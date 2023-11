Quando vai ser o Mundial de Free Fire 2023? Veja guia completo da FFWS

A Free Fire World Series (FFWS) 2023 acontece entre os dias 10 e 26 de novembro. O evento, considerado o Mundial de Free Fire , será realizado em Bangkok, capital da Tailândia, onde 18 equipes disputarão pela maior fatia da premiação total de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). Representando o Brasil, estarão os times com os melhores desempenhos na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 2023. São eles: a campeã LOUD, o vice-campeão MIBR e a Magic Squad, que foi a melhor equipe da fase classificatória. Vale lembrar que você poderá assistir a todos os jogos nos canais oficiais do Free Fire Esports Brasil no YouTube ou na Twitch . A seguir, veja mais detalhes sobre a FFWS 2023.

Free Fire World Series 2023 acontece entre os dias 10 e 26 de novembro na Tailândia — Foto: Divulgação/Free Fire Esports

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire? Saiba no Fórum TechTudo

Equipes participantes

Os times classificados para a FFWS 2023 vieram de oito ligas profissionais de Free Fire. Assim como o Brasil com a LBFF, algumas regiões contarão com três representantes, enquanto outras serão representadas apenas pela campeã da liga local. Na tabela abaixo, você confere quais são as regiões que estarão no Mundial de Free Fire 2023 e as equipes classificadas:

FFWS 2023 – Equipes Participantes Brasil América Latina Tailândia Indonésia Vietnã MCPS (Malásia, Camboja, Filipinas e Sri Lanka) Paquistão MEA (Oriente Médio e África) LOUD All Glory Gaming Buriram United Esports Thorrad GOW Expand Hotshot Esports WASK MIBR Furious Gaming CGGG RRQ Kazu WAG - - - Magic Squad OSAKA EXP Esports Poco Star P Esports - - -

Formato da FFWS 2023

O Mundial de Free Fire 2023 contará com três fases: eliminatória, corrida pelo bônus e grande final. Na primeira delas, as 18 equipes foram divididas em três grupos com seis integrantes cada. Ao todo, serão seis dias, dois fins de semana, de jogos entre os times. Cada dia contará com seis quedas para que as participantes possam acumular pontos com o objetivo de ficar na zona de classificação, limitada às 12 melhores equipes dessa fase.

FFWS 2023 – Grupos da Fase Eliminatória Grupo A Grupo B Grupo C Thorrad Furious Gaming LOUD Biriram United Esports WASK P Esports MIBR RRQ Kazu Expand All Glory Gaming GOW EXP Esports Magic Squad CGGG OSAKA Hotshot Esports WAG POCO Star

Assim que as classificadas forem definidas no último dia da fase eliminatória, os jogadores participarão da segunda fase: a corrida pelo bônus. Essa parte do torneio ocorrerá durante dois dias, com seis quedas em cada um, e definirá os pontos de vantagem que os times terão na decisão. Quanto melhor a colocação, maior a quantidade de pontos, como você pode ver na tabela abaixo:

FFWS 2023 – Pontos de Vantagem após Corrida pelo Bônus Colocação na Corrida pelo Bônus Pontos de Vantagem na Grande Final 1.° 8 2.° 6 3.° 5 4.° 4 5.° 3 6.° 2 7.° - 10.° 1 11.° - 12.° 0

Um dia após o encerramento da corrida pelo bônus, teremos a grande final. Os mesmos 12 times jogarão as últimas seis partidas em um único dia para decidir quem será o campeão mundial de Free Fire.

Campeã da LBFF, LOUD é a principal esperança de título para o Brasil — Foto: Divulgação/LOUD

Premiação

A premiação total do Mundial de Free Fire 2023 será de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), que será distribuída entre todas as participantes. Ainda haverá um prêmio extra de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 milhões) para o jogador que levar o título de MVP da competição. Veja, na tabela abaixo, como será essa divisão:

FFWS 2023 – Premiação Colocação Premiação 1.° US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) 2.° US$ 150 mil (R$ 750 mil) 3.° US$ 65 mil (R$325 mil) 4.° US$ 60 mil (R$ 300 mil) 5.° US$ 55 mil (R$275 mil ) 6.° US$ 50 mil (R$ 250 mil) 7.° US$ 45 mil (R$ 225 mil) 8.° US$ 40 mil (R$ 200 mil) 9.° US$ 35 mil (R$ 175 mil) 10.° US$ 30 mil (R$ 150 miil) 11.° US$ 27 mil (R$ 135 mil) 12.° US$ 25 mil (R$ 125 mil) 13.°-18.° US$ 18 mil (R$ 90 mil)

Calendário

Fase Eliminatória

Do dia 10 ao dia 19 de novembro

Corrida pelo Bônus

Dias 24 e 25 de novembro

Grande Final

Dia 26 de novembro

Com informações de Free Fire Esports

🎥 5 ações proibidas em jogos competitivos