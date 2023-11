GTA 6 vai ganhar trailer em dezembro: veja tudo que pode ser confirmado

GTA 6 terá seu primeiro trailer revelado no início de dezembro segundo um anúncio oficial da produtora Rockstar Games e jogadores já estão ansiosos para tudo que poderá ser confirmado no vídeo. Por ora, não se sabe quantos detalhes serão revelados, mas, possivelmente, será confirmada a cidade em que o jogo se passa, quem serão seus protagonistas e as plataformas nas quais o game será lançado - além do próprio nome, que ainda não foi revelado pela Rockstar. É possível que GTA 6 não tenha uma data de lançamento revelada no trailer, mas a expectativa é pela chegada aos consoles PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S , além do PC.

GTA 6 a caminho? Trailer foi confirmado para dezembro e deve confirmar alguns rumores — Foto: Divulgação/Rockstar

De volta a Vice City

Um dos "rumores" mais fortes sobre o game é que ele se passará em uma representação da cidade de Miami, que, no universo da franquia Grand Theft Auto, seria a cidade de Vice City, a mesma do aclamado GTA: Vice City. Enquanto a cidade pode parecer conhecida pelo game anterior, esta seria a primeira vez que vemos uma Vice City moderna e provavelmente o mapa incluirá uma versão mais extensa e com mais localidades para visitar, assim como GTA 5 fez com Los Santos em relação à versão de GTA: San Andreas. A Bloomberg, que anunciou antecipadamente a chegada do trailer, afirmou que o jogo realmente se passará em uma versão de Miami e que também terá áreas rurais para explorar.

GTA 6 deverá retornar a Vice City, mas nos tempos modernos e em uma versão reimaginada da cidade — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Dois protagonistas

Um dos rumores que mais ganhou força sobre o game desde seu anúncio foi a possibilidade de uma dupla de protagonistas, um homem e uma mulher, informação que também foi mencionada pela Bloomberg. De acordo com boatos que circularam em fóruns da Internet, os personagens se chamarão Jason e Lucia e teriam uma relação inspirada na histórica dupla de bandidos Bonnie e Clyde dos anos 30. Vale lembrar que em GTA 5 jogadores tinham a opção de alternar entre 3 protagonistas: Michael, Franklin e Trevor.

Segundo vídeos vazados e rumores GTA 6 deverá ter uma dupla de protagonistas — Foto: Reprodução/TechTudo

Primeira mulher jogável

A presença de "Lucia" entre os protagonistas irá marcar a primeira vez que a franquia GTA terá uma protagonista feminina, algo bastante pedido especialmente após a introdução de múltiplos protagonistas em GTA 5. Em setembro de 2022 houve um grande vazamento de dados após uma invasão aos computadores da Rockstar Games, o qual resultou em vários vídeos de gameplay de GTA 6 disponibilizados na Internet. Alguns deles mostraram Lucia realizando assaltos, andando pela cidade, e também reforçaram a possível origem latino-americana da personagem.

GTA 6 poderá ter sua primeira protagonista feminina com "Lucia", uma mulher latino-americana — Foto: Reprodução/TechTudo

Motor gráfico próprio

Enquanto a maioria dos games modernos são produzidos com o motor gráfico Unreal Engine 5, grandes produtoras como a Rockstar Games possuem o hábito de criar suas próprias engines para extrair exatamente o que precisam dos consoles. GTA 6 está sendo desenvolvido na engine "Rockstar Advanced Game Engine" ou "R.A.G.E." para simplificar.

Muitos jogadores acreditam que a R.A.G.E. não está no mesmo nível da Unreal Engine 5 com base apenas nos vídeos vazados, os quais ainda eram de um estágio inicial de produção sem muito polimento gráfico. Vale lembrar que alguns dos maiores lançamentos do ano, Marvel's Spider-Man 2 e Starfield, usam engines próprias criadas pelos seus estúdios.

GTA 6 está sendo desenvolvido em uma engine própria da Rockstar Games — Foto: Reprodução/TechTudo

Plataformas

Apesar de ainda não haver plataformas confirmadas oficialmente, podemos presumir que consoles da atual geração receberão o game, como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Os jogos da Rockstar Games sempre recebem uma versão também para PC, mas normalmente com um ano de diferença em relação aos consoles. Portanto, ao menos que a empresa quebre essa sua tradição, a expectativa é pela mesma janela entre os lançamentos. É também esperado que o jogo não saia para consoles da geração passada como PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, o que limitaria o game nas plataformas mais potentes.

GTA 6 pode não parecer muito intenso graficamente nos gameplays vazados, mas deverá ter visuais bem impressionantes na versão final — Foto: Reprodução/TechTudo

Previsão de lançamento oficial

Não se sabe ainda se o trailer mencionará uma data de lançamento. Normalmente a Rockstar Games demora um pouco entre a revelação de seu jogo e a chegada nas lojas, inclusive dada a possibilidade de adiamentos inesperados. No caso de GTA 5, o game foi anunciado em outubro de 2011 e lançado apenas em setembro de 2013.

Segundo um insider de apelido "Tez2", confiável em assuntos da Rockstar Games, a empresa estaria planejando lançar o jogo no período de festas de 2024, ao final do ano. Vale destacar que a Take Two Interactive, que publica a série GTA, espera um enorme lucro no ano fiscal de 2025, entre os meses de abril em 2024 e março em 2025, o que parece indicar a janela de lançamento do jogo.

Lançamento de GTA 6 poderá ser no período de festas em 2024 segundo rumores e projeção de lucros da Take Two Interactive — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Sistema de animação realista

Uma patente encontrada por um jogador de apelido "Tobbelobben30" relacionou um novo sistema de animação criado por um desenvolvedor chamado Tobias Kleanthous com GTA 6. Segundo a página na rede de empregos LinkedIn, Tobias trabalhou na Rockstar Games entre 2014 e 2021 implementando sistemas de animação, IA e gameplay. O funcionamento do sistema parte do princípio de que os personagens não teriam animações específicas para cada situação, mas blocos de movimento que seriam combinados ao contexto como cenário, clima, ferimentos e mais.

Por exemplo: um personagem poderia andar segurando um ombro ferido ou se abaixar atrás de um objeto para se proteger, sem deixar partes do corpo expostas. Segundo o usuário, era possível ver partes do código do sistema de animações em ação nas gameplays vazadas em 2022, mas a patente foi tirada do ar misteriosamente após ser descoberta.

Segundo patente encontrada por usuário, GTA 6 poderá usar um novo sistema de animação com reações mais realistas — Foto: Reprodução/TechTudo

Mais furtividade e sistema de armas realista

Alguns detalhes nos vazamentos de gameplay que podem estar no jogo envolvem um maior papel para a furtividade e um sistema de armas mais realista. Segundo a jogabilidade mostrada nos vídeos vazados, jogadores poderiam se abaixar para passar despercebidos e talvez seja possível realizar abates furtivos silenciosos, além de esconder corpos, algo comum em muitos outros games, mas não na série GTA. O sistema de armas aparentemente também ficará mais parecido com Red Dead Redemption 2, sem uma roda de armas que permite carregar um enorme arsenal invisível suficiente para equipar um pequeno exército.