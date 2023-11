Onde assistir a Ursinho Pooh: Sangue e Mel? Conheça filme de terror

No novo enredo, Pooh e seus amigos cresceram e buscam vingança por terem sido abandonados. Estima-se que a produção independente custou apenas US$ 100 mil dólares (R$ 505 mil, em conversão atual), rendendo em bilheteria mundial US$ 4.941 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões). Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da obra.

O terror slasher se aproveitou da entrada de Ursinho Pooh como obra de domínio público nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Na infância, Christopher Robin (Nikolai Leon) conheceu o simpático urso Pooh (Craig David Dowsett) e seus amigos habitantes da floresta. Os anos se passam e a amizade entre Robin e Pooh é deixada de lado. Agora adulto, o rapaz é atormentado por Pooh e seus amigos, que assumiram formas antropomórficas. Por causa do abandono de Robin, surgiu entre os animais um forte desejo vingativo que só a matança desenfreada é capaz de satisfazer.

Elenco principal de Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Integram o cast Nikolai Leon (Alien Invasion), Craig David Dowsett (The House That Zombies Built), Maria Taylor (Dinosaur Prison) interpretando Maria, Natasha Rose Mills (Return of Krampus) no papel de Jessica, Amber Doig-Thorne (Os Sete Estudantes) sendo Alice, Danielle Ronald (Um Jogo de Sedução) como Zoe, Natasha Tosini (City Twist) dando vida à Lara, entre outros.

Pooh e os demais animais da floresta executam aleatoriamente pessoas que estiverem em seu caminho — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Por ser uma obra assumidamente trash (filmes de baixa orçamento e com pouca qualidade técnica), o filme ficou longe de agradar a crítica. A pontuação no Metacritic foi de apenas 16, enquanto no Rotten Tomatoes a obra ganhou o selo "Podre" ao conquistar 3% de aprovação. Segundo o consenso dos críticos desse último portal, "Ursinho Pooh: Sangue e Mel tem seus momentos, mais isso ainda é muito pouco para compensar o enredo fraco e a repleta falta de terror ou humor".

Apesar de ter viralizado nas redes sociais no começo do ano, o longa obteve uma receptividade mediana do público. No IMDb, Ursinho Pooh conquistou nota 2,9, enquanto no Metacritic a pontuação é de 6.7 e no Rotten Tomatoes a aprovação foi de 50%.

Confira o trailer oficial de Ursinho Pooh: Sangue e Mel

