HoloCure: veja gameplay e requisitos do roguelike com 'VTubers'

HoloCure: Save the Fans! é um roguelike de ação no mesmo estilo de Vampire Survivors, ambientado no universo da Hololive, uma das maiores agências de "Vtubers" (youtubers virtuais) do mundo. Desenvolvido pelo animador Kay Yu, conhecido por seus trabalhos em Castlevania, Bleach e Boruto, o game chamou a atenção de muitos usuários do Steam, plataforma na qual o game está disponível gratuitamente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre gameplay e requisitos para rodar o título no PC.