Onde assistir a Lost? Relembre história, elenco e críticas da série de sobrevivência

A série Lost , no ar de 2004 a 2010, está atualmente disponível na íntegra no catálogo do Star+ . Criada por Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon Lindelof, a história desse drama acompanha um grupo de 48 sobreviventes de um acidente aéreo em uma misteriosa ilha tropical, repleta de perigos. Estrelada por Matthew Fox e Evangeline Lilly, a produção foi exibida pelo canal ABC.

Com seis temporadas e um total de 121 episódios, o projeto norte-americano teve suas filmagens gravadas em Oahu, no Havaí, e o desenvolvimento ficou por conta da ABC Studios, Bad Robot Productions e Grass Skirt Productions. A seguir, confira mais detalhes de Lost, como sinopse, elenco e repercussão.

Produção americana foi um grande sucesso de crítica e público durante sua exibição na televisão — Foto: Divulgação/ABC Studios

Enredo de Lost

Após um avião da companhia aérea Oceanic Airline cair em uma ilha tropical isolada, um grupo de 48 sobreviventes precisa lidar com os perigos da natureza selvagem local, além de diversos outros segredos do lugar. Com o passar do tempo, outros problemas começam a colocar em risco a dinâmica de liderança das pessoas, bem como a luta por sobrevivência do grupo. Informações sobre o passado dos sobreviventes também vêm à tona para tornar os conflitos ainda mais intensos.

Elenco

Estrelada por Matthew Fox (Guerra Mundial Z) no papel do protagonista Jack Shephard e Evangeline Lilly (Homem-Formiga) interpretando Kate Austen, o elenco de Lost ainda é composto por grandes nomes do cinema e da televisão. Os destaque vão para Jorge Garcia (Hawaii Five-0) vivendo Hugo Reyes, Maggie Grace (Crepúsculo) dando vida à Shannon Rutherford, Ian Somerhalder (Diários de um Vampiro) como intérprete de Boone Carlyle e Kim Yoon-jin (Com Carinho, Kitty) como Sun-Hwa Kwon.

A trama da série acompanha um grupo de sobreviventes em uma ilha deserta — Foto: Divulgação/ABC Studios

Repercussão

Considerada um sucesso entre o público e a imprensa especializada, a série Lost ganhou inúmeros prêmios renomados durante a exibição de suas seis temporadas, com destaque para o Emmy Awards e o Globo de Ouro. Além disso, o impacto do projeto na cultura pop reverbera até os dias de hoje, sendo uma das séries mais vistas do mundo.

E o desempenho positivo do projeto não para por aí, visto que nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, a performance do programa também é alta, tendo atingido nota 8.3, com base em 581 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção americana conquistou 86% de aprovação da crítica.

Confira o trailer de Lost:

