Lei e Ordem SVU: veja sinopse, elenco e onde assistir à série

Com 24 temporadas e um total de 538 episódios, o drama policial é produzido pela Universal Television. Se você gosta de séries com muito suspense e perseguições, confira, a seguir, mais detalhes de Lei e Ordem SVU, como sinopse, elenco e repercussão.

A história desse drama de investigação gira em torno dos detetives Olivia Benson (Hargitay) e Elliot Stabler (Meloni). Juntos, eles lideram a equipe de elite da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York. No decorrer dos episódios, cada um com um novo tema e vítimas abordados, a dupla investiga crimes de abuso sexual e violência doméstica enquanto tentam equilibrar as investigações com suas próprias vidas pessoais.