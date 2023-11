O que é LinkedIn Learning? Veja preços, cursos e se vale a pena

O LinkedIn Learning é uma plataforma que reúne cursos profissionalizantes dentro do LinkedIn. Com um acervo de 16 mil temas de aulas criadas por especialistas, o site ensina sobre negócios, tecnologia, criatividade, liderança e ferramentas. Os módulos de estudos estão disponíveis em sete idiomas, incluindo o português, e dão direito a um certificado virtual de conclusão com carga horária. O recurso está disponível apenas para assinantes premium da rede social, mas os planos pagos podem ser testados gratuitamente por um mês. O preço dos pacotes começa em R$ 44,99 mensais.

Os usuários do serviço podem receber indicações de aulas de acordo com seus interesses e cargos, mas também podem buscar preferências por palavras-chave ou categorias pré-definidas. Após a conclusão, é possível adicionar os certificados dos cursos e habilidades específicas relacionadas ao perfil na plataforma.

Plataforma educativa do LinkedIn oferece cursos nas áreas de negócios, tecnologia e criação ministrados por especialistas — Foto: Reprodução/postmodernstudio/Depositphotos

LinkedIn Learning: tudo sobre os cursos da plataforma

O TechTudo reuniu abaixo oito características e informações importantes sobre o Linkedin Learning. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. O que é Linkedin Learning? Para que serve?

O LinkedIn Learning é uma plataforma de vídeos educacionais, disponível para assinantes, que fica dentro da própria rede social profissional. O acervo conta com mais de 16 mil cursos e foi criado com base na tecnologia do Lynda.com, adquirida em 2015. As aulas são ministradas por especialistas e podem ser assistidas tanto na versão web quanto no celular. Há vídeos em sete idiomas diferentes, incluindo o português. Grande parte das aulas conta com arquivos de exercícios e testes, além de transcrição do conteúdo. Os alunos também podem registrar feedbacks, baixar aulas ou assisti-las offline. Após a conclusão dos estudos, o usuário pode adicionar os cursos e competências relacionadas ao próprio perfil do LinkedIn.

Plataforma integrada ao LinkedIn apresenta indicações personalizadas de cursos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Na página inicial da plataforma de ensino, há recomendações de cursos de acordo com o perfil, interesse, posição ocupada, histórico de aprendizado e habilidades do usuário. Também é possível pesquisar por aulas de acordo com assuntos, skills ou softwares desejados. O site ainda permite visualizar todos os cursos salvos e realizados e acompanhar o progresso das aulas.

2. Que tipo de curso tem no Linkedin Learning?

Os principais cursos disponíveis no LinkedIn Learning são das áreas de negócios, tecnologia e criação. Para encontrar as aulas do seu interesse, é possível filtrar as buscas por meio de categorias ou por profissão e setor de atuação. Há opções, por exemplo, para quem trabalha com Marketing, Ciência de Dados, Finanças, Atendimento ao Cliente e Gestão de Pessoas e Processos. Também existem alternativas para alunos que buscam um novo emprego ou desenvolvimento de carreira e marca pessoal.

Plataforma de ensino do LinkedIn conta com mais de 16 mil cursos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

A plataforma ainda oferece cursos de softwares, como pacote Microsoft Word , Excel, PowerPoint, One Drive e o próprio LinkedIn, além de linguagens de programação, como Java e Python. Os profissionais também podem buscar formação em diversidade e inclusão, por meio de aulas sobre promoção de equidade racial, identitária, de gênero e de orientação sexual em programas, gestões e recrutamentos.

3. Quem pode usar o Linkedin Learning?

Para assistir a cursos completos no LinkedIn Learning, é necessário ter uma conta no LinkedIn e ser assinante de um dos planos premium da rede social. No entanto, as versões pagas podem ser testadas gratuitamente por um mês, com possibilidade de cancelamento a qualquer hora. Além disso, é permitido conferir prévias das aulas disponíveis para avaliar se o investimento compensa.

4. Linkedin Learning é pago? Quais são os preços?

Sim, a plataforma LinkedIn Learning é exclusiva para assinantes e conta com quatro planos premium. No entanto, todos os pacotes oferecem o período de um mês gratuito para testes. Após 30 dias, a assinatura é renovada automaticamente e cobrada mensal ou anualmente, de acordo com a opção selecionada pelo usuário — a menos que o cliente cancele a contratação. Para evitar a cobrança, deve-se acessar as configurações da rede social e encerrar a assinatura antes da renovação.

O plano individual mais em conta é o "Carrer", que custa a partir de R$ 44,99 por mês para cobrança anual e é indicado para usuários em busca de emprego e aprimoramento em sua carreira. Já a versão "Business" tem preços a partir de R$ 89,99 por mês e é recomendada para quem deseja ampliar e desenvolver sua rede de contatos profissionais. O plano denominado "Sales Navigator Core" pode ser adquirido por a partir de R$ 269,99 por mês e é voltado para quem busca mais oportunidades de vendas. Há ainda a Plataforma "Recruiter Lite", que custa a partir de R$ 609,99 por mês e é voltada para profissionais e empresas em busca de novos talentos.

5. Cursos em destaque no Linkedin Learning

Novas aulas, de áreas diversas, chegam ao LinkedIn Learning toda semana. Atualmente, os cinco cursos mais populares no site são sobre Excel (Formação e Dashboards Básicos), Mindfulness (Fundamentos da Atenção Plena), Burnout e Esgotamento no Trabalho, e Gestão de Profissionais de Alto Potencial. Os estudos variam de 17 minutos a cerca de 2 horas, a depender do tema.

6. Como entrar em um curso pelo Linkedin Learning?

Para iniciar um curso, o usuário deve acessar a página da plataforma (linkedin.com/learning) e fazer login ou iniciar o teste gratuito. Na sequência, o usuário deverá clicar nas aulas de interesse.

Usuário deve logar ou iniciar teste gratuito no LinkedIn Learning para acessar cursos na íntegra — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

É possível buscar por palavras-chave na caixa de pesquisa no topo da página ou navegar por categorias ou vídeos sugeridos na home do serviço.

Para achar um curso no LinkedIn Learning, usuário pode pesquisar ou navegar pelas sugestões do site — Foto: Reprodução/Carolina Torres

7. Como inserir o certificado de um curso pelo Linkedin?

Ao concluir um curso ou caminho de aprendizagem no LinkedIn Learning, o profissional receberá um aviso para adicionar um certificado e novas competências ao seu perfil na rede social. As aulas finalizadas ficarão registradas no Histórico de Aprendizagem.

Caso o aluno esteja utilizando o computador, deve clicar em sua imagem de perfil no canto superior direito da página inicial do LinkedIn Learning. Em seguida, deverá pressionar a opção "Histórico de Aprendizagem" no menu suspenso. Depois, basta clicar em "Mais" à direita do nome do curso que deseja inserir e selecionar "Adicionar ao perfil". Na janela pop-up de confirmação, basta marcar a caixa "Compartilhar com a Rede" para enviar uma atualização sobre a conclusão do curso no LinkedIn.

Para realizar o processo por meio do aplicativo LinkedIn Learning, é preciso tocar no ícone "Meus cursos", localizado no canto inferior esquerdo da tela, rolar a página até a seção "Histórico de Aprendizagem" e clicar em "Ver todos". Na sequência, o usuário deve localizar o curso que deseja acrescentar e clicar em "Adicionar ao Perfil". Por fim, basta confirmar a ação na janela pop-up.

Após selecionar curso concluído, usuário deve clicar no botão "Adicionar ao Perfil" — Foto: Reprodução/LinkedIn.com

8. LinkedIn Learning vale a pena?

O LinkedIn Learning vale a pena para quem deseja e pode investir em atualização e aprimoramento profissional. Também é indicado para profissionais que não têm muito tempo disponível para estudar, já que permite acompanhar e baixar os vídeos para assistir, tanto por celular quanto por computador. A integração com o LinkedIn também facilita o networking, a atualização do currículo e das habilidades e a busca por vagas. Quem não quiser assinar o serviço pago ou não se sentir contemplado pelos temas dos cursos, pode conferir outros aplicativos de ensino, como a Udemy e a Domestika, e comparar os preços. Há também opções de plataformas de ensino gratuitas, como o Cursa e o Brasil Mais Digital.

Com informações de LinkedIn (1, 2, 3 e 4)

