Ele tem preço de venda previsto para R$ 14.499 na versão mais básica, com duas portas USB 4 e suporte à tecnologia Thunderbolt. Já as versões superiores custam a partir de R$ 16.499, tendo mais opções de conectividade e acompanhados de teclado com Touch ID. Até o momento não há previsão de quando ele estará disponível no Brasil.

iMac com M3: o que muda no all-in-one da Apple — Foto: Reprodução/Apple

📝 Quais são as melhores marcas de notebook para comprar? Opine no Fórum do TechTudo

O que muda no novo iMac em relação ao seu antecessor

Enquanto o modelo anterior já oferecia um desempenho respeitável com o M1, o novo iMac com M3 tende a elevar a experiência a um patamar superior, graças ao seu processo de fabricação, que pode proporcionar um desempenho até duas vezes mais rápido e uma eficiência energética aprimorada. O chip M1 suportava até 16 GB de memória unificada e tinha um máximo de 8 núcleos de GPU, enquanto o M3 avança com até 24 GB de memória e até 10 núcleos de GPU.

Em termos de design, ambos mantêm a estética colorida, mas o novo iMac com M3 oferece uma tela Retina 4.5K e um sistema de som aprimorado com suporte para Dolby Atmos. O novo modelo também promete trazer melhorias na conectividade, incluindo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, proporcionando uma experiência de uso mais rápida e confiável. Essas atualizações refletem um salto notável em desempenho e eficiência, consolidando a posição do iMac como um líder em computadores all-in-one.

O chip M3

Apple anuncia novos Macs em evento 'Scary Fast' — Foto: Reprodução/Apple

O chip M3 é um marco na indústria de processadores, sendo um dos primeiros a utilizar um processo de fabricação de 3 nanômetros. Isso se traduz em uma capacidade de encaixar milhões de transistores em um espaço minúsculo, resultando em velocidades mais rápidas e maior eficiência energética. Com até 10 núcleos de GPU e suporte para até 24 GB de memória unificada, o M3 promete elevar o iMac a novos patamares de capacidade de processamento gráfico e multitarefa. As versões M3 Pro e M3 Max tendem a oferecer ainda mais potência, adequada para tarefas mais exigentes.

Desempenho Aprimorado

O novo iMac com chip M3 pode oferecer um desempenho até duas vezes superior ao modelo anterior com M1, especialmente em tarefas que exigem alto processamento, como edição de vídeo, design gráfico e jogos. A eficiência do chip M3 também significa que o iMac pode lidar com múltiplas tarefas simultâneas sem comprometer a velocidade ou a qualidade.

Experiência Visual e de Áudio

A tela Retina 4.5K do novo iMac tende a proporcionar uma melhor experiência visual, com mais de um bilhão de cores e maior nitidez. Complementando esta experiência está o sistema de som de seis alto-falantes, que promete oferecer áudio de qualidade de cinema com suporte para Dolby Atmos, proporcionando uma imersão completa seja em trabalho ou entretenimento.

Conectividade e Portas

O iMac de 24 polegadas com M3 vem equipado com Wi-Fi 6E para velocidades de download mais rápidas e Bluetooth 5.3 para uma conexão mais estável com acessórios. Inclui até quatro portas USB-C, duas das quais são Thunderbolt, que prometem oferecer transferências de dados bem mais rápidas e suporte para um display externo de até 6K.

Câmera, Microfones e Segurança

A câmera FaceTime HD de 1080p e os microfones de qualidade de estúdio podem garantir uma experiência de videoconferência superior. O iMac oferece segurança aprimorada com a opção de um teclado Magic com Touch ID, permitindo desbloqueio seguro e autenticação para pagamentos e downloads.

Design e Personalização

Novo iMac é atualizado com o chip M3 — Foto: Reprodução/Apple

O design do novo iMac é tanto funcional quanto esteticamente agradável. Com apenas 11,5 milímetros de espessura, ele vem em sete cores, permitindo que os usuários escolham um estilo que melhor se adapte ao seu espaço de trabalho ou preferência pessoal. Acompanha acessórios coloridos que combinam, incluindo teclado, mouse e trackpad.

Integração com o Ecossistema Apple

O iMac com M3 se integra perfeitamente com outros dispositivos Apple, como iPhone e iPad, graças aos recursos de Continuidade. Isso inclui a capacidade de enviar mensagens ou atender chamadas diretamente do iMac, bem como usar o Universal Clipboard para copiar e colar entre dispositivos facilmente.

Sustentabilidade e Eficiência Energética

O processo de fabricação de três nanômetros do chip M3 não apenas tende a melhorar o desempenho e a eficiência energética, mas também promete um avanço em termos de sustentabilidade. A Apple tem se comprometido com práticas ambientalmente responsáveis e promete menor impacto ambiental na fabricação do novo iMac.

Preços e Disponibilidade

Comparando com as versões anteriores, o novo iMac com M3 apresenta uma relação custo-benefício melhorada. No Brasil, o preço inicial de R$ 14.499 é ligeiramente inferior ao modelo anterior com M1, refletindo a estratégia da Apple de tornar a tecnologia mais acessível sem comprometer a qualidade. A data de lançamento no Brasil ainda não foi anunciada, mas espera-se que seja em breve, dada a popularidade crescente dos produtos Apple no país.

Com informações de Apple

🎥 Teste de Zoom: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max