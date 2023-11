Monarch: veja sinopse, elenco e trailer da série do Apple TV+

A série Monarch: Legado de Monstros foi lançada hoje (17) no Apple TV+ , expandindo o universo do kaiju Godzilla. Com enredo estrelado por Kurt Russell ( Era Uma Vez Em Hollywood ) e seu filho Wyatt Russell (Falcão e o Soldado Invernal), a primeira temporada conta com dez episódios, sendo dois disponibilizados hoje e os demais lançados semanalmente às sextas-feiras.

Na trama, uma sobrevivente dos ataques de Godzilla busca respostas sobre o envolvimento de sua família com o surgimento dos monstros gigantes. Monarch é a segunda série do "Monsterverse", franquia criada pela companhia Legendary Entertainment focada nos monstros gigantes. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da crítica.

O ator Kurt Russel é um dos destaques de Monarch — Foto: Divulgação/Apple TV+

Enredo de Monarch: Legado de Monstros

A luta entre Godzilla contra os monstros gigantes chamados "Titãs", na cidade de São Francisco, mostrou ao planeta que as criaturas radioativas existem. Após sobreviver ao conflito, Cate (Anna Sawai) viaja pelo mundo para descobrir a ligação de sua família com uma organização secreta chamada Monarch. Suas descobertas a levam até o esconderijo de Lee Shaw (Kurt Russell), um oficial do exército que guarda segredos reveladores sobre Monarch e o surgimento dos Titãs.

Elenco de Monarch: Legado de Monstros

Estão no cast Anna Sawai (Pachinko), Kiersey Clemons (The Flash) no papel de May, Ren Watabe (461 Lunch Boxes) como Kentaro, Mari Yamamoto (Tokyo Vice) interpretando Keiko, Anders Holm (Perda Total) e John Goodman (O Dia do Atentado) dando vida ao personagem William "Bill" Randa, Joe Tippett (The Morning Show) como Tim, entre outros. Chris Black (Ruptura) é o showrunner e um dos produtores executivos da série.

Uma misteriosa organização chamada Monarch está por trás da origem de monstros gigantescos — Foto: Divulgação/Apple TV+

Veja o cronograma de episódios da série

Lista de episódios de Monarch: Legado de Monstros Episódio Data Aftermath 17/11/2023 Departure 17/11/2023 Secrets & Lies 24/11/2023 Episódio 4 01/12/2023 Episódio 5 08/12/2023 Episódio 6 15/12/2023 Episódio 7 22/12/2023 Episódio 8 29/12/2023 Episódio 9 05/01/2024 Episódio 10 12/01/2024

Repercussão entre público e crítica

Liberados anteriormente para a imprensa, os primeiros episódios de Monarch já haviam conseguido ótimas reviews entre a crítica especializada durante o mês de outubro. No Rotten Tomatoes, a aprovação da primeira temporada é de 89%. Outro agregador onde a série teve uma ótima recepção foi o Metacritic, com nota 68.

Entre as avaliações positivas, destaca-se a resenha de Sam Barsanti, do portal AV Club. Em sua opinião, ainda que Monarch seja focado em monstros, "os humanos e suas problemáticas são a força propulsora da narrativa". Por outro lado, o foco humanitário da série desagradou Clint Worthington, do site Consequence. Em sua análise, ele espera que "o restante da temporada consiga ir direto ao ponto rapidamente".

