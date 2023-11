Galaxy M52 ainda vale a pena? Veja preço e avalie ficha técnica

O Galaxy M52 5G foi um celular lançado pela Samsung em outubro de 2021. Apesar da passagem de tempo, o intermediário da família M ainda possui especificações que chamam atenção até os dias de hoje. O modelo traz suporte para Internet 5G e conta com processador da Qualcomm focado em jogos e em desempenho de câmera. Lançado há dois anos com o preço sugerido de R$ 3.499, hoje o modelo já pode ser encontrado por R$ 2.519 no site do Mercado Livre .

Outro destaque do celular é o conjunto de câmeras com três lentes distintas que chegam a 64 MP, além de bateria robusta de 5.000 mAh. A seguir, veja as especificações completas do celular e avalie se ainda vale a pena comprar o Samsung Galaxy M52 5G em 2023.

Galaxy M52 chega com Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung

Ficha técnica do Samsung Galaxy M52 5G

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera traseira: 64 MP + 13 MP + 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 778G (Qualcomm)

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 173 gramas

Dimensões: 164,2 x 76,4 x 7,4 mm

Cores: azul, preto e branco

Lançamento: outubro de 2021

Preço de lançamento: R$ 3.499

Tela e design

O Galaxy M52 5G vem com espaçosa tela de 6,7 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). O painel traz a tecnologia Super AMOLED Plus que exibe 50% mais sub-pixels, trazendo ainda mais nitidez para a tela. Outro detalhe atraente no display do smartphone é a taxa de atualização de 120 Hz — que pode chamar atenção do público gamer por proporcionar rolagem suave e visualização estável na hora de jogar.

Galaxy M52 5G — Foto: Reprodução/ Samsung

Quanto ao design, a fabricante menciona conceito sutil e elegante. O destaque, sem dúvidas, fica para a parte traseira do aparelho. Além de abrigar o arranjo de câmeras poderoso, traz toque texturizado, graças às linhas sutis. As proporções do telefone são de 164,2 x 76,4 x 7,4 mm, e o peso é de 173 gramas. O Galaxy M52 foi apresentado em três cores básicas: azul, preto e branco.

Câmera

O Galaxy M52 conta com conjunto de câmeras de alta resolução e promete fotos nítidas e claras durante todo o dia. Confira abaixo como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 64 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 13 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 5 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2.2

Galaxy M52 5G — Foto: Reprodução/Samsung

Além do sensor principal com 64 MP, o aparelho conta ainda com lente ultrawide de 12 MP para fotos com maior campo de visão e câmera macro de 5 MP para fotos mais detalhadas. Segundo a fabricante, o sensor macro realiza a aplicação do efeito Bokeh natural às imagens, destacando mais ainda o objeto principal da cena. Para selfies e videochamadas, a fabricante reservou 32 MP e garante fotos nítidas. Quanto aos vídeos, o telefone é capaz de gravar em UHD 4K (3840 x 2160) a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Galaxy M52 chega com o processador Snapdragon 778G, da Qualcomm. Pensado para celulares intermediários de alto desempenho, o octa-core opera com velocidade máxima de 2,4 GHz e é construído sob um processo de 6 nanômetros — além de contar com suporte às redes 5G. A Samsung menciona potência ideal para jogos pesados ou tarefas simultâneas.

Snapdragon 778G 5G tem suporte para as novas tecnologias de conexão sem fio — Foto: Divulgação/Qualcomm

De memória RAM, o telefone vem com 6 GB ou 8 GB e conta com o recurso de RAM Plus. Com este artifício, o aparelho pode oferecer até 4 GB de RAM virtual extra. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta versão única em 128 GB. Porém, vale ressaltar que o M52 conta com slot para cartão de memória, permitindo a expansão do armazenamento em até 1 TB.

Bateria

O Galaxy M52 não foge dos padrões da linha M e traz bateria de longa duração de 5.000 mAh. Segundo a fabricante, o modelo consegue chegar até dois dias longe das tomadas, dependendo do estilo de uso. Na hora de recarregar, o aparelho conta com suporte para carregamento rápido de 25 W. Entretanto, a marca disponibiliza um carregador de 15 W na embalagem.

Confira abaixo outros dados divulgados pela Samsung:

Uso de Internet 4G: até 17 horas

Uso de Internet Wi-Fi: até 17 horas

Tempo em ligações (4G LTE): até 48 horas

Versão do Android e recursos extras

O Galaxy M52 sai de fábrica rodando o Android 11, sob a interface One UI 3.1, que é própria da Samsung. No entanto, em dezembro de 2022, o modelo recebeu upgrade para o Android 13, sob a One UI 5.

Informações não oficiais mostram possíveis novidades do Android 13 — Foto: Reprodução/Android Police

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda dupla, Bluetooth 5.0 e suporte para Internet 5G. Além disso, o modelo conta ainda com NFC — para pagamentos por aproximação.

Outro recurso interessante presente no M52 é o Game Booster. Ele consegue verificar os padrões de jogo para otimizar a vida útil da bateria, a temperatura e a memória do dispositivo. Quando o assunto é som, o aparelho conta com alto-falantes com a tecnologia Dolby Atmos.

Preço e onde comprar

O Galaxy M52 começou a ser vendido por R$ 3.499. Hoje, o aparelho já pode ser encontrado por R$ 2.519 no site do Mercado Livre, representando uma economia de quase R$ 1 mil.

