For All Mankind: veja sinopse, elenco e trailer da série do Apple TV+

A quarta temporada da série For All Mankind estreou no catálogo do Apple TV+ na última sexta-feira (10). Com Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nediv como showrunners, o projeto de ficção científica se debruça sobre o que teria acontecido se a corrida espacial durante a Guerra Fria nunca tivesse acabado. Estrelam o projeto Joel Kinnaman e Michael Dorman. Com um total de dez episódios, cada novo capítulo da produção norte-americana será disponibilizado semanalmente no streaming toda sexta-feira, até o dia 12 de janeiro de 2024. A seguir, confira mais detalhes de For All Mankind, como sinopse, elenco e repercussão.