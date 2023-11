Onde assistir a Túmulo dos Vagalumes? Veja o filme mais triste do Studio Ghibli

O filme Túmulo dos Vagalumes (1988), considerado pelos otakus como o mais triste feito pelo Studio Ghibli , é a única obra da companhia que não está disponível na Netflix . Atualmente, os fãs podem alugar o anime no Claro TV+ por R$ 6,90. Com exceção deste título, a gigante do streaming dispõe de todos os longas-metragens do estúdio japonês, conhecido mundialmente por obras como A Viagem de Chihiro (2001) e Meu Amigo Totoro (1988).

Túmulo dos Vagalumes tem direção do saudoso animador Isao Takahata (O Conto da Princesa Kaguya). O drama histórico, baseado no conto semi-biográfico homônimo do escritor japonês Akiyuki Nosaka, mostra a luta por sobrevivência de dois irmãos durante o final da Segunda Guerra Mundial (1933 - 1945). Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Produção é a única do Studio Ghibli que não entrou no catálogo da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Túmulo dos Vagalumes

Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os irmãos japoneses Seita e Setsuko Yokokawa presenciam o bombardeio do vilarejo onde moram, que acabou vitimando a mãe dos dois. Seita, um adolescente de 14 anos, deve cuidar sozinho de sua irmã Setsuko, pois o pai dos dois não dá notícias desde que foi convocado para lutar na guerra pela marinha japonesa. Completamente desamparados, os irmãos enfrentam a miséria e a indiferença dos adultos para se manterem vivos.

Por que Túmulo dos Vagalumes não está na Netflix?

Apesar de Túmulo dos Vagalumes ser uma criação do Studio Ghibli, a produtora não tem os direitos de distribuição do filme. Estes estão nas mãos da editora japonesa Shinchosha, responsável pela publicação do conto original de Akiyuki Nosaka. Foi a Shinchosha que financiou a produção e o lançamento do drama para os cinemas japoneses em 1988.

Vale lembrar que Meu Amigo Totoro, dirigido por Hayao Miyazaki e que estreou junto com Túmulo, teve financiamento da Tokuma Shoten — editora que tem o Studio Ghibli como empresa integrante da companhia. Logo, o filme infantil conseguiu entrar no catálogo do streaming vermelho.

Túmulo dos Vagalumes é o único filme do Studio Ghibli a não constar na Netflix, devido a questões de direitos de distribuição — Foto: Reprodução/IMDb

Portanto, quando a Netflix entrou com o acordo com a Wild Bunch International, empresa responsável pelos direitos de distribuição dos filmes do Studio Ghibli, Túmulo dos Vagalumes não entrou no contrato. Antes da entrada na locadora do Claro TV+, a obra era comercializada em DVD e Blu-ray pela Versátil Home Vídeo. No entanto, hoje as cópias estão fora de catálogo.

Repercussão entre público e crítica

Entre o público, o longa conquistou nota 8,5 no IMDb, com base na votação de quase 300 mil usuários. Baseado na opinião da crítica, Túmulo dos Vagalumes conquistou nota 94 no Metacritic (além do selo "Deve Ver") e aprovação de 100% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). No consenso geral, é dito que a obra é "um filme triste e doloroso contra a guerra, além de ser um dos trabalhos mais profundamente belos e assombrosos do Studio Ghibli".

Roger Ebert (1942 - 2013), considerado um dos grandes críticos de cinema dos Estados Unidos, inclui a obra na sua lista de melhores filmes já lançados no cinema. Em sua visão, Túmulo dos Vagalumes é "uma experiência emocional tão poderosa que obriga a repensar a (categoria) animação".

Confira o trailer de Túmulo dos Vagalumes:

