Paralisia: veja sinopse, elenco e trailer do novo suspense da Netflix

Paralisia é o novo suspense psicológico da Netflix que chegou ao streaming na última quarta-feira (1). O longa, que está no Top 3 de filmes da plataforma, é estrelado por Famke Janssen e Rose Williams. No enredo, uma enfermeira corajosa tenta descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua paciente, que está com paralisia após um grave acidente. Contudo, ela acaba descobrindo uma rede de segredos e traições envolvendo toda a família da vítima.

Com direção de Nour Wazzi, o filme promete deixar o telespectador intrigado e, durante uma hora e meia de duração, muitos acontecimentos inesperados colocam em dúvida quem é o vilão da história e responsável pelo ataque à paciente. A seguir, confira sinopse, elenco, repercussão e trailer de Paralisia.

Famke Janssen é uma das estrelas de Paralisia, dando vida a Katherine — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse de Paralisia

O filme começa com Katherine (Famke Janssen) em uma cama de hospital. A personagem sofre com paralisia após um grave acidente. A enfermeira (Anna Friel) responsável pelo caso suspeita que há algo de errado e tenta se comunicar com ela, através de letras do alfabeto e piscadas de olho da paciente. Aos poucos, uma teia se segredos e traições é revelada.

A história de Katherine é contada por meio de flashbacks. A moça foi uma atriz de sucesso e casada com um poderoso homem rico. Entretanto, após a morte do marido, ela descobre que foi deixada de fora do testamento e toda a fortuna é herdada pelo filho do falecido, Jamie (Finn Cole). Para completar, a ex-atriz ainda acolhe em sua casa Lina (Rose Williams), filha de uma amiga que morreu. Os três formam uma estranha relação, vivendo sob o mesmo teto.

Paralisia: Lina (Rose Williams) acompanha Katherine (Famke Janssen) no hospital — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco de Paralisia

Famke Janssen (X-Men: O Filme) é uma das protagonistas de Paralisia, e dá vida à Katherine. Jamie, o seu enteado doente, é interpretado por Finn Cole (Peaky Blinders). Já Rose Williams (Reign) interpreta Lina, uma órfã que vai morar com Katherine. Alex Hassell (The Boys) é Lawrence e Anna Friel (Marcella) faz a enfermeira Mackenzie. O longa é a estreia na direção de Nour Wazzi e tem roteiro assinado por Rowan Joffé (Antes de Dormir).

Paralisia é novo suspense policial da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Apesar da premissa intrigante de suspense, Paralisia possui avaliações abaixo da média em sites agregadores de crítica. No IMDb, o longa acumula apenas 5,1 pontos. Já no Rotten Tomatoes, ainda sem reviews da crítica especializada, o filme aparece com apenas 26% de aprovação da audiência.

Benjamin Lee, jornalista do The Guardian, traz pontos negativos à trama, elogiando apenas a atuação de Friel. "Seu papel mal aproveitado é tão ingrato que nos faz pensar se a sua participação foi apenas um favor", escreveu na do jornal. Já a postada no portal Heaven of Horror concorda que o enredo é fraco, mas reforça que a participação de Anna Friel e Famke Janssen são pontos de destaque em Paralisia. "Vale assistir por elas, apesar de terem menos tempo de tela do que o merecido".

Assista ao trailer oficial de Paralisia:

