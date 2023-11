Onde assistir a Spy x Family? Veja sinopse, personagens e trailer do anime

A segunda temporada de Spy x Family chegou ao catálogo do Crunchyroll no sábado (28), para a felicidade dos otakus de plantão. Lançada em 2022, a produção japonesa é uma adaptação da famosa série de mangá shōnen, escrita e ilustrada por Tatsuya Endo. Com dublagem original de Takuya Eguchi e Atsumi Tanezaki, a trama segue um espião que, para cumprir uma missão, precisa "formar" uma família. No entanto, mal sabe ele que sua esposa e filha falsas também têm seus próprios segredos.

Com 12 novos episódios, a animação tem direção de Kazuhiro Furuhashi (Hunter x Hunter), distribuição pela TOHO e animação pelos estúdios CloverWorks e Wit Studio. Se você gosta de animes com direito a muitas lutas incríveis e bom humor, confira, a seguir, mais detalhes de Spy x Family, como sinopse, personagens e repercussão.

Animação japonesa é uma adaptação do mangá shōnen de mesmo nome, escrito e ilustrado por Tatsuya Endo — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Enredo de Spy x Family

A trama desse anime gira em torno de Twilight, um espião de alto nível que, para concluir um missão ultrassecreta com sucesso, precisa formar uma família de mentira. No entanto, suas falsas esposa e filha também têm grandes segredos, já que a primeira é uma assassina profissional, enquanto a garotinha é telepata. Assim, sem saberem das identidades uns dos outros, o trio terá que lidar com as diferenças entre si se quiserem manter a paz mundial.

Anime teve produção original pela empresa japonesa TOHO — Foto: Divulgação/Crunchyroll

Confira os principais personagens e seus dubladores brasileiros

Lista de personagens e dubladores Personagens Dubladores Twilight Guilherme Marques Anya Forger Nina Carvalho Yor Forger Maíra Paris Bond Forger Victor Moreno Damian Desmond Ricardo Daunt Becky Blackbell Alice Caffagni

Repercussão

Muito aguardada pelos otakus de plantão, a segunda temporada de Spy x Family teve uma boa recepção da audiência em sites agregadores. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a nova leva de episódios da animação conquistou 81% da aprovação do público geral, enquanto no IMDb sua pontuação é de 8,4, com base em 33 mil considerações. Já na plataforma My Anime List, o anime atingiu a nota 8,5.

Sobre as reviews internacionais, como a do But Why Tho?, o jornalista Charles Hartford elogia a sequência, enfatizando que "a série ainda oferece um nível de polimento e diversão do qual é difícil reclamar". Mariló Delgado, do Espinof, também segue nessa análise positiva, pontuando que a nova season da produção nipônica acertou no enredo, "retornando ao seu lado mais charmoso".

Confira o trailer oficial da 2ª temporada de Spy x Family:

