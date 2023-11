MacBook na Black Friday 2023: veja modelos, preço e ficha técnica

Recentemente, a empresa apresentou a sua mais nova linha de chips, a série M3. A linha é composta pelos primeiros processadores de PC construídos usando a arquitetura de 3 nm (nanômetros). Nos notebooks, o componente deve estrear no MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. Além dos lançamentos mais recentes, ainda estão disponíveis no varejo modelos mais antigos, com preços mais em conta. Confira a seguir, as opções de MacBook e MacBook Pro disponíveis no mercado brasileiro atualmente.

1. MacBook Air (M1)

Atualmente, o modelo mais barato vendido pela Apple é o MacBook Air com chip M1. Disponível com tela de 13 polegadas com tecnologia True Tone, o notebook conta com uma CPU de oito núcleos e uma GPU com sete núcleos, além de uma memória unificada de 8 GB e SSD de 256 GB. O modelo de laptop de entrada da Apple também possui Magic Keyboard com Touch ID, Trackpad Force Touch, duas portas Thunderbolt / USB 4 e adaptador de energia USB-C de 30 W.

Em funcionamento a máquina não decepciona em nada mesmo que tenha sido lançada há cerca de seis anos. O chip M1 ainda pode se mostrar extremamente funcional no que diz respeito à quantidade de tarefas que é capaz de desempenhar ao mesmo tempo. No site oficial da Apple, o notebook está sendo vendido por R$ 11.599, enquanto na Amazon é possível encontrá-lo por valores a partir de R$ 6.699.

2. MacBook Air (M2)

A segunda geração de processadores da Apple, lançada em junho do ano passado, aumentou o desempenho energético do notebook, além da fluidez e da potência em conteúdos gráficos em comparação à série M1. Um dos principais upgrades observados no lançamento do MacBook equipado com M2 foi a implantação de um design completamente novo para a marca Air. Simétrico e quadrado, no entanto extremamente fino, com cerca de 11 milímetros de espessura.

A versão de 13 polegadas, com SSD de 256 GB, mantém a CPU com os mesmos oito núcleos do MacBook Air M1. Porém, adiciona um núcleo aos sete da GPU do seu antecessor. Nesse mesmo tamanho de tela, a Apple também disponibiliza uma versão com SSD de 512 GB, que possui CPU com oito núcleos e GPU com 10. Há também duas versões com telas de 15 polegadas, uma com SSD de 256 GB e outra com SSD de 512 GB. Ambas possuem CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e memória unificada de 8 GB. No site oficial da empresa, o dispositivo é vendido por valores que se iniciam em R$ 12.499. Na Amazon, a versão mais em conta é comercializada por R$ 7.799.

3. MacBook Pro (M1)

Lançado há aproximadamente três anos, o MacBook Pro M1 inaugurou uma nova era, quando substituiu os processadores Intel que alimentavam a linha da Apple. Conforme a Apple divulgou na época de seu lançamento, o novo chip era até 60% mais eficiente que as opções da Intel, ou seja, mais desempenho com menos energia.

Já outras especificações não foram novidades para a época. É o caso da tela com display LCD IPS com 13,4 polegadas para abrigar os 2.560 x 1.600 pixels de resolução máxima, envolvida por uma moldura de bordas reduzida. Além disso, o laptop vem com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e saída de áudio de 3,5 mm. Apesar de não estar mais disponível no site da Apple, é possível encontrar a versão mais simples no varejo online por valores próximos a R$ 8.100.

4. MacBook Pro (M2)

Com um desempenho até 40% maior em relação ao MacBook com M1, o notebook da Apple, equipado com chipset M2, vem com uma CPU de oito núcleos e uma GPU integrada de 10 núcleos. Além disso, oferece até 24 GB de memória unificada, podendo ser configurado para trazer até 2 TB de armazenamento interno. A exemplo da família M1, apenas o MacBook Pro de 13 polegadas foi disponibilizado com o chip mais básico da série M2.

O MacBook pro com chip M2 conta com um ótimo desempenho energético apoiado em uma bateria de ótima qualidade, que oferece 20 horas de duração. A versão mais básica do MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2 pode ser encontrada na Amazon por R$11.541.

5. MacBook Pro (M1 Pro e Max)

Lançado em outubro de 2021, o MacBook Pro, com telas de 14 e 16 polegadas e os processadores M1 Pro e M1 Max, era a linha mais robusta da Apple na época. No design, esses notebooks mantiveram o mesmo acabamento em alumínio de lançamentos anteriores, porém adicionaram recorte superior (notch) encontrado no display dos iPhones, que serve para abrigar a câmera frontal do computador.

Quanto ao desempenho, o MacBook Pro equipado com o M1 Pro e M1 Max elevou ainda mais a potência. De acordo com a Apple, os modelos possuem um desempenho 70% que seus antecessores, com 10 núcleos de CPU e GPU, com versões de 16 ou 32 núcleos. Os processadores da Apple somam ainda 16 núcleos Neural Engine para processamento de inteligência artificial de forma local. A versão mais básica com tela de 14 polegadas e 512 GB de SSD pode ser encontrada na Amazon por R$ 17.999.

