O Assassino: veja sinopse, elenco e críticas do filme de David Fincher

O filme O Assassino estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (10) e já é muito aguardado pelo público por ser o mais novo novo trabalho do aclamado diretor David Fincher (Clube da Luta). Estrelado por Michael Fassbender e Tilda Swinton, a trama acompanha um assassino profissional que, após um erro desastroso, passa a desenvolver consciência de seus atos. Vale lembrar ainda o projeto é uma adaptação da graphic novel francesa homônima do autor Alexis Nolent e do artista Luc Jacamon.

Com duas horas de duração, o longa-metragem norte-americano tem roteiro assinado por Andrew Kevin Walker e estreou no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Depois de uma breve exibição em alguns cinemas selecionados no final de outubro, a produção desembarca de vez no streaming. Pensando nisso, se você gosta de filmes do gênero de suspense noir, confira, a seguir, mais detalhes de O Assassino, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de O Assassino

A trama desse suspense noir segue um homem solitário e frio (Michael Fassbender) que atua como um assassino de aluguel livre de escrúpulos ou arrependimentos. No entanto, após quase morrer durante uma missão por conta de um erro com consequências desastrosas, o protagonista inesperadamente começa a desenvolver consciência de seus atos enquanto vai concluindo as "encomendas" de seus clientes. É no meio dessa crise psicológica que o personagem terá de enfrentar seu último chefe em uma verdadeira caçada internacional por vingança.

Elenco

Estrelado por Michael Fassbender (Assassin's Creed) no papel do personagem-título, outros grandes nomes integram o vasto elenco de The Killer. Tilda Swinton (Era uma Vez um Gênio) é um deles, interpretando A Especialista, a atriz brasileira Sophie Charlotte (Todas as Flores) dá vida à Magdala, Monique Ganderton (Vingadores: Guerra Infinita) vive A Dominatrix, Kerry O'Malley (Annabelle 2) aparece como intérprete de Dolores e Charles Parnell (Top Gun: Maverick) como O Advogado.

Além disso, juntam-se ao time de atuação também Sala Baker (O Senhor dos Anéis: As Duas Torres) no papel de O Bruto e Emiliano Pernía (Pickpockets) interpretando Marcus.

Repercussão

Muito aguardado pelo público devido ao elenco de peso, o mais novo trabalho do diretor David Fincher vem tendo um desempenho positivo entre a imprensa especializada. Em sites agregadores, como o IMDb, por exemplo, a produção debutou com nota 7.4, com base em 6,2 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o longa angariou 87% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Em relação às reviews internacionais, como a do But Why Tho?, o jornalista Prabhjot Bains não poupa elogios ao projeto e à direção de Fincher, que descreve como "emocionante, observadora e estranhamente humana." Em contrapartida, Brent Simon, do A.V. Club, alega que o roteiro do filme "não parece ter muita substância [...]", bem como "nenhum nível de diferenciação temática ou narrativa."

Confira o trailer de O Assassino:

