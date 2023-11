A linha MacBook conta com duas versões principais, o notebook de entrada MacBook Air e o notebook turbinado MacBook Pro. Dentro de cada versão, o consumidor pode escolher entre modelos com 13 polegadas até 16 polegadas, com processadores M1, M2 ou M3, além de escolher o tamanho da memória RAM unificada e do SSD que desejar. A seguir, confira mais informações sobre os MacBooks da Apple.

O que é MacBook? Saiba tudo sobre o laptop da Apple — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Quais são as melhores marcas de notebook para comprar? Opine no Fórum do TechTudo

O que é MacBook?

MacBook Air com M2 (esquerda) e MacBook Pro com M2 (direita) tem diferenças além do preço — Foto: Divulgação/Apple. Editado por Rafael Leite

MacBook é adotado pela Apple para sua linha de notebooks desde 2006. Atualmente, a empresa produz dois modelos: o MacBook Air (desde 2008) e o MacBook Pro (desde 2006). Além deles, um modelo intermediário chamado apenas de MacBook foi produzido entre 2006 e 2012, e entre 2015 a 2019.

A linha MacBook marcou a transição dentro da Apple dos chips PowerPC para os da Intel. Na época, a mudança foi considerada arriscada, já que o nome Intel era mais identificado com a Microsoft. Porém, a troca para Intel se provou acertada ao longo dos anos, já que ajudou a migrar usuários do Windows para o sistema operacional da Apple.

Porém, desde 2020, os MacBooks utilizam chips produzidos pela própria empresa, como o Apple M1, o Apple M2 e o recém anunciado Apple M3. Isso permite uma maior integração entre outros dispositivos da marca, como o iPhone, o iPad e os AirPods. Além disso, por utilizarem a plataforma integrada system-on-chip (SoC), ele tende a ser mais eficiente e mais econômico do que sistemas tradicionais.

A história do MacBook

iBook chamou atenção pelo design diferente — Foto: Divulgação/Apple

Antes do advento do MacBook, a Apple tinha três outras linhas de computadores portáteis. Primeiro veio o Macintosh Portable, comercializado de 1989 a 1991, que tinha um hardware considerado moderno para a época. Porém, por conta de seu alto preço, ele acabou naufragando nas vendas.

Para seu lugar foi lançado o PowerBook, em 1991. Voltado para o público profissional, o laptop foi um grande sucesso comercial e acabou definindo o design atual dos notebooks, como o trackpad centralizado na parte inferior do case. No começo, os PowerBooks eram equipados com chips da Motorola, mas a partir do PowerBook 600, lançado em 1993, passaram a utilizar a arquitetura PowerPC, desenvolvida pela Apple em conjunto com Motorola e IBM.

Em 1999, a Apple lançou a linha iBook, voltada para o setor educacional. Diferente do PowerBook, seu hardware era mais simples e sua carcaça era feita de plástico, o que o tornava mais barato. O design do primeiro modelo, o iBook G3, foi inspirado no famoso iMac G3 de 1998, com suas cores chamativas e formas arredondadas, o que o tornou popular em filmes e séries no começo dos anos 2000. Já o iBook G4, lançado em 2003, tinha um design mais padrão.

Tanto o PowerBook quanto o iBook foram descontinuados em 2006, quando a Apple deixou de produzir computadores com PowerPC e passou a utilizar processadores da Intel. Com isso, a linha de laptops equipados com chips Intel ganhou o nome de MacBook.

A evolução do MacBook

MacBook Air foi lançado em 2008 como o notebook mais fino do mundo — Foto: Wikicommons

A partir de 2006, o modelo de entrada iBook passou a se chamar MacBook, enquanto que o modelo profissional Powerbook virou MacBook Pro. Além da diferença de hardware, a carcaça era diferente: a do MacBook era feita de policarbonato, enquanto que a do MacBook Pro era feita de alumínio.

Em 2008, a Apple lançou a linha MacBook Air, uma versão ultraportátil com 13,3 polegadas e considerada a mais fina do mundo até então, com 1,9 cm. Na época, chamou atenção por vir sem entrada para CD e armazenamento em SSD, características que se tornariam padrão anos depois. Em termos de hardware, o Macbook Air se posicionava entre o MacBook e o MacBook Pro, porém, a ausência de alguns recursos fazia dele o mais barato de todos.

