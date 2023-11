Furina em Genshin Impact: veja guia com gameplay, build e comps

Genshin Impact , RPG de ação da HoYoverse , recebeu uma nova personagem cinco estrelas para o seu elenco, Furina. Ela é a tão aguardada Arconte de Fontaine, a quinta região explorável do mundo de Teyvat. Proficiente no elemento Hydro, Furina é considerada uma personagem de suporte devido ao seu potencial de aumento de dano e cura da equipe. No entanto, ela é versátil e também consegue causar bastante dano com suas habilidades — que podem ser complicadas de entender.

Em resumo, a Arconte de Fontaine é uma personagem que se beneficia da oscilação de vida do time do jogador para prover bônus de dano e cura ao grupo. Por isso, uma das suas características é drenar HP de todos os seus membros e pode ser inviável sem a presença de um curandeiro dedicado. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica os detalhes de gameplay, build e composições para jogar com a Furina em Genshin Impact, disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), PC, Android e iPhone (iOS). Confira:

Furina traz um arsenal fora do comum em Genshin Impact — Foto: Divulgação/HoYoverse

História

Furina é uma personagem excêntrica e considerada uma superestrela pelo povo de Fontaine, graças às suas performances na Ópera Epiclese, no Tribunal de Fontaine. Por vezes, ela participa dos julgamentos e exerce sua liberdade para fazer comentários que nascem da curiosidade, sem que façam sentido lógico com os casos. Quando não comparece às sessões sediadas no local, ela assume o palco com suas próprias apresentações musicais.

Um dos seus maiores talentos é a capacidade de atuar, mas parece que ela utiliza isso a seu favor para mascarar um fardo gigantesco enquanto busca soluções. Afinal de contas, existe uma profecia alarmante de que Fontaine será inundada pelas águas do Mar Primordial, que pode dissolver todos os seus cidadãos.

Furina é uma mestre da atuação e suas habilidades refletem essa personalidade — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Gameplay

É possível dizer que o lançamento de Furina veio para privilegiar o elenco de curandeiros de Genshin Impact, em especial aqueles capazes de curar a equipe inteira de uma só vez. Para entender a personagem, é importante ter em mente que ela tem dois alinhamentos, alternados com seu Ataque Carregado: Ousia (roupa escura) e Pneuma (roupa clara). Essas instâncias mudam sua aparência e a função da Habilidade Elemental: Salon Solitaire.

No alinhamento Ousia, a Habilidade Elemental invoca os membros do Salon com bolhas comemorativas, que causam Dano Hydro em área com base na Vida Máxima de Furina. Ela posiciona três criaturas em campo, que atacam periodicamente e também causam Dano Hydro com base na Vida Máxima. Quando eles atacam, os personagens com mais de 50% de HP do grupo do jogador têm a vida drenada para aumentar o poder dos ataques em até 140%.

Já no alinhamento Pneuma, Furina invoca a Cantora das Correntes para regenerar a Vida do personagem ativo em campo com base no seu atributo de Vida Máxima. Ou seja, é uma cura de alvo único e pensada sobretudo para momentos de exploração. Vale notar que o Salon Solitaire também permite que Furina ande sobre a água, provando-se uma excelente habilidade para o mundo aberto do jogo.

Além disso, a duração dos Membros do Salon e da Cantora das Correntes é compartilhada e a habilidade dura no máximo 30 segundos. Como o seu tempo de recarga é de 20 segundos, é possível manter as invocações em batalha para sempre. Isso significa que Furina é uma personagem que não aparece em campo para desferir Ataques Normais, mas sim para ativar seus Talentos.

Furina promete dar mais valor a personagens de cura em Genshin Impact ao aplicar bônus de dano pela oscilação de vida — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Já a Habilidade Suprema de Furina se chama “E o Povo Vai à Loucura”. No momento da ativação, a personagem aplica Dano Hydro em área com base na sua Vida Máxima e faz todos os personagens entrarem no estado de Euforia Universal por 15 segundos.

Sempre que alguém sofrer uma oscilação de vida, Furina ganhará um ponto de Fanfarra para cada 1% da proporção de aumento ou queda da Vida Máxima. Esses pontos são convertidos em acréscimo de Dano e de Bônus de Cura para todos os membros da equipe, sendo possível acumular no máximo 300. A conversão depende do nível do Talento.

