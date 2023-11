Onde assistir a Peaky Blinders? Relembre elenco e história real da série

A série britânica Peaky Blinders está atualmente disponível no catálogo da Netflix . Lançada em 2013, pelo canal BBC Two, o projeto exibiu sua última temporada em abril de 2022 no streaming. Com o roteirista indicado ao Oscar Steven Knight como showrunner e Cillian Murphy e Helen McCrory no elenco, a trama acompanha as façanhas e perigos enfrentados pela gangue criminosa Peaky Blinders logo após a Primeira Guerra Mundial.

Com seis temporadas, a produção inglesa foi um grande sucesso da televisão e, em 2023, ela completou 10 anos. Confira, a seguir, todas as informações sobre Peaky Blinders, como sinopse, elenco, repercussão e a história real por trás da série. Confira!

Série de época da Netflix é estrelada pelo ator irlandês Cillian Murphy — Foto: Divulgação/BBC Studios

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Peaky Blinders

Ambientada em 1919, em Birmingham, na Inglaterra, a trama gira em torno de Thomas Shelby (Cillian Murphy), um jovem cruel e violento que, após servir no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial, cria uma gangue urbana chamada Peaky Blinders com os irmãos. Liderada pelo próprio Tommy, a família controla a cidade com mãos de ferro. Com a expansão dos "negócios" pelo Reino Unido, o personagem almeja se tornar um dos homens mais poderosos do país, fazendo o que for preciso para subir de vida durante uma época que destaca a ascensão do comunismo e os levantes dos operários.

Elenco de Peaky Blinders

Estrelado por Cillian Murphy (Oppenheimer) no papel do protagonista Thomas Shelby e Helen McCrory (His Dark Materials) interpretando Polly Gray, o elenco de Peaky Blinders ainda reúne grandes nomes da televisão britânica. Os destaques vão para Paul Anderson (O Beco do Pesadelo) vivendo Arthur Shelby, Annabelle Wallis (Invocação do Mal) dando vida à Grace Shelby, Sophie Rundle (Grandes Esperanças) como intérprete de Ada Shelby e Joe Cole (Gangs of London) como John Shelby. Juntam-se ao time de atuação nas temporadas finais também Anya Taylor-Joy (O Menu), Kingsley Ben-Adir (Invasão Secreta) e Cosmo Jarvis (Persuasão).

A gangue fictícia da série é baseada em uma gangue de jovens de mesmo nome dos séculos XIX e XX — Foto: Divulgação/BBC Studios

Repercussão

Considerado um grande sucesso da televisão e do streaming, Peaky Blinders ganhou aclamação da crítica durante sua exibição oficial, principalmente devido ao roteiro e a cinematografia de época, o que lhe concedeu diversas indicações e estatuetas nas temporadas de premiações renomadas da televisão, como o BAFTA. Além disso, com o enorme impacto cultural, a série conquistou o público e gerou inúmero memes na internet envolvendo a personalidade "fria e calculista" de Thomas Shelby.

No IMDb, o trabalho de Steven Knight tem nota 8,8, tendo como base as avaliações de 616 mil usuários, enquanto no Rotten Tomatoes, as seis seasons do programa conquistaram 93% de aprovação tanto dos críticos quanto do público. Segundo o consenso do site, "Peaky Blinders se move em seu próprio ritmo, sem pressa para criar um retrato da Grã-Bretanha do pós-guerra que é tão sangrento e brutal quanto impressionantemente envolvente".

A inspiração por trás da série

A série, apesar de ser um drama de época ficcional, é vagamente inspirada em uma gangue urbana de jovens da Inglaterra, que atuou durante o final do século XIX e começo do XX, e que se chamava Peaky Blinders. Liderada por Kevin Mooney, que usava diversos pseudônimos para escapar da polícia, os gângsteres da vida real não eram tão inteligentes quanto Thomas Shelby, nem prosperaram tanto quanto à organização criminosa da ficção. Afinal, a gangue rival, os Birmigham Boys, acabaram por dominar a cidade industrial, dispersando outros grupos, incluindo os Peaky Blinders, em 1930.

Confira o trailer oficial de Peaky Blinders:

Assista: como mudar o plano da Netflix