Em 2011, a Apple parou de produzir a primeira versão do MacBook, tornando o MacBook Air o modelo mais barato dos laptops da Apple. O modelo MacBook chegaria a retornar em 2015 com uma tela de Retina (até então exclusiva da linha Pro) e um design mais fino do que o Air. Até que, com o lançamento da linha MacBook Air Retina, em 2018, o MacBook Retina foi descontinuado no ano seguinte. Assim, o MacBook Air voltou a ser o modelo de entrada.

Principais características de um MacBook

Integração do ecossistema da Apple é a grande vantagem do MacBook — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O maior diferencial do MacBook em comparação com outros notebooks é o exclusivo sistema operacional MacOS. Desenvolvido pela Apple, o MacOS é tido como mais intuitivo e fácil de usar do que o Windows e o Linux. Além disso, ele possui softwares exclusivos, como o editor de vídeo Final Cut, o criador de música GarageBand e o editor de vetores Sketch.

Aliado ao novo chip Apple Silicon lançado em 2020, os MacBooks também são mais integrados ao ecossistema da empresa da maçã do que qualquer outro laptop. É possível, por exemplo, usar a câmera do iPhone como webcam, conectar um AirPods a múltiplos dispositivos ao mesmo tempo e iniciar uma conversa no iPad e depois continuar no MacBook.

Ainda falando no chip Apple, sua arquitetura do tipo ARM (o mesmo usado em smartphones) tem como maior vantagem o baixo consumo de energia. Em outras palavras, a bateria dos MacBooks mais recentes costuma durar de 12 a 22 horas sem necessidade de recarga — valor muito acima da média.

Outro diferencial é a tela Retina, que é o nome dado ao padrão de telas de altíssima resolução dos produtos Apple. Nos modelos mais recentes, o MacBook Air de 13 polegadas tem resolução de 2560 px x 1600 px e brilho de 500 nits, enquanto que o MacBook Pro de 16 polegadas tem resolução de 3456 px x 2234 px e brilho de até 1600 nits. Poucos notebooks têm uma resolução nativa tão alta.

Por fim e não menos importante está o design. Os notebook da Apple costumam ser bastante leves, pesando até 1,5 kg no modelo MacBook Air e até 2,16 kg na versão Pro. Também são bastante finos, medindo menos de 2 cm de altura quando fechado. Além disso, a carcaça em alumínio confere maior resistência e um visual diferenciado.

Diferença entre MacBook e outros notebooks

Há várias diferenças entre o MacBook e os notebooks de outras marcas. Uma das principais é o sistema operacional. Enquanto os laptops da Apple rodam o MacOs, é comum encontrar o Windows nos outros modelos. O sistema utilizado nos Macs tende a ser mais resistente a vírus e outros tipos de hackers. O Windows, por sua vez, é mais vulnerável a ataques cibernéticos.

Como mencionado anteriormente, a autonomia da bateria é outro ponto de grande diferenciação. Se você quer um equipamento que não vai te deixar na mão nesse quesito, o modelo da Apple pode ser que te atenda bem. Para isso, será necessário investir um pouco mais se comparado com os modelos topo de linha das outras marcas.

Além da diferença de desempenho e programas oferecidos pelo MacBook, o aparelho pode ser considerado ergonômico. Isto acontece porque esses notebooks são compactos e apresentam tecnologias que elevam a experiência do usuário. Com o chip M3 recém-lançado, a tendência é o que o laptop aumente ainda mais a eficiência se comparado com os chips anteriores.

MacBook Air

Novo MacBook Air foi apresentado na WWDC 2023 — Foto: Reprodução/Apple

Como dito anteriormente, o MacBook Air é atualmente o modelo de entrada da linha de notebooks da Apple. Há três versões do MacBook Air à venda: o de 13 polegadas com chip Apple M1 (lançado em 2020), o de 13 polegadas com chip M2 (lançado em 2022) e o de 15 polegadas com chip M2 (lançado em 2023).

As diferenças entre as versões M1 e M2 estão na quantidade de núcleos da GPU (7 núcleos na M1 contra 10 núcleos na M2) e de memória unificada máxima (16 GB na M1 contra 24 GB na M2), além de uma mudança no design, ganhando um aspecto mais reto e simétrico. Ainda há a melhoria na câmera da webcam (720p contra 1080p) e o suporte ao Áudio Espacial nos modelos com Apple M2.

De resto, ambos são bastante semelhantes e possuem performance que devem agradar ao usuário médio. O preço oficial varia entre R$ 5,6 mil (13 polegadas com M1) a R$ 8,8 mil (15 polegadas com M2) no site do Mercado Livre.

Gostou do produto? Compre aqui CHIP APPLE MacBook Air M1 13" de 256 GB R$ 8.315,78 IR À LOJA R$ 5.633 IR À LOJA

Todas as ofertas de MacBook Air M1 13" de 256 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CHIP APPLE MacBook Air M1 13" de 256 GB R$ 8.315,78 IR À LOJA CHIP APPLE MacBook Air M1 13" de 256 GB R$ 5.633 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui PERFORMANCE BOA MacBook Air M2 13" de 256 GB R$ 11.758,80 IR À LOJA R$ 7.499 IR À LOJA

Todas as ofertas de MacBook Air M2 13" de 256 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PERFORMANCE BOA MacBook Air M2 13" de 256 GB R$ 11.758,80 IR À LOJA PERFORMANCE BOA MacBook Air M2 13" de 256 GB R$ 7.499 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui TELONA MacBook Air M2 15" de 256 GB R$ 13.299,00 IR À LOJA R$ 8.859 IR À LOJA

Todas as ofertas de MacBook Air M2 15" de 256 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TELONA MacBook Air M2 15" de 256 GB R$ 13.299,00 IR À LOJA TELONA MacBook Air M2 15" de 256 GB R$ 8.859 IR À LOJA

MacBook Pro

MacBook Pro 2023 promete bateria com duração de até 22 horas — Foto: Divulgação/Apple

Quem busca alta performance e configuração de ponta para atividades profissionais, o MacBook Pro é a melhor pedida. São três modelos à venda: o de 14 polegadas com chip M3, o de 14 polegadas com M3 Pro ou M3 Max, e o de 16 polegadas com M3 Pro ou M3 Max (todos lançados em outubro de 2023).

No modelo com Apple M3, ele vem com 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU e até 24 GB de memória unificada. Já nos modelos com chip M3 Pro ou Max, são 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU e até 128 GB de memória unificada. De resto, os modelos contam com os mesmos recursos, como tela Liquid Retina XDR com miniLED, brilho de até 1600 nits e taxa de atualização de 120 Hz, além de seis alto-falantes e três microfones.

A bateria de ambos os modelos pode chegar a até 22 horas de duração, mas apenas o modelo Pro de 16 polegadas possui adaptador de energia USB‑C de 140 W, que fornece carregamento super rápido. No modelo de 14 polegadas, o máximo que se chega é até 96 W de energia.

Todos esses recursos de ponta vêm com um preço. No caso do MacBook Pro, é preciso desembolsar pelo menos R$ 18,5 mil no modelo com chip M3 ou pelo menos R$ 29 mil no modelo de 16 polegadas, preços do site oficial.

Vale a pena comprar um MacBook?

MacBook não é indicado para o público gamer — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Uma das desvantagens do MacBook é que eles são muito mais caros do que os modelos de ponta de outras marcas. Por isso, é preciso pesar na balança os recursos exclusivos que o os laptops da Apple oferecem. Caso você tenha outros dispositivos Apple, como iPhone, Apple TV, AirPods ou Apple Watch, você poderá ter um ecossistema completamente integrado ao seu notebook. Isso pode facilitar bastante nas tarefas mais básicas.

Outra vantagem é que o MacBook costuma ter uma durabilidade considerável em comparação com a concorrência. Mesmo modelos de cinco anos atrás ainda podem ser atualizados para o mais recente sistema operacional, o MacOS Sonoma. Porém, a parte negativa é que não é possível fazer o upgrade do hardware, como disco de armazenamento e memóra RAM, como em outros notebooks

Além disso, o MacBook não é o mais indicado para quem pretende usá-lo para games. Mesmo que este cenário esteja mudando nos últimos anos, o fato é que os lançamentos costumam chegar bem depois para o sistema MacOS (isso quando chegam). Ainda assim, a performance geral costuma ser menos eficiente do que em computadores equipados com Windows.

Com informações de AllCell, Apple eComputer World.

🎥 Teste de Zoom: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max

Teste de Zoom: iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro Max