Onde assistir Piscina Infinita? Conheça filme de terror estrelado por Mia Goth

Piscina Infinita, longa de horror e ficção científica, chegou hoje (16) ao catálogo do Telecine (via Globoplay ), meses após sua estreia no cinema em janeiro desse ano. Estrelado por Mia Goth ( Pearl ) e Alexander Skarsgård ( True Blood ), o enredo mostra um escritor sendo clonado para cumprir uma pena de morte. A produção dirigida por Brandon Cronenberg (Possessor), filho do também cineasta David Cronenberg (A Mosca), chegou a ser exibida no Festival de Sundance no começo de 2023.

Ainda que tenha sido elogiado pela crítica, com ótimas avaliações no Rotten Tomatoes e Metacritic, Piscina Infinita obteve um desempenho tímido nos cinemas, arrecadando apenas US$ 5.2 mundialmente (cerca de R$ 25 milhões, em conversão atual). Para saber mais sobre enredo, elenco e repercussão do público e crítica, confira os detalhes a seguir.

Um escritor é atormentado com a possibilidade de ser clonado para cumprir uma pena capital — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Piscina Infinita

O casal James (Skarsgård), um escritor em busca de inspiração, e Em Foster (Cleopatra Coleman), uma rica herdeira, estão em viagem no fictício país paradisíaco Li Tolqa. Eles conhecem um outro casal no mesmo resort, Gabi (Goth) e Alban Bauer (Jalil Lespert), dois milionários. Quando Gabi confessa ser uma grande fã do único livro que James escreveu, uma amizade cresce entre o quarteto.

Após uma viagem noturna de carro, James sem querer atropela e mata um aldeão. Ao admitir o assassinato, ele descobre que em Li Tolqa crimes como esses são passíveis de pena capital. Porém, é revelado que, pagando uma boa quantia em dinheiro, o réu pode ser clonado para que a cópia morra em seu lugar. Isso instiga Gabi, Alban e seus amigos ricaços a usarem de sua fortuna para agitarem o sistema político do país — e a mente de James.

Elenco

Junto com Skarsgård e Goth, estão no elenco Cleopatra Coleman (Dopesick), Jalil Lespert (Iris), e Amanda Brugel (The Handmaid's Tale) no papel de Jennifer. Além deles, John Ralston (Osso Duro) interpreta Dr. Bob Modan, Thomas Kretschmann (O Pianista) dá vida ao Detetive Thresh, Adam Boncz (Sombra e Ossos) aparece como Ketch, entre outros.

James se envolve numa série de atividades ilícitas quando descobre que pode ser clonado ao cometer crimes graves — Foto: Reprodução/JustWatch

Repercussão entre público e crítica

Entre o público, a obra de Brandon Cronenberg conquistou nota 6 no IMDb. Já entre os críticos, as avaliações foram de 72 no Metacritic e aprovação de 87% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes. No consenso geral deste último site, os críticos perceberam que a obra "oferece um retrato visceral com todas as perversões Cronenberguianas para aqueles que desejam algo nada comercial."

Indo nessa mesma linha, Leslie Felperin, jornalista do Financial Times, admite que Piscina Infinita "não é para todo o mundo", mas elogiou o trabalho por ter "mergulhado duas vezes" na proposta. Por outro lado, Tim Cogshell, do programa de rádio FilmWeek, lamentou pela falta de concisão na história. "Era para ser uma trama sobre a sociedade. Tentou, mas não chegou lá", definiu o crítico.

Confira o trailer de Piscina Infinita

Veja também: Globoplay: veja preço dos planos, catálogo e detalhes da assinatura