Onde assistir a Um Lugar? Veja sinopse, elenco e trailer do filme dramático

Com roteiro de Jesse Chatham e Erin Dignam, o longa-metragem americano, de uma hora e meia de tela, estreou no Festival de Cinema de Sundance de 2021 e teve distribuição pela Universal Pictures. Se você gosta de filmes com direito a muito drama e reflexões sobre a vida, confira, a seguir, mais informações sobre Um Lugar.

Produção americana é estrelada pela própria diretora, Robin Wright — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Um Lugar

A história desse drama psicológico gira em torno de Edee Holzer (Robin Wright), uma mulher que, após viver uma experiência traumática em sua vida relacionada ao luto, decide deixar tudo para trás e partir rumo às Montanhas Rochosas, localizadas no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Isolada de tudo e de todos, Edee passa, então, a enfrentar os desafios de morar em uma cabana no meio da natureza selvagem. Mas é justamente quando a protagonista chega ao seu limite que a vida parece lhe oferecer uma segunda chance em um encontro inesperado.

Elenco de Um Lugar

Além de ser estrelado pela própria diretora, Robin Wright (House of Cards) no papel da protagonista Edee Holzer, e Demián Bichir (A Freira) interpretando Miguel, o elenco de Um Lugar ainda é composto por nomes como Kim Dickens (Fear the Walking Dead) dando vida à Emma Holzer, Brad Leland (Tudo pela Vitória) vivendo Colt, Warren Christie (Assassino em Série) como intérprete de Adam e Sarah Dawn Pledge (Tops and Bottoms) como Alawa.

O filme dramático estreou no Festival de Cinema de Sundance de 2021 — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão

Desde a sua chegada na Netflix, o filme Um Lugar vem ganhando bastante popularidade entre os assinantes do streaming vermelho. Com uma performance mediana entre a imprensa especializada e o público, o longa americano tem nota 6,7 no agregador IMDb, tendo como base 15 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Robin Wright conquistou 69% da aprovação dos críticos.

Para a jornalista Pamela Hutchinson, da Empire Magazine, o projeto cinematográfico "[...] carece de uma narrativa tão convincente quanto seu próprio cenário dramático em Wyoming". Já Benjamim Lee, do The Guardian, também segue nessa linha crítica, alegando que falta à Wright "competência como diretora", além de ela "nunca conseguir fazer nada especialmente artístico para distinguir seu trabalho".

Confira o trailer oficial de Um Lugar:

