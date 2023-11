Notebook na Black Friday 2023: saiba escolher o modelo ideal

Escolher um bom notebook na Black Friday 2023 é uma tarefa que precisa de alguns cuidados, para garantir que a compra seja positiva para o consumidor considerando a ficha técnica e o preço do laptop. A data deve novamente apresentar boas ofertas e descontos para quem está procurando um notebook para trabalho ou mesmo para uso cotidiano, com diversas opções de marcas como Acer , Asus , Dell , Lenovo , Samsung , entre outras.

Para ajudar a encontrar o modelo mais adequado para o seu perfil, o TechTudo apresenta a seguir mais informações de alguns modelos de notebooks disponíveis no mercado brasileiro que tendem a aparecer em promoções nesta Black Friday de 2023.

Comprar um notebook tem duas grandes vantagens: a portabilidade e a facilidade para começar a utilizá-lo assim que você tira o equipamento da caixa — Foto: Reprodução/Dell

Marcas e linhas

O mercado brasileiro conta com diversas marcas e linhas de notebooks, o que vai permitir que você tenha mais opções tendo modelos que priorizam o menor custo, soluções mais eficientes e laptops que apelam para um design mais arrojado. A linha Aspire 3 da Acer por exemplo, conta com equipamentos que têm um custo mais baixo, mas especificações que podem atender quem precisa de um notebook para o dia a dia.

Já a linha Vivobook da Asus, traz notebooks de entrada e intermediários, tendo até algumas soluções com especificações mais avançadas. A linha Inspiron da Dell por sua vez, oferece as soluções básicas da fabricante, que tendem a ter um acabamento superior ao de concorrentes com boa variedade de configurações e maior suporte.

Podemos encontrar ainda laptops como os Ideapad da Lenovo, que são modelos bem populares no mercado brasileiro, sendo notebooks que combinam um hardware equilibrado com um design que privilegia a portabilidade. Outra linha de notebooks que conta com design bem compacto é a Galaxy Book da Samsung, com modelos bem finos e leves e com configurações de entrada e intermediárias, com destaque para modelos com chips especiais que prometem grande autonomia.

Perfil de uso

O tipo de uso que você vai dar ao notebook também é um fator fundamental para determinar qual modelo é o mais indicado para você. Se você só precisa de um notebook para enviar e-mails e navegar na internet, um equipamento mais simples já tende a ser o suficiente. Desse modo, um notebook com Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 e até mesmo com apenas 4GB de memória RAM, já tende a dar conta de um uso mais moderado.

Existem ainda diversas opções no mercado que contam com os processadores Intel Celeron e Intel Atom, Intel Pentium GOLD ou mesmo equipados com soluções de CPU da Qualcomm com processadores Snapdragon, mas sem dúvida só vale a pena considerar um destes modelos se seu uso do notebook é bem restrito a atividades bem simples, uma vez que esses processadores de entrada tendem a ter um desempenho mais limitado principalmente em multitarefa, tendo assim um foco maior em eficiência energética.

Já para quem utiliza o notebook para trabalhar ou estudar, desenvolvendo projetos gráficos, edição de imagens, assim como para programadores e estudantes de tecnologia, o ideal é investir um pouco mais e partir para modelos com processadores com Intel Core i5, Intel Core i7, AMD Ryzen 5 e também com soluções de placas de vídeo dedicadas com opções como Nvidia MX110 ou mesmo AMD Radeon Vega.

Além disso, para produtividade, é interessante considerar modelos que ofereçam um volume maior de memória RAM e armazenamento de maior capacidade, o que pode exigir um investimento mais alto, uma vez que a maior parte dos modelos de notebooks do mercado oferecem apenas 256GB em SSD; e claro que um SSD é fundamental em todos os cenários.

Dell Latitude 3420 é notebook voltado para produtividade — Foto: Divulgação/Dell

Especificações

Os notebooks básicos disponíveis no mercado brasileiro, em sua maioria contam com processadores como Intel Core i3 1115G4 ou AMD Ryzen 5 3500U. Sendo o chip da Intel uma solução bem simples e voltada para uso básico e o processador da AMD sendo uma APU que combina CPU e GPU em um único chip, tendo como diferencial o desempenho da placa de vídeo integrada.

Notebooks de entrada, também podem oferecer apenas 4GB de memória RAM DDR4 soldada, tendo ainda um slot de expansão que normalmente permite a adição de mais um módulo de RAM. Se possível, procure por modelos com ao menos 8GB de memória, o que pode entregar uma experiência mais adequada com os sistemas operacionais modernos.

