Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: veja gameplay e requisitos

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections é o novo jogo de ação e luta da Bandai Namco , já disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One , Nintendo Switch e PC. O título vem para continuar a série Ultimate Ninja Storm, desta vez reunindo as duas gerações de ninjas – dos animes Naruto e Boruto –, além de novidades na jogabilidade.

São mais de 130 personagens selecionáveis e combates repletos de ataques especiais e efeitos únicos. O jogo apresenta ainda uma história original em relação ao desenho. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections também tem legendas e dublagem em português brasileiro. O jogo pode ser comprado por R$ 299 nas lojas digitais dos consoles ou PC, via Steam.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections traz duas gerações de Ninjas no PC e consoles — Foto: Divulgação/Bandai Namco

👉 Better anime: site para assistir anime online e dublado é seguro? Veja no Fórum TechTudo

A história de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Em Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections temos uma saga original e nunca antes vista, seja no anime ou nos mangás de Naruto e Boruto. O enredo começa com foco em Boruto Uzumaki, filho do protagonista, que conhece uma jovem dentro de um jogo online chamado Ninja Heroes. Os dois se envolvem de forma inesperada e começam uma nova saga. O título vai trazer elementos de viagem no tempo e de outras realidades para mesclar vários heróis.

Ao lado de Boruto e sua nova aliada, vários personagens, entre heróis e vilões, participam da história de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. O enredo deve trazer consequência para todo o Mundo Ninja e levar os jogadores a uma nova realidade dentro das aventuras de Naruto, mesmo para quem já assistiu, leu tudo ou jogou todos os jogos anteriores da saga – lançados nos últimos 20 anos pela Bandai Namco.

Jogabilidade de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Minato e Naruto lado a lado em Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Como quase todo jogo da série, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections conta com batalhas 3D em grandes arenas, onde os jogadores podem aplicar combos com seus personagens, em batalhas de equipes ou sozinhos. É possível lançar poderosos ataques especiais, com efeitos cinematográficos, ou golpes combinados entre os personagens do seu time. Os controles são simples, mas há novidades que facilitam ainda mais a experiência.

Uma das novidades é o Modo de Controle Simplificado, que te deixa ativar certas habilidades com apenas um botão, ou aplicar um combo completo também repetindo o mesmo botão. Isso faz com quem os jogadores, mesmo os inexperientes, possam aproveitar tudo que Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections tem a oferecer em termos de golpes e possibilidades dentro dos combates e ataques gerais.

Extras e conteúdo geral

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections conta com dublagem em português — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Além do modo história, jogadores de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections contarão ainda com modo de multiplayer e extras a serem desbloqueados, como artes e mais personagens. No geral, este é um game que visa comemorar o anime de Naruto e Boruto, junto a todo seu legado e dezenas de personagens marcantes que os representam. São ninjas e vilões lendários que marcaram a infância de gerações de jogadores por todo o mundo.

Requisitos de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Saiba o que é preciso para jogar Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections no PC:

Requisitos de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Componente Configuração mínima Sistema Windows 10 Processador Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 7 2700X Memória 8 GB Placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 660 Ti / Radeon R9 270X / Intel Arc A380 Espaço disponível 30 GB