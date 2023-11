Onde assistir Som da Liberdade? Veja sinopse e elenco do filme cristão

O filme Som da Liberdade , lançado em setembro nos cinemas, está atualmente disponível para aluguel nas principais plataformas online, como Apple TV+ (R$ 29,90), Amazon Prime Video (R$ 29,90) e Google Play Filmes (R$ 39,90). O enredo do drama de ação acompanha um ex-agente federal americano em uma missão para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil na Colômbia. Com direção de Alejandro Monteverde, estrelam o projeto Jim Caviezel e Mira Sorvino.

Com roteiro assinado pelo diretor em parceria com Rod Barr, o longa-metragem norte-americano, de um pouco mais de duas horas de duração, foi produzido graças a um financiamento coletivo e tem distribuição pela Angel Studios, Inc., produtora responsável pela série cristã The Chosen. Vale lembrar que há possibilidade do filme estar disponível no site da produtora, de forma gratuita. A seguir, confira todas as informações sobre o filme Som da Liberdade, como sinopse, elenco e repercussão.

Filme cristão norte-americano é estrelado pelo ator Jim Caviezel — Foto: Divulgação/Angel Studios, Inc.

Enredo de Som da Liberdade

Baseado em uma história real, a trama desse filme gira em torno de Tim Ballard (Caviezel), um ex-agente especial do governo dos Estados Unidos que embarca em uma missão repleta de perigos para resgatar uma garotinha do tráfico internacional de crianças. No entanto, conforme o tempo para salvá-la vai se esgotando, Tim precisará desbravar a selva colombiana se quiser evitar que o pior aconteça.

Elenco de Som da Liberdade

Estrelado por Jim Caviezel (A Paixão de Cristo) no papel do protagonista Tim Ballard e Mira Sorvino (Modern Family) interpretando Katherine Ballard, o elenco de Som da Liberdade é formado ainda por nomes como Bill Camp (O Gambito da Rainha) vivendo Batman, Kurt Fuller (Todo Mundo em Pânico) dando vida a Frost, Gary Basaraba (Sem Perdão) como intérprete de Earl Buchanan e José Zuñiga (Meios-Irmãos) como Roberto.

A história deste drama de ação foca no tráfico de crianças e na luta pela fé — Foto: Divulgação/Angel Studios, Inc.

Repercussão

Apesar de não ter agradado a crítica especializada, o filme Som da Liberdade conquistou uma enorme audiência, superando até mesmo blockbusters, como Indiana Jones e a Relíquia do Destino e Missão: Impossível - Acerto de contas Parte 1. No entanto, é válido lembrar que a estreia do projeto cinematográfico foi marcada por conflitos de divergência política acerca da temática narrada na história, o que gerou ainda mais popularidade para o projeto nas redes sociais, além do sistema de doações de ingressos adotado pela Angel Studios.

Sobre o desempenho da obra, no agregador IMDb a produção norte-americana tem nota 7,7, levando em conta 80 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Alejandro Monteverde conquistou apenas 57% de aprovação dos críticos e 99% em relação ao público geral.

Em relação às reviews internacionais, como a do Daily Telegraph, o jornalista Ed Power não poupa comentários negativos quanto ao desenrolar narrativo do filme, que considera "bizarro, perturbador e ainda assim [...] estimulantemente enfadonho". Por outro lado, David Stratton, do The Australian, elogia a temática do projeto, ressaltando que "é um exemplo bem feito de thriller inspirado em crimes indescritíveis que estão sendo cometidos em todo o mundo".

Confira o trailer oficial de Som da Liberdade:

