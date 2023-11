Qual é a diferença entre modem e roteador? Saiba todos os detalhes

📝 Qual roteador comprar e como transformar em repetidor? Descubra no Fórum do TechTudo

Com o avanço da tecnologia, surgiram modems mais rápidos e eficientes, como os DSL (Digital Subscriber Line) e os modems a cabo, que oferecem maior largura de banda e permitem conexões de internet mais rápidas, superando as limitações dos modems dial-up. Hoje em dia, geralmente é a própria provedora de internet a responsável por fornecer o equipamento, que é, em média, capaz de lidar com demandas crescentes por velocidade, streaming de vídeo em alta definição e jogos online.

O roteador é um dispositivo que desempenha um papel importante na distribuição e no gerenciamento da conexão à internet em uma rede local. Ele funciona principalmente oferecendo conectividade sem fio para dispositivos compatíveis com Wi-Fi , como laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos. Isto é possível porque o sinal de internet, enviado pela operadora ao modem, é transmitido ao roteador por meio de uma porta de conexão rotulada como “Wide Area Network” (ou WAN).

Existem diversos roteadores no mercado, com diferentes preços e qualidades. A escolha ideal depende de quantos dispositivos o usuário precisa conectar à rede e qual é o tamanho da área que o roteador deve cobrir. Para a maioria das residências, aparelhos mais simples dão conta do recado. No entanto, para ambientes maiores com mais dispositivos talvez se faça necessário adquirir uma rede mesh. Este tipo de equipamento proporciona uma área de cobertura maior, além de uma melhor qualidade de sinal, pois funciona por meio de dois ou mais pontos de Wi-Fi para distribuir melhor o sinal.