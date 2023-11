Saber qual é o ar-condicionado ideal requer o conhecimento de diversos fatores para garantir que o aparelho atenda às necessidades do ambiente. Desta forma, a potência e o tipo do dispositivo a ser adquirido dependem diretamente da finalidade do uso e da metragem do espaço a ser refrigerado. Com estas informações em mãos, o usuário deverá optar entre modelos janela, split, portáteis, entre outros. Os aparelhos podem ser encontrados por preços que partem de R$ 2.269 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Cada tipo de ar-condicionado tem suas vantagens. Por exemplo, os modelos de janela são mais indicados para cômodos pequenos, enquanto os sistemas split são mais versáteis e eficientes para espaços maiores. Os portáteis são ideais para quem precisa movê-los de um ambiente para outro ou para locais onde a instalação fixa não é possível. Confira abaixo quais tipos de sistemas de ar-condicionado existem e qual deles se encaixa melhor nas suas necessidades.

Qual é o ar-condicionado ideal para você? Veja tipos e modelos disponíveis — Foto: Laura Storino/TechTudo

Como escolher o ar-condicionado ideal?

A primeira coisa a se fazer é medir a área para calcular a potência que o ar-condicionado deverá ter. A medida mais usada para determinar a potência dos modelos é o número de BTUs. Trata-se de uma unidade de medida que indica quanto calor um refrigerador pode remover de um ambiente no período de uma hora. Assim, quanto maior o espaço mais BTUs o aparelho deverá ter. Por exemplo, aparelhos com 10.000 BTUs são indicados para cobrir espaços que possuam de 15 a 20 m². Se o ambiente abriga muitos equipamentos eletrônicos, muitas pessoas ou tem aberturas constantes de portas e janelas, pode ser necessário optar por modelos mais potentes.

Tipos de ar-condicionado:

1. Ar-condicionado portátil

O ar-condicionado portátil é um sistema independente que pode ser movido de um ambiente para outro. Geralmente, consiste em uma única unidade que inclui um condensador, compressor e evaporador, contido em um gabinete sobre rodas. Embora seja flexível e simples de instalação, sua capacidade de refrigeração pode ser limitada em comparação com sistemas fixos, sendo mais adequada para espaços menores ou como solução temporária.

Ar-condicionado portátil é ideal para quem precisar de maior mobilidade — Foto: Reprodução/GettyImages

Além disso, este tipo de ar-condicionado também pode ser usado para auxiliar um sistema central ou fixo. Isso pode ser útil em áreas específicas que têm dificuldade em atingir a temperatura desejada devido a uma deficiência no sistema principal, ou a um fator sazonal como ondas de calor, que elevam a temperatura do ambiente para além da normalidade da estação.

2. Tipo janela

Um ar-condicionado de janela é um tipo de unidade projetada para ser instalada em uma abertura na parede de um ambiente. Este tipo de sistema funciona puxando o ar quente para dentro da unidade, onde um refrigerante absorve este calor, resfriando o ar. Em seguida, o ar frio é redistribuído para o ambiente. O ar quente, por sua vez, é expelido para fora do cômodo pela parte traseira da unidade.

Ar-condicionado de janela requer abertura na parede — Foto: Reprodução/Midea

O ar-condicionado de janela é comumente usado em residências, pequenos escritórios e quartos de hotel, oferecendo uma solução de refrigeração eficiente para espaços menores. É conhecido por sua simplicidade de instalação e manutenção, além de ser uma opção mais acessível em comparação com alguns sistemas de ar-condicionado split ou centrais. No entanto, o seu uso é geralmente limitado a um único cômodo devido à sua capacidade de refrigeração e à sua configuração fixa.

3. Split

Um ar-condicionado split é um sistema de refrigeração dividido em duas unidades principais: a unidade interna (evaporadora) e a unidade externa (condensadora). A unidade interna é instalada dentro do ambiente para ser refrigerada, enquanto a unidade externa é colocada do lado de fora da construção. Essas unidades são conectadas por tubulações por onde circula o refrigerante, permitindo a transferência de calor do ambiente interno para o externo. Este sistema permite uma refrigeração mais silenciosa, já que o compressor, o componente mais ruidoso, está localizado fora do ambiente.

Ar-condicionado Split conta com a unidade interna e a unidade externa — Foto: Divulgação/Gree

Seja em apartamentos ou casas, os splits oferecem opções que se adequam a diversos tamanhos de cômodos, desde quartos pequenos até áreas mais amplas, como salas de estar. Sua capacidade de refrigeração individualizada permite ajustar a temperatura de cada ambiente conforme a necessidade, garantindo conforto.

