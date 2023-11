Onde assistir Moonlight? Veja sinopse, elenco e trailer do filme premiado

O filme Moonlight - Sob a Luz do Luar , lançado em 2016, está atualmente disponível nos catálogos do HBO Max e Amazon Prime Video . Vencedor do Oscar 2017 na categoria de Melhor Filme, a produção estadunidense é extremamente elogiada e aclamada pela crítica. A trama acompanha um garoto negro e gay durante as várias fases de sua vida em uma vizinhança perigosa de Miami. Com direção de Barry Jenkins, estrelam o projeto Mahershala Ali e Ashton Sanders.

Com quase duas horas de tela, o longa-metragem da produtora A24 tem o roteiro assinado por Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney. O script também é baseado na peça desse último, intitulada In Moonlight Black Boys Look Blue. A seguir, confira mais informações sobre o longa, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa dramático é estrelado por Ashton Sanders e Mahershala Ali, respectivamente — Foto: Divulgação/A24

Enredo de Moonlight

Ambientada em Liberty City, Miami, e dividida em três partes – infância, adolescência e a fase adulta de Chiron –, a trama acompanha a vida do rapaz preto e gay que busca se afastar dos perigos do bairro perigoso onde vive com a mãe, uma usuária de crack. Assim, conforme os anos passam e o jovem cresce, ele passa por uma jornada de autoconhecimento ao lado de pessoas que estão dispostas a oferecer amor em lugares que ele nunca imaginou que encontraria.

Elenco

Filme é baseado na peça inédita In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney — Foto: Divulgação/A24

Repercussão

Aclamado pela crítica especializada, o filme Moonlight conquistou não somente elogios como também inúmeras indicações a prêmios renomados do cinema, com destaque para o Oscar 2017, no qual venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante para Ali. O filme também arrematou prêmios no Globo de Ouro, American Film Institute, British Independent Film Awards e muito mais.

Além disso, o desempenho positivo da obra cinematográfica não para por aí, já que nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, o cenário se repete. Na plataforma em questão, o longa tem nota 7.4, com base em 325 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes ele conquistou 98% de aprovação dos especialistas, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site, "Moonlight usa a história de um homem para oferecer uma visão notável e brilhantemente elaborada de vidas raramente vistas no cinema."

Confira o trailer de Moonlight:

