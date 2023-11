Mundial de LOL 2023: veja as estatísticas de T1 e Weibo para a final

T1 e Weibo Gaming são as equipes finalistas do Mundial de LOL 2023 (Worlds 2023). As orgs lutarão pelo título mais importante do League of Legends em um duelo melhor de cinco partidas (MD5) que ocorrerá no próximo domingo (19) a partir das 5h, no horário oficial de Brasília. A decisão conta com enredos muito interessantes, como busca de Lee "Faker" Sang-hyeok por seu tetracampeonato, e a oportunidade que Li "Xiaohu" Yuanhao, tricampeão do Mid-Season Invitational ( MSI ), possui de finalmente conquistar seu primeiro mundial. Para saber qual equipe chega como favorita, confira, a seguir, as estatísticas de cada jogador na competição.

Veja estatísticas de T1 e Weibo para a final do Mundial de LOL 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Rota superior: Zeus x TheShy

Na rota superior, está um dos jogadores mais populares da Weibo Gaming: Kang "TheShy" Seung-lok. Embora tenha nascido na Coreia do Sul, TheShy passou maior parte da sua carreira jogando pela LPL, a liga chinesa de League of Legends. Tanto que foi por um time chinês, a Invictus Gaming, que ele conquistou seu único título mundial, em 2018. Ele é conhecido por ser um jogador com muita mecânica e especialista nos mais complicados campeões da rota superior. Ao mesmo tempo, ele chama a atenção por sua agressividade na rota, um ponto que pode ser aproveitado por seu oponente na final, Choi "Zeus" Woo-je.

Diferentemente de TheShy, Zeus não conquistou um título mundial ainda, mas essa taça já escapou por muito pouco de suas mãos em 2022. O jogador da T1 já recebeu críticas da torcida durante a sua carreira, mas suas atuações no Mundial de 2023, em especial em sua segura fase de rotas, estão gerando muita confiança aos torcedores e aos seus companheiros.

Estatísticas: Zeus x TheShy Estatísticas Zeus TheShy Abates por jogo 3.5 3.25 Mortes por jogo 1.58 3 Assistências por jogo 3.25 4.75 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 4.26 2.67 Participação em abates 49,7% 54% Placar de visão por minuto 1.04 1.05 Dano por jogo 18,1 mil 20,1 mil Dano por minuto 608 635.9 CS (farm) por jogo 275.17 254.31 CS (farm) por minuto 9.22 8.05 Ouro por jogo 12,9 mil 12,6 mil Ouro por minuto 433 399 Campeões jogados 6 7

O estilo agressivo de TheShy o faz ser abatido mais vezes, com, pelo menos, 3 mortes por partida. Zeus é quase que o contrário de seu oponente, com menos mortes e um estilo um pouco mais seguro que o concede mais recursos nos minions, mas, como consequência, menos participação em abates e menor dano causado. É o encontro de planos de jogo diferentes e que deve render um duelo equilibrado.

O popular TheShy vai em busca do bicampeonato mundial, mas sabe que não será simples parar o ímpeto de Zeus — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Selva: Oner x WeiWei

Assim como Choi "Zeus" Woo-je, Moon "Oner" Hyeon-joon também já foi alvo de muitas críticas durante o seu período na T1. Contudo, ele absorveu tudo e utilizou para se tornar um caçador mais inteligente e que causa um enorme impacto em uma equipe recheada de astros. Suas atuações no Mundial de LOL 2023 mostram que ele tem todas as condições de ser o dono da selva de Summoner's Rift na grande final. Principalmente por conta de essa ser a primeira final Internacional de toda a carreira de seu oponente.

Wei "Weiwei" Bohan, apesar de estar apresentando atuações sólidas até aqui, é visto como o elo fraco da Weibo Gaming. Esse detalhe é bem evidente quando vemos sua participação em abates, 65,4%, um dos piores de sua equipe. Trata-se de um número preocupante, haja vista que o caçador é aquele com a maior capacidade de influenciar em todo o mapa. Weiwei aparenta estar perdendo muitas oportunidades em suas partidas, o que o faz não impactar tanto no mapa quando poderia.