4. Split Cassete

Assim como o Split, o Split Cassete é dividido em duas unidades: uma interna e uma externa. Porém, no caso deste aparelho, o componente de dentro é instalado no teto, embutido no forro. Ele é projetado para oferecer refrigeração em espaços amplos de forma uniforme, distribuindo o ar-condicionado igualmente em todas as modalidades por meio de diversas saídas de ar. A unidade do cassete split é geralmente quadrada e posicionada no centro do teto, permitindo uma melhor dispersão do ar refrigerado em áreas grandes.

Ar-Condicionado Split Cassete é projetado para refrigeração em espaços amplos — Foto: Reprodução/Amazon

Residências de alto padrão, como casas espaçosas, coberturas e apartamentos maiores, podem ser propícias para a instalação de um cassete split, principalmente se já possuem forro rebaixado ou a possibilidade de adequação deste tipo de sistema. No entanto, é importante considerar que a instalação deste modelo pode exigir ajustes no projeto do teto, o que pode aumentar os custos e o tempo de instalação.

5. Split Inverter

O ar-condicionado split inverter é uma variação tecnológica do sistema split convencional. A principal diferença está no funcionamento do compressor, que é o componente responsável por refrigerar o ar. No modelo inverter, o compressor opera de forma variável, ajustando a velocidade de acordo com a necessidade de refrigeração do ambiente.

Dual Inverter split LG é um modelo de ar-condicionado com a tecnologia inverter — Foto: Divulgação/LG

Enquanto nos sistemas convencionais o compressor opera em regime de ligar/desligar para manter a temperatura desejada, o inversor mantém o compressor funcionando continuamente, mas de forma ajustável. Ele aumenta ou diminui a velocidade conforme a demanda, permitindo que o aparelho opere de forma mais eficiente e precisa.

Assim como os splits tradicionais, a versão inverter é indicada para diversos tamanhos de cômodos com um adicional de ser até 70% econômica e silenciosa. O que pode pesar contra este modelo é o custo inicial, que é potencialmente maior que outros sistemas fixos de mesma potência.

6. Multi Split

O Multi Split é um sistema de ar-condicionado que utiliza uma única unidade externa (condensadora) conectada a várias unidades internas (evaporadoras). Este aparelho permite instalar diferentes tipos de unidades internas, como modelos de parede, cassete, piso-teto ou duplo, conforme a necessidade de cada ambiente. Isto oferece flexibilidade na distribuição do ar-condicionado, adaptando-se às características específicas de cada cômodo.

Ar-Condicionado Multi Split — Foto: Reprodução/Amazon

Essa solução é vantajosa em residências ou locais onde a instalação de várias unidades externas seria impraticável ou esteticamente indesejável. Além disso, o Multi Split permite um controle individualizado de temperatura em cada ambiente, proporcionando conforto personalizado para os ocupantes. Por outro lado, a alta demanda de condensação pode impactar negativamente no seu desempenho e além disso, um sistema Multi Split pode ter um alto custo dependendo da quantidade de unidades evaporadoras.

Recursos Smart

Considere adquirir um ar-condicionado que tenha recursos smart. Através da conexão com uma rede Wi-Fi, estes aparelhos oferecem controle remoto por aplicativo, integração com assistentes de voz, programação de períodos de atividade e inatividade, controle de faixa de temperatura e várias outras funções.

Ar-condicionado smart permite o controle dos recursos por meio de comandos de voz — Foto: Reprodução/Getty Images

Caso você não queira investir em ar-condicionados com função smart, que tendem a ter um custo um pouco mais elevado, você pode adquirir um controle universal smart e configurar um sistema de ar-condicionado convencional para funcionar de forma inteligente. Dessa maneira, é possível que nem todas os recursos smart dos modelos nativos estejam disponíveis, no entanto, ainda é possível controlá-lo através da Alexa e outros assistentes virtuais.

Modelos Smarts disponíveis no Brasil

Atualmente existem diversos modelos de ar-condicionado com recurso smart disponíveis no mercado brasileiro. Dentre eles, o Springer Midea Airvolution pode ser uma opção com um bom custo-benefício. Além de conexão Wi-Fi e recursos smart, este Split de 12.000 BTUs está equipado com um compressor Inverter que, como dito anteriormente, proporciona uma maior eficiência energética. Na Amazon, o produto está sendo vendido por a partir de R$ 2.279. Já no Mercado Livre, é possível encontrar o aparelho por preço a partir de R$ 2.089.

Outro modelo smart que pode valer o investimento é o Split Inverter Samsung WindFree. Disponível na Amazon por R$ 2.269, este modelo possui suporte para Google Assistente e Alexa e monitoramento inteligente de energia. Além disso, este aparelho de 9.000 BTUs também está equipado com a tecnologia Inverter. Também é possível encontrar o modelo no site do Mercado Livre, por a partir de R$ 2.948.

