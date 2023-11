Notebook gamer na Black Friday 2023: saiba escolher o modelo ideal

Comprar um notebook gamer durante a Black Friday 2023 pode ser uma ótima opção para os jogadores que preferem computadores portáteis. Equipamentos de marcas como Acer , Asus , Avell , Dell , Lenovo , Vaio , Samsung e outras contam com processadores avançados, volume maior de memória RAM e claro, uma placa de vídeo dedicada — item indispensável para uma melhor experiência com jogos.

Além de componentes internos mais robustos, os notebooks gamer também podem oferecer displays de melhor qualidade, tendo não só resolução mais alta, mas também tecnologias mais modernas para o display e taxa de atualização acima dos 100 Hz. Se você está pensando em adquirir um notebook para jogar e precisa de mais informações para encontrar o modelo ideal na Black Friday 2023, o TechTudo apresenta a seguir um guia que pode te ajudar a decidir qual o notebook gamer ideal para o seu perfil.

Linha Nitro 5 da Acer é uma das mais populares no mercado brasileiro. — Foto: Divulgação/Acer

Principais marcas

As principais fabricantes de notebooks contam com soluções voltadas para jogos, o que faz com que você possa ter mais opções na hora de escolher um notebook para jogar. A Acer, oferece o popular Acer Aspire Nitro 5, que é um notebook gamer de entrada com boas especificações, visual agressivo, mas uma qualidade de acabamento inferior a de alguns concorrentes.

A Asus também conta com opções que podem atender os jogadores, como o VivoBook Pro 15, que apesar de ter um apelo maior para produtividade, é sim capaz de executar sem problemas jogos modernos, ou mesmo com notebooks como os da linha ROG, que oferecem basicamente tudo o que os jogadores procuram. A Avell por sua vez, é uma marca que se destaca no segmento gamer, com equipamentos com configurações robustas e acabamento de maior qualidade.

A Dell que é uma das principais fabricantes do mercado oferece modelos como o Dell G15, para quem tem um orçamento mais limitado, assim como modelos da linha Alienware, como o Aurora, que é um notebook premium para jogos.

Outra série que tem se tornado popular é a IdeaPad Gaming, que oferece notebooks para jogos que tentam equilibrar uma melhor relação entre custo e benefício, sendo assim opções para quem quer jogar gastando pouco.

O Lenovo Ideapad Gaming 3i possui apenas 8GB de memória RAM, não atendendo, assim, aos requisitos para melhor desempenho do GTA V. — Foto: Divulgação/Lenovo

Processadores

Claro que em um notebook gamer, o que tende a chamar mais atenção dos potenciais compradores é a GPU (placa de vídeo), mas os processadores também têm muita importância para extrair o máximo do que as placas de vídeo podem entregar.

Enquanto a Intel oferece atualmente soluções como o Intel Core i5 11400H, a AMD que durante muito tempo não tinha uma solução gamer para notebooks, atualmente entrega chips como o Ryzen 7 6800H.

O sufixo “H” tanto em Intel quanto na AMD, indica que se trata de um processador de alto desempenho, o que por sua vez vai entregar mais performance, mas tende a impactar na autonomia dos notebooks. Apesar da mobilidade ser um diferencial dos notebooks, nos modelos gamer, jogar com o carregador conectado pode permitir que se tenha mais desempenho durante a jogatina, de modo que, acaba fazendo com que a capacidade da bateria não seja assim um fator tão importante.

Placas de vídeo

Assim como acontece nos desktops, no mercado de GPUs para notebooks, a Nvidia é a fabricante líder de mercado, até por isso, grande parte dos modelos de notebooks gamer contam com uma solução da fabricante.

Os modelos de entrada normalmente são equipados com a GTX 1650, que é uma placa de vídeo de entrada indicada para jogos em resoluções HD ou Full HD, tendo capacidade para entregar bom desempenho em presets intermediários.

Para quem procura uma placa mais potente, soluções como RTX 3050 também são bem populares no mercado local, e a placa da família RTX, já entrega suporte a recursos como Ray-Tracing, que aprimora a iluminação, e DLSS, que por meio de deep learning faz com que a placa otimize o desempenho de modo inteligente entregando mais quadros por segundo; o DLSS é um diferencial e tanto em jogos, se puder, opte por modelos compatíveis.

Notebooks gamer de ponta, como o ROG Strix G16, contam com GPUs como a RTX 4060, que é uma das placas mais modernas da Nvidia e vai permitir que os jogadores explorem resoluções mais altas e níveis de definição ainda mais impressionantes, tendo desempenho de sobra para entregar taxa de atualização acima dos 120Hz mesmo em jogos modernos.

Asus ROG Strix G16 chegou ao Brasil com ficha técnica poderosa. — Foto: Divulgação/Asus

Armazenamento

Os notebooks gamer, tendem a oferecer um hardware mais avançado, o que faz com que mesmo modelos de entrada como Acer Nitro, já ofereçam um SSD de ao menos 256GB de fábrica.

Existe ainda a possibilidade de encontrar modelos de notebooks gamer que além do SSD para o sistema, também contam com um HD para armazenar arquivos e jogos, mas claro, sempre que possível, opte por modelos com SSDs de maior capacidade, uma vez que instalar um jogo no HD, pode impactar no tempo de carregamento.

Por isso, antes de adquirir um novo notebook gamer, vale ficar atento as soluções de armazenamento oferecidas, uma vez que atualmente, jogos modernos já são lançados exigindo mais de 100GB de espaço.

Upgrades

A maior parte dos notebooks para jogos oferece a possibilidade de upgrade de alguns componentes como memória RAM, SSD e até mesmo em alguns modelos compatibilidade com placas de vídeo externas, que no caso são as E-GPU.

Por isso, caso encontre em oferta um notebook gamer com apenas 8GB de RAM, vale a pena verificar a compatibilidade do modelo com módulos adicionais, uma vez que realizar a instalação posteriormente pode acabar proporcionando uma boa economia na hora da compra.

Modelos disponíveis

Um dos modelos mais populares no Brasil é o Acer Nitro 5, que pode ser encontrado por cerca de R$ 3.359 e já traz um processador Intel Core i5 11400H, placa de vídeo GTX 1650, 8GB de RAM, SSD de 256GB e armazenamento extra de 1TB de HD. A tela IPS conta com resolução Full HD e oferece taxa de atualização de 144Hz, o que é um valor muito adequado para jogos.

Já modelos como Asus VivoBook Pro 15 M6500RC-HN088W, contam com processador AMD Ryzen 7 6800H, placa de vídeo RTX 3050, 16GB de memória RAM e SSD de 512GB. A tela é de 15,6 polegadas com resolução Full HD, tecnologia IPS e taxa de atualização de 144Hz.