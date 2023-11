MacBook Pro com chip M3: o que muda nos laptops da Apple

A Apple movimentou o mercado de laptops profissionais com o lançamento do novo MacBook Pro , agora equipado com a família de chips M3 . Disponíveis em modelos de 14 e 16 polegadas, os notebooks mantêm o design elegante e a qualidade de construção pela qual a Apple é conhecida, e introduzem avanços significativos em desempenho e eficiência. O chip M3 foi anunciado em um evento online da empresa da maçã, na segunda-feira (30), em evento denominado "Scary fast" ("assustadoramente rápido", em tradução livre para o português).

Comparado aos modelos anteriores, o MacBook Pro com M3 apresenta melhorias significativas em velocidade e eficiência. O desempenho em aplicações profissionais, como edição de vídeo e desenvolvimento de software, tende a ser bem mais rápido, com ganhos de até 60% em relação aos sucessores. Os preços vão de R$ 18.499 na versão com chip M3 e chegam a até R$ 75.999 na versão mais robusta com M3 Max, com todas as personalizações mais caras.

MacBook Pro com chip M3: o que muda nos laptops de Apple — Foto: Reprodução/Apple

A família de chips M3

A família M3, composta pelos chips M3, M3 Pro e M3 Max, é pioneira no uso da tecnologia de 3 nm (nanômetros). Com um número maior de núcleos de CPU e GPU e capacidades de memória unificada expandidas, estes chips oferecem um salto notável em desempenho e eficiência. O M3 Pro e o M3 Max, por exemplo, suportam até 128 GB de memória unificada, com promessa de um desempenho excepcional em tarefas intensivas.

Chip M3 anunciado pela Apple promete maior desempenho e eficiência em relação aos modelos anteriores — Foto: Reprodução/Apple

Desempenho aprimorado

O MacBook Pro com M3 promete um desempenho até 60% mais rápido do que o modelo anterior, graças ao seu sistema térmico avançado que maximiza o potencial do chip M3. Isto se traduz em melhorias significativas em aplicativos como Final Cut Pro, Xcode e Microsoft Excel, tornando o MacBook Pro ideal para uma variedade de tarefas intensivas. As versões com chip Pro e Max vêm equipadas com uma variedade de opções de conectividade, incluindo portas Thunderbolt, HDMI e leitor de cartões SD. Isto permite uma maior flexibilidade na conexão com dispositivos externos e na transferência de dados.

Modelos de 14 e 16 polegadas com M3 Pro e M3 Max

Para usuários com fluxos de trabalho mais exigentes, como programadores, criativos e pesquisadores, os modelos de 14 e 16 polegadas com M3 Pro e M3 Max oferecem ainda mais desempenho e suporte para mais memória unificada. Estes modelos são até 40% mais rápidos do que os anteriores na versão Pro, proporcionando melhorias notáveis em aplicativos como Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro.

MacBook Pro com M3 Pro ou M3 Max está disponível em uma nova cor, preto espacial — Foto: Reprodução/Apple

Design e Cores

Os modelos com M3 Pro e M3 Max estão disponíveis em um novo acabamento preto espacial, além do tradicional prateado. O design refinado e a nova opção de cor adicionam um toque de sofisticação e estilo aos já impressionantes laptops.

Experiência de Uso

Para aqueles que estão migrando de um MacBook Pro baseado em Intel, a experiência tende a ser transformadora. Com eficiência energética superior e uma bateria que dura até 22 horas, o novo MacBook Pro oferece desempenho consistente, seja conectado ou não. A tela Liquid Retina XDR oferece uma experiência visual de qualidade, com cores mais vivas e detalhes mais nítidos. O sistema de som de seis alto-falantes promete uma qualidade de áudio imersiva, ideal para profissionais de multimídia e entusiastas de entretenimento.

macOS Sonoma

O novo MacBook Pro vem com o macOS Sonoma, trazendo uma série de novos recursos e melhorias. Desde widgets na área de trabalho até modos de jogo otimizados, o macOS Sonoma aproveita as capacidades do chip M3, oferecendo uma experiência de usuário mais rica e envolvente.

Integração com o ecossistema Apple

O MacBook Pro com M3 se integra com outros dispositivos Apple, como iPhone e iPad, além de serviços como iCloud e Continuity. Isto facilita a sincronização de dados e a continuidade do trabalho entre diferentes dispositivos, melhorando a produtividade e agregando a ele um melhor custo-benefício.

Preços e disponibilidade

Os valores iniciais para o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M3 estão fixados em R$ 18.499. Para a versão equipada com o M3 Pro, o preço sobe para R$ 22.999, enquanto a variante com o M3 Max é cotada a partir de R$ 34.999. Quanto ao modelo de 16 polegadas, ele começa em R$ 28.999 com o M3 Pro e alcança R$ 38.999 na configuração com M3 Max. A opção mais avançada do MacBook Pro, com personalizações, pode atingir o valor de R$ 75.999. Até o momento, não foram anunciadas as datas de início das vendas no mercado brasileiro.

Com informações de Apple

