias. Fora das batalhas, temos uma exploração em ambiente 3D, com personagens bem desenhados e claros no cenário. O game parece bastante com a versão original, mas tem gráficos mais atuais para celulares modernos.

Fora dos combates e explorações, Final Fantasy VII Ever Crisis tem ainda um formato de itens colecionáveis obtidos por sorte ou com pagamentos opcionais. Alguns podem considerar o modelo um pouco “abusivo”, já que os valores são bem altos. Ainda assim, os fãs da franquia podem aproveitar o game sem a necessidade de pagar nada.

Jogabilidade de Ever Crisis lembra Final Fantasy clássico — Foto: Divulgação/Square Enix

Requisitos de Final Fantasy VII Ever Crisis

Final Fantasy VII Ever Crisis é um jogo mobile, portanto, é compatível apenas com sistemas Android e iOS. Saiba o que é necessário para jogar:

Requisitos mínimos - Final Fantasy VII Ever Crisis Requisitos Mínimos Android iOS Sistema operacional: 7.0 10.0 Resolução de tela: 800 x 480p 800 x 480p Memória: 8 GB 8 GB

