Persona 5 Tactica: lançamento, gameplay e requisitos do jogo de estratégia

Persona 5 Tactica é um spin-off do popular RPG de estratégia da Atlus , que cria uma história paralela à do game principal. Os Phantom Thieves of Hearts, grupo de protagonistas do título, vão parar em um mundo estranho dominado por uma força paramilitar, onde concordam em fazer parte de uma força revolucionária para libertar sua população.

Persona 5 Tactica é uma nova aventura de estratégia com os Phantom Thieves of Hearts

História de Persona 5 Tactica

O enredo de Persona 5 Tactica se passa simultaneamente ao de Persona 5, que acompanha um grupo de estudantes que descobrem o poder de forças sobrenaturais, as "Personas", e entram no subconsciente de criminosos para redimi-los ao "roubar seus corações". Os eventos do spin-off começam quando o grupo principal, apelidado de Phantom Thieves of Heart, está todo reunido em sua base secreta no Café Leblanc. Porém, todos os personagens são transportados para o estranho mundo de Kingdoms, semelhante aos Palácios do game original que representavam o subconsciente das pessoas.

Este novo mundo, ou Metaverso, é dominado por uma força paramilitar conhecida como Legionários, famosa por oprimir os seus habitantes. Os Phantom Thieves são atacados e se tornam alvos neste local, até conhecerem Erina, a líder de um exército revolucionário chamado Rebel Corps. Assim, os grupos firmam um acordo para que Joker, o líder dos jovens, e seus amigos ajudem a libertar Kingdoms, em troca da ajuda de Erina para que eles encontrem uma forma de voltar para casa.

História de Persona 5 Tactica acontece ao mesmo tempo que Persona 5

Gameplay de Persona 5 Tactica

Em Persona 5 Tactica, jogadores enfrentarão exércitos de inimigos em batalhas divididas em turnos, nas quais o usuário terá a opção de mover seus personagens e atacar com suas armas ou golpes especiais de suas Personas. Seu time poderá ser composto por três membros de cada vez, incluindo Erina e todos os Phantom Thieves: Joker, Morgana, Ryuji, Ann, Yusuke, Makoto, Futaba (apenas em função de suporte) e Haru. Ao se mover, é importante que os personagens fiquem protegidos por objetos do cenário para evitar de serem atacados no próximo turno.

Em Persona 5 Tactica manter seus personagens protegidos atrás de objetos de cenário é uma estratégia essencial

É possível derrubar inimigos que estejam desprotegidos no campo aberto, o que garante uma ""One More", ou seja, uma nova chance de atacá-los novamente. Porém, é preciso ter cuidado, já que isso também pode acontecer com o jogador. Ataques físicos podem ser usados para tirar seus alvos de proteção e até jogar uns contras os outros. As habilidades especiais das Personas podem explorar fraquezas elementais dos oponentes, além de terem efeitos únicos. Por exemplo, o ataque de vento Garu pode soprar adversários para longe, enquanto Zio e Agi podem causar paralisia e queimaduras, respectivamente.

Objetos no cenário também poderão alterar o rumo das batalhas, como barris explosivos que podem causar dano ao serem atingidos, rampas para saltos, câmeras de segurança que chamam reforços e mais. Quando um inimigo estiver derrubado, usuários podem cercá-lo com seus três personagens e realizar um novo poderoso ataque, o "Triple Threat", que causa dano em todos dentro da área.

Quando inimigos estão derrubados em Persona 5 Tactica usuários podem cercá-lo para realizar um ataque poderoso Triple Threat

Enquanto no game original apenas Joker podia carregar múltiplas Personas, em Tactica os personagens poderão equipar "Subpersonas" que aumentam seus status e garantem habilidades extras. Cada personagem possui também habilidades únicas que podem ser usadas quando a barra "Voltage" está cheia, a qual se preenche sempre que o usuário causa ou recebe dano. Por fim, a Velvet Room estará disponível para criar fusões de Personas mais poderosas e novas armas.

Requisitos mínimos

Persona 5 Tactica - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 720p / 30 fps / Low 1080p / 60 fps / High Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 Processador: Intel Core i3 2100 ou AMD Phenom II X4 965 Intel Core i5 2400 ou AMD FX-8350 Memória RAM: 6 GB 8 GB Placa de vídeo: Geforce GT 730 2GB, Radeon HD 7570 1 GB ou Intel HD Graphics 630 Geforce GTX 650 1 GB, Radeon HD 7790 1 GB ou Intel Arc A380 2 GB DirectX: 11 11 Armazenamento: 20 GB de espaço disponível 20 GB de espaço disponível

