Labyrinthine: gameplay e requisitos do jogo de terror com monstros

Labyrinthine é um game de terror multiplayer cooperativo que desafia jogadores a encontrarem a saída de um labirinto amaldiçoado e resolverem seus mistérios. Desenvolvido pelo estúdio independente britânico Valko Game Studios, Labyrinthine oferece uma campanha com história e um modo com elementos Rogue que gera conteúdo aleatoriamente pelas fases.

Até 4 pessoas podem se unir para tentar sair com vida de uma aventura que começa em um labirinto de cerca viva e se aprofunda em vários cenários. Vale dizer que Labyrinthine também foi fruto de uma campanha de financiamento coletivo, disponível apenas para PC (via Steam) por R$ 32,99 e compatível com visores de realidade virtual.

Labyrinthine é um game de terror multiplayer cooperativo no qual usuários precisam escapar de um labirinto amaldiçoado — Foto: Reprodução/Vatko Game Studios

História de Labyrinthine

Labyrinthine conta a história de um misterioso labirinto de cerca viva na antiga propriedade da família Fir. A estrutura misteriosa foi criada por Ethel Fir, uma mulher que já havia sido viúva duas vezes e supostamente morreu em 1935, após desaparecer em sua própria criação por 8 anos. O local se tornou uma atração mesmo sem ser aberto ao público, já que havia um rumor sobre um jovem chamado Charles, que simplesmente nunca mais foi visto após entrar no labirinto. Logo em seguida, um policial que tentou encontrá-lo também sumiu em seus caminhos misteriosos. A população local costuma se manter longe por acreditar que o local esteja amaldiçoado.

Após a morte de Ethel, a falta de herdeiros fez com que a propriedade passasse para o estado, que resolveu tornar o labirinto acessível ao público na feira Jonny Honk's Fair. No entanto, alguns funcionários começaram a desaparecer após a decisão. Durante o modo história, jogadores poderão encontrar rastros de pessoas que se perderam no labirinto, como o policial atrás de Charles e uma jovem chamada Joan, que se lançou a investigar e desbravar o interior do labirinto pouco antes do jogador.

Após muitos anos o perigoso labirinto de Labyrinthine será aberto ao público e talvez seus mistérios possam finalmente ser resolvidos — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Labyrinthine

A jogabilidade de Labyrinthine apresenta várias faces distintas. Usuários precisarão explorar os labirintos ao seu redor com o uso de ferramentas, como lanternas para enxergar, bastões luminosos coloridos para marcar o caminho, uma bússola para se guiar e chat de voz que funciona por proximidade. Em seu caminho, ocasionalmente eles encontrarão quebra-cabeças que precisam ser resolvidos, os quais também podem envolver mais exploração. Já em outros momentos, é preciso apenas encontrar itens espalhados em posições aleatórias para poder progredir.

A jogabilidade de Labyrinthine oferecer exploração, quebra-cabeças, monstros e mais — Foto: Reprodução/Steam

Por último, há monstros espalhados pelos labirintos, diferentes tipos de criaturas que irão caçar o jogador de diferentes maneiras. Alguns contam com fraquezas específicas, como, por exemplo, um grande monstro de madeira que não se aproxima de áreas com fogueiras e assim por diante. Alguns desses detalhes podem ser encontrados em anotações ou sinais no próprio labirinto. Caso o jogador seja atingido por uma criatura, ele será nocauteado e precisará ser ressuscitado por seus colegas de time. O grupo como um todo tem um número limitado de vidas para conseguir passar pelas fases.

Os monstros em Labyrinthine possuem características específicas, as quais usuários precisarão conhecer para evitá-los e sobreviver — Foto: Reprodução/Steam

Além da história, há também um modo chamado Case Files, no qual novas aventuras são geradas aleatoriamente. Nesta modalidade, será preciso encarar várias situações incomuns, como diferentes objetivos, tamanhos de mapa e monstros. Se o jogador conseguir completá-los, poderá ganhar pontos de experiência para sumir de nível e ganhar itens extras que ajudam no game, além de itens cosméticos para personalização.

Requisitos mínimos

Labyrinthine - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 7 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 ou equivalente AMD Intel Core i7 ou equivalente AMD Memória RAM: 6 GB 16 GB Placa de vídeo: Radeon HD7900 ou Geforce equivalente Geforce GTX 1060 6GB ou equivalente DirectX: 11 11 Armazenamento: 20 GB de espaço disponível 25 GB de espaço disponível Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga

Com informações de Steam, Kickstarter, Labyrinthine Fandom