Estatísticas: Oner x WeiWei Estatísticas Oner WeiWei Abates por jogo 1.75 1.5 Mortes por jogo 1.92 2.5 Assistências por jogo 9.42 8.19 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 5.83 3.88 Participações em abates 82.2% 65.4% Placar de visão por minuto 1.62 1.53 Dano por jogo 7.4 mil 7.7 mil Dano por minuto 246.8 244.5 CS (farm) por jogo 158.5 153.5 CS (farm) por minuto 5.31 4.86 Ouro por jogo 10.1 mil 10.1 mil Ouro por minuto 337 320 Campeões jogados 5 6

Em contrapartida, Oner tem a maior taxa de participação em abates de sua equipe e entre todos os jogadores presentes na grande final. Como se isso não bastasse, seu KDA (relação entre abates, mortes e assistências) e sua capacidade de adquirir recursos são melhores que os números apresentados por Weiwei. Se o caçador da T1 seguir apresentando esse nível de League of Legends na final, é provável que a selva seja o ponto que irá definir o título mundial

Weiwei precisará se reinventar na final para ser capaz de duelar contra Oner na selva — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Meio: Faker x xiaohu

É na rota do meio que estará o duelo que mais atrairá atenção na final: Lee "Faker" Sang-hyeok contra Li "Xiaohu" Yuanhao. Ambos são jogadores veteranos que, desde o início de suas carreiras, influenciam diretamente em como a rota do meio de Summoner's Rift é jogada. Enquanto Faker conta com três títulos mundiais e dois títulos de MSI, xiaohu se apresenta com um tricampeonato de MSI, mas nenhum título mundial. Essa pode ser a oportunidade única que o jogador chinês esperava para finalmente levantar a taça que falta em sua carreira.

Em relação às estatísticas, xiaohu possui certa vantagem. Por sinal, há um detalhe muito semelhante ao que vimos com Kang "TheShy" Seung-lok: o alto número de mortes. Devido à maior agressividade de xiaohu, ele acaba sendo abatido mais vezes, fazendo seu KDA como um todo ser inferior ao de Faker. Em contrapartida, o jogador chinês brilha em participação de abates e na capacidade em adquirir ouro.

Estatísticas: Faker x xiaohu Estatísticas Faker xiaohu Abates por jogo 3.17 4.06 Mortes por jogo 1.5 2.44 Assistências por jogo 5.92 6.31 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 6.06 4.26 Participação em abates 66,9% 70% Placar de visão por minuto 1.15 1.23 Dano por jogo 16,2 mil 18,8 mil Dano por minuto 543.8 593.8 CS (farm) por jogo 271,17 275.69 CS (farm) por minuto 9.09 8.72 Ouro por jogo 12,4 mil 13,6 mil Ouro por minuto 416 429 Campeões jogados 3 8

Outro ponto que pode enganar um pouco está no leque de campeões utilizado pelos dois. Faker jogou apenas com três campeões no mundial (Azir, Orianna e Sylas), enquanto xiaohu jogou com oito. Entretanto, todos sabem que o leque de Faker nunca se limitou a apenas três campeões e que ele está aproveitando bem o metagame atual para jogar com campeões de sua zona de conforto. Vale ressaltar ainda que Faker vem mostrando um melhor desempenho após o fim da fase de rotas, sempre ajudando sua equipe em lutas decisivas.

Faker pode até encarar alguma dificuldade contra xiaohu na fase de rotas, mas é esperado que ele compense tudo no mid e late game, como vem feito no mundial até aqui — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Atirador: Gumayusi x Light

Como a rota inferior é formada por duplas, é difícil analisar os números de cada jogador individualmente. Contudo, Wang "Light" Guangyu vem apresentando números muito interessantes, semelhante à sua primeira participação no mundial em 2021, quando sua equipe, a LNG, foi eliminada na fase de grupos, mas ele foi disparadamente o melhor jogador do esquadrão. Ele já mostra em suas estatísticas que continua em forma. Logo de cara, podemos ver que ele possui o maior dano causado se compararmos todos os jogadores da final.

