Rune Factory 3 Special: gameplay e requisitos do game estilo Stardew Valley

Rune Factory 3 Special é um remake do spin-off da série de simulador de fazenda Harvest Moon , com elementos de ação e RPG. O jogo original foi lançado originalmente em 2010 para Nintendo DS , no qual os usuários precisam cuidar de sua própria fazenda e se relacionar com habitantes da cidade, assim como em Stardew Valley . Além disso, é possível explorar dungeons e lutar contra monstros como em um jogo de RPG mais robusto. Rune Factory 3 Special está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam ) por R$ 139,99.

Rune Factory 3 Special é um remake de um clássico do Nintendo DS com elementos de simulador de fazenda e RPG de ação — Foto: Divulgação/XSeed Games

História de Rune Factory 3 Special

Rune Factory 3 Special segue a história do protagonista Micah, um jovem sem memória de seu passado que vai parar na pequena cidade de Sharance, onde começa a construir uma vida com sua própria fazenda. No entanto, ele conta com uma estranha habilidade que o permite se transformar em um Wooly, uma espécie de monstro ovelha, sem ele saber por qual razão. A natureza híbrida do personagem, no entanto, se torna um fio de esperança para encontrar uma forma para que humanos e monstros encontrem um equilíbrio e vivam em paz neste mundo.

Rune Factory 3 Special traz o tradicional estilo de simulador de fazenda conhecido por jogos como Harvest Moon, Story of Seasons e Stardew Valley — Foto: Divulgação/XSeed Games

Gameplay de Rune Factory 3 Special

A jogabilidade de Rune Factory 3 Special mescla dois estilos diferentes que se complementam bem. Por um lado, há o simulador de fazenda já conhecida de títulos como Harvest Moon, Story of Seasons e Stardew Valley, no qual é possível plantar, colher legumes e vegetais, cuidar de animais, pescar e muito mais. Esta porção do jogo também tem o tradicional sistema de relacionamentos, sendo possível socializar com personagens da cidade e até mesmo desenvolver um romance e casar com uma de 11 possíveis parceiras.

Já pelo outro lado, o jogo traz também elementos de RPG e ação, com exploração de dungeons e combate contra monstros. Estes trechos são mais desafiadores e contam até mesmo com chefes que irão cruzar seu caminho. As criaturas derrotadas deixam para trás recursos que podem ser usados em sua fazenda e também para criar novos itens para suas aventuras. Durante as batalhas, Micah utiliza espadas, lanças e até magias, mas pode também se transformar em sua versão ovelha para lutar com os próprios punhos.

Rune Factory 3 Special também conta com trechos de RPG de ação para enfrentar monstros em dungeons — Foto: Divulgação/XSeed Games

Entre as novidades exclusivas do remake está um novo modo "Recém-casado" (Newly Wed), que pode ser acessado após casar com uma de suas pretendentes. Este modo traz missões extras que podem ser jogadas com Micah e sua esposa em combate. Já para usuários que desejem um desafio maior, o remake inclui também o novo nível de dificuldade "Inferno".

Requisitos mínimos

Rune Factory 3 Special - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 Windows 10 Processador: Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 9300H Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: Intel Iris Xe Graphics ou superior Geforce GTX 1650 Max-Q DirectX: 12 12 Armazenamento: 4 GB de espaço disponível 4 GB de espaço disponível

Com informações de Nintendo Game Store, Steam

