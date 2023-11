Onde assistir Reborn Rich? Veja sinopse, elenco e trailer do K-drama

A série Reborn Rich, ou Renascendo Rico, em português, foi lançada em 2022, e está disponível no Rakuten Viki . Estrelada pelo astro das novelas coreanas, Song Joong-ki ( Vincenzo ) e produzida pela emissora JTBC, a trama acompanha a história de um fiel funcionário que é assassinado e renasce décadas no passado, como o herdeiro mais novo da empresa. A questão é que, depois disso, o personagem busca vingança contra a família do conglomerado. A produção conta com direção de Dae Yoon-jung e Kim Sang-ho. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a série.

Reborn Rich é protagonizada pelo ator sul-coreano Song Joong-ki — Foto: Divulgação/JTBC

Enredo de Reborn Rich

Em meio a uma batalha pela sucessão de uma rica empresa, Yoon Hyun-woo, um leal funcionário é acusado de fraude e assassinado por seus empregadores. Ele renasce, no entanto, décadas no passado, no corpo do herdeiro mais novo do conglomerado, com um forte desejo de vingança. Drama e viagem no tempo se misturam na produção, que é distribuído em 16 episódios.

Elenco de Reborn Rich

O famoso ator sul-coreano Song Joong-ki protagoniza Reborn Rich, interpretando o leal funcionário do conglomerado empresarial, Yoon Hyun-woo. Além dele, também fazem parte do elenco os atores Lee Sung-min (Vida Incompleta) e Jo Han-chul (Vincenzo). A série conta com direção de Dae Yoon-jung e Kim Sang-ho e roteiro de Jang Eun-jae e Tae Hee Kim.

Em Reborn Rich, um conglomerado empresarial é um ambiente corrupto, desonesto e hostil — Foto: Divulgação/JTBC

Repercussão

Além de ser estrelada por um dos atores mais populares dos K-dramas, Reborn Rich também é uma produção famosa por seu sucesso entre a crítica especializada. Em sites agregadores, a série coleciona bons desempenhos. No IMDb, sua nota é 8,1 baseada em 3,6 mil avaliações.

Walter Marsh, do The Guardian, compara Reborn Rich a produções ocidentais como The White Lotus e Succession, que satirizam os super-ricos. "Embora Reborn Rich exagere nos excessos da bolha Soonyang [conglomerado empresarial fictício da série], também há um verdadeiro 'pathos' na sua crítica à primogenitura, à riqueza herdada e à cultura corporativa", escreveu o jornalista.

Já Carmen Chin, do site NME, faz uma crítica geral que também engloba o seriado: assim como outros K-dramas que abordam os chaebols (conglomerados empresariais sul-coreanos geridos por famílias ricas), o enredo permanece denso e complicado. "Uma narrativa que reúna negócios, crime, dinâmica familiar e política já é uma tarefa ambiciosa, e quando os elementos de fantasia de reencarnação e viagem no tempo são incluídos na mistura, fica claro que a série mordeu mais do que pode mastigar", compartilhou.

Confira o trailer oficial de Reborn Rich

Com informações de IMDb, NME e The Guardian

