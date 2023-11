Em tempos de calor extremo, saber qual é a temperatura ideal do ar-condicionado pode depender de preferências pessoais, clima, e situações específicas. Além disso, equilibrar o conforto com o consumo responsável de energia é crucial para reduzir os custos, minimizar o impacto ambiental e aumentar a vida útil do equipamento. Ainda é preciso considerar que o controle remoto do seu aparelho pode oferecer funções extras que ajudam a garantir o conforto ao amenizar a sensação térmica.

Apesar de a escolha em residências depender de fatores que envolvam a preferência pessoal, locais públicos têm determinações mais rígidas em relação a climatização. De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a temperatura ideal para ambientes fechados deve ser entre 20º C e 26º C. Para estabelecer este parâmetro, a agência se baseia em estudos que evidenciam o conforto térmico nestas temperaturas. Confira a seguir como saber qual é e como definir a temperatura ideal para o seu ar-condicionado.

Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado?

Potência do ar-condicionado compatível com o tamanho do ambiente

Antes de determinar a temperatura do termostato do seu ar-condicionado, é preciso saber se a potência do seu aparelho é compatível com o espaço que pretende refrigerar. Para saber isso, primeiro, meça o tamanho do ambiente e depois verifique nas especificações técnicas do seu ar-condicionado quantos BTUs ele tem. São recomendados de 600 a 800 BTUs para cada metro quadrado. Por exemplo, se o cômodo tem 15 m², o seu sistema de refrigeração deve ter no mínimo 9.000 BTUs.

Em que temperatura devo ajustar o meu ar?

Ao definir a temperatura ideal para o ar-condicionado, é fundamental considerar o balanço entre conforto pessoal e eficiência energética. A faixa comum de 22°C a 25°C é um ponto de partida, mas a adaptação é fundamental: observar como se sente em diferentes temperaturas dentro desse intervalo e ajuste de acordo.

Qual a temperatura recomendada para bebês?

Deve-se tomar um cuidado extra ao ajustar a temperatura do ar-condicionado no quarto de bebês. Baixas temperaturas podem causar problemas, uma vez que o aparelho trabalha retirando a umidade do ar. Bebês são mais sensíveis ao ar seco, que pode causar ressecamento da pele, dos olhos e das vias respiratórias.

Qual a temperatura ideal para dormir?

Mesmo que para dormir melhor, temperaturas mais amenas pareçam mais adequadas, o usuário deve manter o ar-condicionado funcionando dentro da faixa de 22ºC a 25ºC. Isto porque o período da noite e madrugada é marcado pela queda de temperatura externa, o que pode resultar em um ambiente interno muito frio com o passar das horas caso o aparelho passe a noite toda trabalhando com temperaturas abaixo da faixa recomendada.

Por que não usar ar-condicionado nas temperaturas mais baixas?

1. Não esfria mais rápido

Ao contrário do que se pensa, configurar o ar condicionado para temperaturas mais baixas não necessariamente resfria o ambiente mais rapidamente. Isso porque, ao definir temperaturas mais baixas, o usuário está programando até que temperatura o ar-condicionado deve trabalhar de forma mais intensa. O tempo até a climatização depende muito mais da quantidade de energia que o aparelho precisa trocar para substituir o calor interno do ambiente.

2. Problemas de saúde

A transição entre ambientes internos muito gelados e externos muito quentes pode causar problemas de saúde. Isto pode causar um estresse térmico ao corpo gerando desconforto. Além disso, baixas temperaturas podem ressecar as vias respiratórias. Ambientes frios podem reduzir a umidade do ar, causando ressecamento da pele, dos olhos e das vias respiratórias.

3. Aumento do gasto de energia

O consumo de energia aumenta significativamente quando o ar-condicionado é ajustado para temperaturas mais baixas, pois o equipamento precisa trabalhar mais para remover a calor do ambiente e manter a temperatura desejada. Esse esforço extra do compressor e dos demais componentes do sistema resulta em um consumo de energia mais alto.

4. Desgaste de componentes

Configurar o ar-condicionado para temperaturas muito baixas pode afetar adversamente os componentes do sistema. O compressor, peça central do sistema, funciona mais intensamente em temperaturas extremas, aumentando o desgaste ao comprimir o refrigerante para resfriar o ambiente. Além disso, temperaturas muito baixas podem levar à formação de gelo no evaporador, prejudicando a eficiência e causando danos aos componentes. Ventiladores e motores também são afetados, já que podem operar em velocidades mais altas para distribuir o ar resfriado, resultando em maior desgaste ao longo do tempo.

Dicas para o ajuste de temperatura:

1. Use um ar-condicionado inverter

Usar sistemas de ar-condicionado com a tecnologia inverter é uma boa maneira para equilibrar o conforto de temperaturas amenas e os gastos com energia elétrica. Isso porque sistemas desse tipo possuem compressores que podem variar de acordo com sua velocidade, ajustando-se às necessidades de resfriamento do ambiente. Isso significa que o compressor não opera apenas no modo liga/desliga, como nos sistemas tradicionais, mas ajusta sua velocidade para atender à demanda de resfriamento em tempo real.

2. Programe ciclos de funcionamento

Após encontrar as suas preferências pessoais de temperatura dentro da faixa de 20ºC a 26ºC, você pode programar ciclos de funcionamento para o seu aparelho de ar-condicionado. Ao programar ciclos, você pode ajustar o funcionamento do sistema para ligar e desligar em momentos específicos, mantendo a temperatura dentro da faixa desejada. Isso evita que o sistema opere constantemente, reduzindo o consumo de energia quando a temperatura não precisa ser mantida em um nível específico.

3. Limpe o ar-condicionado com frequência

Limpeza regular do ar condicionado pode ajudar o aparelho a atingir a temperatura desejada mais rapidamente. Quando os filtros, as bobinas e outros componentes estão sujos ou obstruídos, o sistema de ar-condicionado precisa trabalhar mais para circular o ar e resfriá-lo. Quando o equipamento está limpo e livre de sujeira, ele pode funcionar de maneira mais eficiente. Os filtros limpos permitem que o ar flua livremente, enquanto as bobinas sem acúmulo de sujeira permitem uma troca de calor mais eficaz.