6. MacBook Pro (M2 Pro e Max)

Disponíveis com telas de 14 e 16 polegadas, o MacBook Pro com chips M2 Pro e M2 Max ficaram disponíveis em janeiro deste ano. Os modelos oferecem CPU com até 12 núcleos e GPU com 19. O ainda mais potente M2 Max foi além, fornecendo um processador gráfico com até 38 núcleos e 96 GB de memória unificada.

Outra mudança importante foi na bateria. Enquanto os M1 Pro e M1 Max podem alcançar até 14 horas de autonomia, o M2 Pro e Max registram 22 horas de uso contínuo sem serem ligados à tomada. Além disso, a segunda geração de chips de alto desempenho da Apple possui suporte para Wi-Fi 6E, que é até duas vezes mais rápido que as configurações presentes no M1 Pro e M1 Max. Na Amazon, a versão de 14 polegadas contendo M2 Pro pode ser encontrado por valores a partir de R$ 22.699.

7. MacBook Pro (M3)

A estreia do recém-lançado chip M3 foi feita no MacBook Pro de 14 polegadas. O lançamento da série ficou marcado pelo upgrade de desempenho e também pela incorporação de recursos gráficos como Ray Tracing e mash shading. No caso do M3, o chip mais básico da família, o desempenho da CPU e da GPU é respectivamente 35% e 65% maior se comparado com o registrado no M1. Isso pode ser explicado pelos oito núcleos de processador, 10 de placa gráfica e pelos até 24 GB de memória unificada.

A atualização do MacBook Pro para o chip M3 também aumentou a eficiência energética do sistema e a duração da bateria. De acordo com a Apple, são até 22 horas de autonomia, o que é um novo recorde para a empresa. Além disso, o MacBook Pro M3 conta com duas portas Thunderbolt / USB 4, porta HDMI, slot para cartão SDXC e porta MagSafe 3. Para este chipset, a Apple disponibilizou duas versões, uma com SSD de 512 GB e outra com SSD de 1 TB. No site oficial da empresa, a versão mais básica custa R$ 18.499 enquanto a mais completa está saindo por R$ 20.499. Apesar de já constarem os preços e as especificações do produto no site, a Apple ainda não deu previsão para os que os novos MacBooks com chips M3 estejam disponíveis para a venda.

8. MacBook Pro (M3 Pro)

O M3 Pro fornece ao MacBook Pro até 1 TB de SSD e até 36 GB de memória unificada. Ao todo nesse chipset, são 37 bilhões de transistores, aumentando em 4,3 bilhões a quantidade disponível no M1 Pro, o que se traduz, segundo a Apple, em uma velocidade de processamento 30% maior. O M3 Pro, na versão mais completa, tem 12 núcleos de CPU, seis de desempenho, seis de eficiência e uma GPU de 18 núcleos.

Assim como a versão com M3, o MacBook Pro com M3 Pro Tela Liquid Retina XDR oferece uma experiência visual mais imersiva com cores mais vivas e detalhes mais nítidos. Para esse chipset, a Apple disponibilizará duas versões para tela de 14 polegadas, com o modelo mais básico que será vendido por R$ 22.999, e outras duas para tela de 16 polegadas, com valores que se iniciam em R$ 28.999. A Apple ainda não deu previsão para que os produtos sejam disponibilizados no Brasil.

9. MacBook Pro (M3 Pro Max)

O MacBook Pro equipado com M3 Max é um notebook desenvolvido para alcançar o desempenho necessário em cargas de trabalho profissionais mais exigentes. Ao todo, são 92 bilhões de transistores, 25 bilhões a mais do que o M2 Max e 35 bilhões a mais que o M1 Max. De acordo com a Apple, o M3 Max é duas vezes mais rápido que o M2 Max e 2,5 vezes mais rápido que o M1 Max. A arquitetura do chip conta com até 16 núcleos de CPU e outros 40 voltados para GPU. A memória unificada chega a 48 GB, enquanto são disponibilizados até 1 TB de SSD.

O MacBook M3 Max também conta com três portas Thunderbolt 4, porta HDMI, slot para cartão SDXC, entrada para fones de ouvido, porta MagSafe 3, além do magic Keyboard com Touch ID. Para abrigar o chip mais poderoso da família M3, a Apple separou três versões, uma de 14 polegadas, com memória unificada de 36 GB e SSD de 1 TB, e outras duas para tela de 16 polegadas, com configuração máxima de memória unificada de 48 GB e SSD de 1 TB. Os preços se iniciam em R$ 34.999 podendo chegar a até R$ 43.999 para a versão mais completa. A Apple ainda não deu previsão para o início das vendas dos produtos no Brasil.

