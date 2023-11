iPhone 13 na Black Friday 2023: vale a pena comprar?

O iPhone 13 foi lançado em 2021 pela Apple e continua sendo um celular cobiçado pelo público. Mesmo após o lançamento de duas gerações, o smartphone conta com especificações que chamam a atenção, principalmente dos fãs da maçã que não podem gastar muito dinheiro em modelos mais recentes. Ele se destaca pela tela espaçosa de 6,1 polegadas, pela alta capacidade de processamento e pelo suporte às redes 5G . Além disso, o telefone conta ainda com conjunto de câmeras duplo e três opções de armazenamento — 128, 256 e 512 GB.

Em seu lançamento, a versão com 128 GB de armazenamento chegou ao mercado brasileiro por R$ 7.599. Dois anos depois, o preço teve uma queda considerável, e o celular pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 3.999. As cifras, somadas à ficha técnica ainda potente, fazem do celular uma opção interessante de compra para a Black Friday. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. A seguir, veja as especificações completas do smartphone e avalie se, para você, comprar o iPhone 13 ainda vale a pena em 2023.

6 fatos sobre o iPhone 13

Ficha técnica do iPhone 13

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: 2532 x 1170 pixels

Painel da tela: Super Retina XDR OLED

Câmera traseira: 12 MP + 12 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: iOS 15

Processador: A15 Bionic

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128, 256 e 512 GB

Memória expansível: Não

Bateria: 3.240 mAh

Dimensões: 146,7 x 71,5 x 7,65 mm

Peso: 173 gramas

Cores: rosa, azul, estelar, vermelho e meia-noite

Lançamento: outubro de 2021 (Brasil)

Preço de lançamento: R$ 7.599

Tela e design

O iPhone 13 vem com tela de 6,1 polegadas e resolução de 2.532 x 1.170 pixels. O painel é equipado com a tecnologia Super Retina XDR OLED e tem taxa de atualização de 60 Hz — número que pode representar um inconveniente para o público gamer. Apesar disso, o modelo da maçã conta com suporte para recursos como Dolby Vision e HDR10. No mais, o display chega com revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade.

O aparelho traz classificação IP68, que garante resistência à água e a poeira, possibilitando a inversão máxima de 6 metros por até 30 minutos, segundo a fabricante. Além disso, tanto o 13 quanto o 13 mini trazem estrutura de alumínio na mesma cor do aparelho e vidro traseiro moldado com precisão.

iPhone 13 verde — Foto: Divulgação/Apple

O destaque em relação à família anterior fica para a acomodação das câmeras, que não ficam mais posicionadas uma abaixo da outra e sim em ponto cruzado — conceito que voltou a aparecer no iPhone 14 e iPhone 15. O iPhone 13 foi lançado em cinco cores: rosa, azul, estelar, vermelho e meia-noite.

Câmera

O iPhone 13 chega com conjunto de câmeras potente, como de costume. Na ocasião de seu lançamento, a Apple mencionou que o modelo contava com o mais avançado sistema de câmera já usado em um iPhone. Desde então, houve poucas mudanças no conjunto fotográfico dos celulares convencionais da Apple, com exceção do iPhone 15, que traz lente angular com resolução de 48 MP. Confira abaixo como as câmeras do iPhone 13 se organizam.

Câmera principal de 12 MP e abertura de f/1,6;

Câmera ultrawide de 12 MP e abertura de f/2,4;

Câmera de selfies de 12 MP e abertura de f/2.2.

Câmeras do iPhone 13 — Foto: Divulgação/Apple

À época, o modelo trouxe a grande-angular com maior sensor em um sistema de câmeras do iPhone, além de lente ultra-angular exclusiva e estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor. Além da alta resolução e abertura de câmera excepcional, ele ainda conta com diversos recursos para aprimorar a experiência fotográfica, como HDR Inteligente 4, Deep Fusion, modo Noite, modo Retrato com Iluminação de Retrato e Estilos Fotográficos.

Para selfies e videochamadas, a Apple reservou 12 MP. Quanto a vídeo, ambas as câmeras conseguem gravar em até 4K a 60 fps (quadros por segundo). Outra adição interessante é o modo Cinema, que consegue produzir um efeito bokeh em vídeos e permite que os usuários ajustem o foco durante e após a captura das imagens.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 13 vem equipado com o processador A15 Bionic, da Apple. O hexa-core foi lançado em conjunto com a família 13 e também foi inserido no iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Ele é composto de seis núcleos, sendo dois para desempenho e quatro de eficiência. O chip consegue atingir uma velocidade máxima de 3.23 GHz e é construído com um processo de fabricação de 5 nanômetros . A fabricante menciona gráficos fantásticos e integração perfeita com o iOS 15 — sistema operacional do smartphone.

Quanto à memória RAM, o iPhone 13 chega com aproximadamente 4 GB. O número foi fornecido por testes de benchmark, já que a marca não disponibiliza essas informações. Em se tratando de armazenamento, o telefone vem com versões em 128, 256 e 512 GB. Vale citar que o iPhone 13 não conta slot para cartão de memória, impossibilitando a expansão de armazenamento via microSD.

Bateria

O iPhone 13 chega com bateria de longa duração e possui capacidade estimada de 3.240 mAh — assim como a memória RAM, este dado não é confirmado pela Apple. Na hora de recarregar, ele conta com suporte para carregamento rápido de 20 W. É importante ressaltar, entretanto, que o carregador é vendido separadamente.

Além disso, o modelo também é compatível com recarga sem fio de até 15 W via MagSafe e 7,5 W no padrão Qi. Confira abaixo alguns dados citados pela Apple na ficha técnica.

Streaming de vídeo: até 15 horas;

Reprodução de vídeo: até 19 horas;

Reprodução de áudio: até 75 horas.

Versão do iOS e recursos extras

O iPhone 13 saiu de fábrica com o iOS 15. Entretanto, ele já está apto a receber o iOS 17, lançado pela Apple em setembro deste ano. O sistema operacional atualizado da maçã trouxe recursos inéditos como os “Pôsteres de Contato”, função que permite editar a tela que aparece no aparelho quando um contato realiza uma ligação, disponibilizando a edição de nome, adição de filtros e emojis.

Pôster de contato para iPhone foi disponibilizado na atualização do iOS 17 — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Sobre conectividade, o telefone vem com Wi‑Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2, Bluetooth 5.0 e suporte para Internet 5G. O aparelho traz também a tecnologia NFC, que realiza pagamentos por aproximação. No mais, o iPhone 13 conta com sensores como: face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade e sensor de luz ambiente.

Preço

O iPhone 13 começou a ser comercializado por R$ 7.599. Hoje, é possível encontrá-lo no site da Amazon por R$ 3.999 — garantindo um desconto de R$ 3.600.

Com informações de Apple e GSM Arena.