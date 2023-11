'Netflix encontrou um erro': entenda o que significa e o que fazer

Sendo assim, o usuário terá de realizar alguns passos para solucionar o problema e enfim, conseguir assistir suas produções favoritas da Netflix. Algumas ações podem ser diferentes, a depender também do tipo de aparelho utilizado. Confira as instruções abaixo para contornar o erro:

Entenda se sua rede pode abrir a Netflix

Primeiramente, caso o usuário acesse a Netflix por aparelhos como o PlayStation 5 (PS5) e o Amazon Fire TV Stick, é preciso averiguar se a conexão utilizada pode reproduzir o serviço, diferenciando as redes públicas e privadas.

Se uma rede pública está sendo usada (redes Wi-Fi de escolas e hotéis, por exemplo), será necessário perguntar para algum funcionário se serviços de streaming estariam bloqueados no local. Em redes privadas, no entanto, o usuário precisará checar a velocidade de conexão da Internet, que pode estar mais lenta do que o aconselhado pela Netflix. Nesse cenário, a plataforma indica ao consumidor que ele deverá entrar em contato com o provedor da rede.

Além disso, o acesso por dados móveis pode ser ineficaz, com uma navegação morosa. Entretanto, é possível que o sistema fique estável após uma ação: colocar o dispositivo em modo avião e voltar a conectar a rede, depois de alguns minutos de espera.

Cheque a sua conexão de Internet

Caso o usuário esteja acessando a Netflix por uma smart TV ou outros dispositivos, como os smartphones, uma medida eficaz é testar a estabilidade da rede Wi-Fi. Para isso, o consumidor pode experimentar a conexão do aparelho com um aplicativo externo ou utilizar um teste de conexão de rede - algumas smart TVs oferecem programas com essa função na loja de apps.

Depois disso, será possível notar se o aparelho não está conectado à Internet. Caso essa falha persista, o usuário pode checar o manual de instruções do dispositivo e seguir as orientações indicadas. Além disso, comunicar o fabricante sobre o problema e ter um auxílio na conexão com a Internet também é uma boa pedida.

Verifique a velocidade da sua Internet

Se o problema continuar, o usuário precisará conferir a velocidade de conexão da Internet, já que a Netflix possui recomendações de megabits por segundo ao depender da qualidade de vídeo dos filmes e séries exibidos. A empresa afirma que a qualidade de alta definição (HD) necessita de 3 Mbps, no mínimo. Enquanto isso, a máxima alta definição (FHD) precisa de pelo menos 5 Mbps e a qualidade 4K/Ultra HD (UHD), 15 Mbps.

Nesse caso, não será preciso sair do aplicativo, já que o serviço possui um teste próprio no seu sistema - tanto no app da Smart TV quanto nos smartphones. Com isso, basta acessar as configurações da Netflix e selecionar o campo "Teste a velocidade da internet". Em seguida, a velocidade exibida indicará se a conexão está seguindo as recomendações da plataforma.

Reinicie a sua rede

Também existe a possibilidade do problema estar interligado à rede doméstica no local. Nesse ponto, o usuário terá de fazer algumas etapas.

Passo 1. Retire o aparelho utilizado da tomada;

Passo 2. Tire o modem da tomada e se houver aparelhos separados, como um roteador sem fio, faça o mesmo. Depois disso, espere pelo menos 30 segundos;

Passo 3. Em seguida, inicie o modem e espere até as luzes indicadores terminarem de piscar;

Passe 4. Inicialize a smartTV ou outro dispositivo utilizado mais uma vez e confira se o acesso à Netflix está possibilitado.

Volte a sua rede para a configuração padrão

Cada rede sem fio opera sobre uma frequência distinta, ou seja, um padrão que atinge uma certa velocidade e faixa de GHz (Gigahertz). Nesse cenário, um local pode apresentar um padrão que interfere na conexão da rede, já que ela não vai reconhecer a determinada especificação.

Diante disso, é possível que os valores padrão da configuração de conexão do aparelho sejam uma causa para a mensagem de erro da Netflix. Nesse cenário, o usuário precisará resetar os ajustes personalizados de modem, ao apertar o botão de "reset" no aparelho - é recomendado contatar o fabricante do dispositivo para auxiliar os passos com mais precisão.

Para os usuários de rede privada virtual (VPN) ou serviço de proxy, que direcionam o tráfego para outros servidores e costumam ter uma conexão mais lenta, é preciso acessar e verificar as configurações de rede do computador, onde também será possível conferir as estruturas personalizadas de DNS.