Mundial de Free Fire 2023: veja times classificados e detalhes da final

A primeira fase do Mundial de Free Fire 2023 se encerrou neste domingo (19). As 18 equipes participantes lutaram durante dois finais de semana por 12 vagas disponíveis na próxima fase da competição. O Brasil contará com duas representantes: a LOUD e a Magic Squad. MIBR também esteve presente no torneio e lutou até a última queda deste domingo (19), mas não conseguiu ficar entre as 12 melhores e foi eliminado. Em contrapartida, as três equipes da Tailândia se classificaram nas três primeiras colocações e mostraram que o país ainda é a maior potência do Free Fire atualmente.

A fase final do Mundial de Free Fire 2023 ainda contará com representantes da Indonésia, do Vietnã e da Malásia. A decisão acontece no próximo domingo (26), mas, antes da batalha pelo título, ocorrerá a corrida pelo bônus na sexta-feira (24) e no sábado (25). Lembrando que você pode assistir aos jogos nos canais do Free Fire Esports no YouTube, na Twitch, no TikTok e no Kwai. A seguir, confira mais detalhes sobre a fase eliminatória e a reta final do mundial.

LOUD e Magic Squad se classificaram para a última fase do Free Fire World Series 2023; MIBR acabou eliminado — Foto: Divulgação/Free Fire Esports

Resumo da fase eliminatória

A fase eliminatória do Mundial de Free Fire 2023 teve início no dia 10 de novembro e se encerrou neste domingo (19). Todos os jogos aconteceram nas sextas-feiras, sábados e domingos, totalizando seis dias com seis quedas sendo disputadas em cada um deles. As 18 equipes foram divididas em três grupos com seis integrantes cada, que batalharam por pontos para ficarem entre as 12 melhores participantes. Jogando em casa, as três equipes tailandesas, Buriram United Esports, EXP Esports e CGGG, confirmaram o favoritismo e dominaram a primeira fase sem dificuldades.

O Brasil também teve tranquilidade na classificação, mas apenas entre Magic Squad e LOUD. O MIBR passou sufoco neste domingo (19) e teve chances de classificação até a última queda. Infelizmente, o esquadrão jogou muito mal na partida decisiva e não conseguiu avançar. Já a Indonésia, um país campeão mundial como Brasil e Tailândia, contará com seus três representantes na final, assim como o Vietnã. As 12 finalistas fecham com a Expand representando a Malásia.

Mundial de Free Fire 2023 – Classificação da Fase Eliminatória Colocação Equipe País BOOYAH! Pontuação Situação 1° EXP Esports Tailândia 6 413 Corrida pelo Bônus + Final 2° Buriram United Tailândia 6 376 Corrida pelo Bônus + Final 3° CGGG Tailândia 3 376 Corrida pelo Bônus + Final 4° Magic Squad Brasil 3 303 Corrida pelo Bônus + Final 5° RRQ Kazu Indonésia 3 291 Corrida pelo Bônus + Final 6° LOUD Brasil 2 289 Corrida pelo Bônus + Final 7° Poco Star Indonésia 3 283 Corrida pelo Bônus + Final 8° WAG Vietnã 2 244 Corrida pelo Bônus + Final 9° Thorrad Indonésia 3 221 Corrida pelo Bônus + Final 10° Expand Malásia 0 206 Corrida pelo Bônus + Final 11° P Esports Vietnã 1 182 Corrida pelo Bônus + Final 12° GOW Vietnã 2 177 Corrida pelo Bônus + Final 13° Hotshot Esports Paquistão 1 171 Eliminado 14° MIBR Brasil 0 160 Eliminado 15° All Glory Gaming México 0 153 Eliminado 16° OSAKA Colômbia 1 144 Eliminado 17° Furioous Gaming Argentina 0 141 Eliminado 18° Wask Marrocos 0 104 Eliminado

Corrida pelo Bônus e Final

A grande novidade do Mundial de Free Fire 2023 é a chamada "Corrida pelo Bônus". As 12 equipes classificadas jogarão durante dois dias com o objetivo de acumular pontos. Serão seis quedas por dias para definir os pontos de vantagem que cada time terá na grande final. Vale lembrar que ninguém será eliminado na Corrida pelo Bônus e que o pior cenário possível é apenas ficar sem pontos de vantagem na decisão. Veja, na tabela abaixo, os pontos que cada equipe receberá dependendo da colocação nessa fase:

Mundial de Free Fire 2023 – Pontos na Corrida pelo Bônus Colocação Pontuação de Vantagem na Final 1° 8 2° 6 3° 5 4° 4 5° 3 6° 2 7° 1 8° 1 9° 1 10° 1 11° 0 12° 0

Um dia após o final da Corrida pelo Bônus, teremos a decisão do Mundial de Free Fire 2023. A Grande Final será realizada em apenas seis quedas nos mesmos mapas de sempre: Bermuda, Purgatório, Alpine, Kalahari e Nova Terra. Lembrando que o sexto mapa será sorteado entre as cinco arenas oficiais. A equipe que fechar a final com a maior pontuação será a mais nova campeã mundial de Free Fire.

Premiação

A Garena está distribuindo US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) em premiação no Mundial de Free Fire 2023. Esse valor será dividido entre todas as 18 equipes participantes. Veja, na tabela abaixo, como ficou a divisão, já atualizado com os times que se despediram do torneio na primeira fase:

Mundial de Free Fire 2023 – Premiação Colocação Equipe Premiação 1° - US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) 2° - US$ 150 mil (R$ 750 mil) 3° - US$ 65 mil (R$ 325 mil) 4° - US$ 60 mil (R$ 300 mil) 5° - US$ 55 mil (R$ 275 mil) 6° - US$ 50 mil (R$ 250 mil) 7° - US$ 45 mil (R$ 225 mil) 8° - US$ 40 mil (R$ 200 mil) 9° - US$ 35 mil (R$ 175 mil) 10° - US$ 30 mil (R$ 150 mil) 11° - US$ 27 mil (R$ 135 mil) 12° - US$ 25 mil (R$ 125 mil) 13° Hotshot Esports US$ 18 mil (R$ 90 mil) 14° MIBR US$ 18 mil (R$ 90 mil) 15° All Glory Gaming US$ 18 mil (R$ 90 mil) 16° OSAKA US$ 18 mil (R$ 90 mil) 17° Furious Gaming US$ 18 mil (R$ 90 mil) 18° WASK US$ 18 mil (R$ 90 mil)

Calendário

Corrida pelo Bônus

Dia 1: Sexta-feira, 24 de novembro

Dia 2: Sábado, 25 de novembro

Grande Final

Domingo, 26 de novembro

Com informações de Liquipedia e ffesports