Por sinal, a diferença de dano causado para seu oponente, Lee "Gumayusi" Min-hyeong, é bastante grande, quase 6 mil a mais por jogo. Como se não bastasse o dano, Light ainda conta com um farm bastante superior ao de Gumayusi, o que rende a ele 14,4 mil de ouro por jogo, contra 13 mil de seu rival. Muitos ainda subestimam o potencial de Light, mas a verdade é que ele está em posição de liderar sua equipe ao título.

Estatísticas: Gumayusi x Light Estatísticas Gumayusi Light Abates por jogo 4.08 5.13 Mortes por jogo 1 1.38 Assistências por jogo 4.67 4.88 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 8.75 7.27 Participações em abates 64,4% 67,5% Placar de visão por minuto 1.64 1.08 Dano por jogo 15,5 mil 21,4 mil Dano por minuto 508.9 676.2 CS (farm) por jogo 273.92 297 CS (farm) por minuto 9.18 9.4 Ouro por jogo 13 mil 14,4 mil Ouro por minuto 436 457 Campeões jogados 10 8

A principal vantagem de Gumayusi está em seu melhor posicionamento, fazendo-o ser abatido apenas uma vez por jogo, segundo suas estatísticas. Um momento espetacular do atirador da T1 ocorreu no duelo contra a JDG, quando, praticamente sozinho com seu Varus, superou o campeão mundial e atirador Park "Ruler" Jae-hyuk (Zeri) e o excelente top laner Bai "369" Jiahao (Aatrox) em uma das melhores jogadas desta edição. Outra estatística curiosa de Gumayusi é seu placar de visão de 1.64, o maior entre todos os jogadores que não são suportes. Isso é um indicativo de que ele possui funções além de disparar projéteis em minions e adversários.

Gumayusi (foto) e Light terão um duelo muito interessante na rota inferior da final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Suporte: Keria x Crisp

Ryu "Keria" Min-seok é, provavelmente, o melhor suporte do mundo no momento. Sua influência na função é tão grande que ele é capaz de ditar o ritmo de todo o metagame. Se a comunidade o vê escolhendo um campeão exótico para a rota, é bem provável que você verá outros jogadores repetindo a mesma estratégia. Keria vem se destacando tanto que não é incomum ver comentários de que ele é muito mais temido do que seu próprio companheiro de rota, Lee "Gumayusi" Min-hyeong, quando os jogadores encaram a T1.

Podemos ver toda a habilidade de Keria ao analisar suas estatísticas no Mundial de LOL 2023 e compará-las com Liu "Crisp" Qingsong, um excelente suporte que conquistou o campeonato mundial de 2019, quando atuava pela FunPlus Phoenix. KDA, participação de abates, números relacionados à visão pelo mapa e outros pontos contam com Keria sendo superior ao seu rival de rota.

Estatísticas: Keria x Crisp Estatísticas Keria Crisp Abates por jogo 1.08 0.88 Mortes por jogo 1.42 2.38 Assistências por jogo 9.25 10.13 KDA (Abates/Mortes/Assistências) 7.29 4.63 Participação em abates 76,1% 74,3% Placar de visão por minuto 3.72 3.42 Sentinelas por minuto 2.16 1.81 Visão de sentinela por minuto 0.51 0.5 Sentinelas destruídas por minuto 0.48 0.38 Dano por jogo 7,5 mil 6 mil Dano por minuto 251. 189 Ouro por jogo 8 mil 7,9 mil Ouro por minuto 267 0.95 Campeões jogados 6 6

O duelo de suporte também será o encontro de estilos bem distintos. Com exceção da Renata Glasc, campeã mais utilizada tanto por Keria como por Crisp, os dois jogadores contam com um leque muito diferente. Por exemplo, Keria está com 100% de aproveitamento com Bardo e Tahn Kench, campeões que não são jogados por seu rival. Já Crisp possui como carta na manga o seu Millio, também com 100% de aproveitamento. Resta aguardar para ver quem conseguirá ser mais impactante em uma das séries mais importantes de suas carreiras.

Considerado por muitos o melhor suporte do mundo atualmente, Keria tentará aproveitar o bom momento para superar Crisp e levantar sua primeira taça de mundial — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games