Notebooks que têm apenas a placa de vídeo integrada, podem ser uma alternativa para quem não utiliza softwares que demandam de mais desempenho gráfico, desse modo, tanto os processadores Intel com a GPU Intel UHD Graphics ou Intel Iris Xe, quanto os processadores AMD com AMD Radeon Vega, podem entregar o básico para o uso comum.

Acer Aspire 3 conta com versões com processadores AMD e Intel. — Foto: Divulgação/Acer

Como mencionado, quem precisa de um pouco mais de desempenho gráfico, pode optar pelas APUs da AMD que na linha Ryzen 5, já entregam um desempenho bem interessante e são muito mais acessíveis que placas de vídeo dedicadas de notebooks.

Se você faz questão de utilizar um chip Intel, mas também precisa de mais desempenho gráfico, antes de considerar um notebook gamer, pode considerar opções de notebooks com processadores Intel que contam com uma GPU dedicada de entrada da Nvidia, como as placas de vídeo MX110 e MX350, que acabam fazendo com que os preços dos notebooks não sejam tão altos quanto de soluções gamer mais robustas, mas prometem entregar um desempenho gráfico muito superior as soluções integradas da Intel.

Tela

No Brasil, infelizmente a maioria dos modelos de notebooks de entrada e intermediários, ainda são oferecidos com telas muito básicas, com resolução apenas HD (1366x768) e tecnologia TN para o display, que por sua vez, não oferece a melhor qualidade de imagem e apresenta distorções de acordo com a posição da tela.

Notebooks com tela Full HD até existem no mercado brasileiro, mas ainda assim a maior parte deles conta com tecnologia TN, o que como vimos tende a oferecer uma experiência limitada. O ideal é uma tela Full HD com tecnologia IPS, o que é raro de encontrar e pode acabar encarecendo muito o preço dos notebooks.

Infelizmente, se você precisa de um notebook de entrada ou intermediário, vai ter que procurar bastante caso não abra mão de uma tela de maior qualidade e com mais resolução. Talvez seja mais interessante investir em um monitor para utilizar em conjunto com seu novo laptop, de modo que, o custo de um monitor Full HD atualmente não é tão alto.

Notebooks com tela Full HD oferecem melhor experiência em vídeos, streaming e jogos — Foto: Reprodução/Freepik

Sistema operacional

Atualmente, praticamente todas as grandes fabricantes de notebooks contam com opções com Windows e também com Linux. Sem dúvida o grande diferencial dos modelos com Linux, é o custo que normalmente é mais baixo, uma vez que a licença do sistema operacional é gratuita, afinal, a maior parte das distribuições (versões do sistema) Linux são open-source.

Por outro lado, se você já está acostumado com o ambiente Windows, talvez seja complicado se adaptar com outro sistema, desse modo, vale ficar atento a opções de notebooks que já oferecem o sistema da Microsoft instalado. O ideal é claro, é optar por laptops que já contam com Windows 11, sendo a mais recente versão do sistema da Microsoft, que acaba tendo algumas exigências bem específicas quanto ao hardware compatível.

Upgrades

Escolher opções que vão permitir que você realize upgrades no futuro também é uma ótima maneira de economizar na aquisição de seu novo laptop. Você pode por exemplo investir em um modelo que conte com apenas 4GB de RAM, mas que permita a adição de mais módulos posteriormente.

Além da RAM, é interessante observar se é possível adicionar mais soluções de armazenamento, seja por meio de conexão SATA ou M.2. Desse modo, você poderá instalar mais unidades em seu notebook tendo assim mais espaço para seus arquivos e programas.

Modelos disponíveis

Por valores a partir dos R$ 1.607, você já encontra no mercado brasileiro opções como o Acer Aspire 3 A315-24P-R3TV, que é um notebook com tela HD de 15,6 polegadas, equipado com processador AMD Ryzen 3 7320U, placa de vídeo Radeon 610M, 4GB de RAM e SSD de 256GB. O modelo é uma opção interessante para um uso mais moderado, sendo um laptop que já conta com Windows 11 Home.

O Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KF4BR, é uma solução interessante para quem precisa de mais armazenamento, uma vez que conta com SSD de 256GB e HD de 1TB. O notebook de 15,6 polegadas da Samsung é equipado com processador Intel Core i5 1235U, vídeo integrado Iris Xe G7, 8GB de memória RAM, sistema Windows 11 e com o grande diferencial de oferecer uma tela Full HD com tecnologia IPS. O modelo aparece em oferta por valores a partir dos R$ 2.864.