Os Talentos Passivos de Furina também têm muita importância no seu estilo de gameplay. O primeiro se chama Valsa Infinita, e permite que ela regenere a vida dos personagens da equipe a cada dois segundos com base na Vida Máxima de cada um. Esse efeito só entra em vigor se o personagem ativo do grupo for curado além do necessário por um outro curandeiro que não seja Furina. Ou seja, esse é um Talento que ajuda a ganhar mais pontos de Fanfarra.

Já o segundo, Confissão Inaudita, traz benefícios aos alinhamentos do Salon Solitaire. A cada mil pontos da Vida Máxima de Furina, o dano dos Membros do Salon será aumentado em 0,7%. Dessa forma, é possível aumentar o Dano causado em até 28%. No caso da Cantora das Correntes, o intervalo entre as curas será reduzido em 0,4%, resultando numa redução de no máximo 16%.

Build e composição

O verdadeiro valor da Furina está no uso da sua Habilidade Elemental. Por isso, o conjunto de artefatos mais recomendado para a personagem é o Trupe Dourada, que aumenta o dano da Habilidade Elemental em 20% com duas peças. No caso do conjunto completo com quatro peças, o dano aumenta em mais 25% e mais uma vez em 25% se ela estiver fora de batalha — chegando a 70% no total.

No que diz respeito aos atributos principais dos artefatos, vale buscar Recarga de Energia na ampulheta, Porcentagem de Vida no cálice e Dano ou Taxa Crítica na tiara, dependendo da necessidade. É importante que a Furina tenha bastante Recarga de Energia para aplicar sua Habilidade Suprema sempre que necessário na rotação da equipe, então vale mirar algo em torno de 170%. Nos atributos secundários, a ordem de importância tende a ser a seguinte: Recarga de Energia, Taxa ou Dano Crítico e Vida.

O conjunto Trupe Dourada é ideal para tirar proveito das habilidades de Furina em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Agora, pensando nas armas. Furina foi lançada com sua espada cinco estrelas de assinatura: Esplendor das Águas Silenciosas, que escala em Dano Crítico e está disponível por tempo limitado no sistema de gacha de Genshin Impact. Ela é uma personagem que carece de Recarga de Energia, então as melhores opções baratas são a Espada Pútrida (limitada de evento), o Cruzamento de Fleuve Cendre (recompensa de pescaria) e a Espada de Favonius.

Também vale reforçar que Furina não utilizará seu Ataque Básico para causar dano. Por isso, não há motivos para evoluir o Talento logo de início. Em ordem de importância, é interessante maximizar o Salon Solitaire, que é sua principal fonte de dano, e a Habilidade Suprema.

Por fim, é interessante pensar em composições de equipe que se beneficiem do atributo de Vida de alguma forma. Em especial, personagens como Hu Tao e Yelan funcionam muito bem com Furina — e uma composição com elas ainda habilita a Ressonância Hydro, que aumenta a Vida Máxima em 25%. Com Jean para fechar o grupo, o jogador garantiria não somente a sobrevida da equipe com seu poder de cura, mas a ativação da Valsa Infinita e a diminuição de Resistência Elemental dos inimigos com o conjunto Sombra Verde. Veja algumas possibilidades:

Hu Tao, Yelan, Furina e Jean;

Neuvillette, Furina, Zhongli e Jean;

Raiden Shogun, Furina, Kokomi e Kazuha;

Neuvillette, Furina, Kazuha e Baizhu;

Yanfei, Furina, Xingqiu e Yaoyao;

Childe, Furina, Fischl e Charlotte;

Alhaitham, Furina, Yelan e Jean.

O banner de Furina em Genshin Impact é a única forma de conquistar a personagem — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como conseguir Furina em Genshin Impact

É possível garantir Furina por tempo limitado no seu banner exclusivo no sistema de gacha, que fica disponível de 8 a 28 de novembro de 2023. Como existe uma rotação, é necessário esperar o retorno da personagem caso o jogador não consiga a tempo. As orações feitas neste período também têm chances aumentadas de garantir as personagens quatro estrelas Charlotte, Collei e Beidou. É preciso gastar uma unidade de Destino Entrelaçado para cada tentativa.

O jogo traz um sistema chamado "pity", que aumenta as chances de uma recompensa cinco estrelas após ao menos 75 tentativas. Caso o personagem não venha até a oração de número 89, é garantido que a 90ª será uma recompensa cinco estrelas. É possível tomar nota disso tudo pelo histórico de orações pelo próprio jogo. Ainda assim, o jogador tem 50% de chances de não conseguir a Furina, mas sim um personagem aleatório do banner do Mochileiro. Caso isso aconteça, a próxima recompensa cinco estrelas será com certeza a do banner desejado.

