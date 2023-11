Samsung Galaxy S23 FE é bom? Veja ficha técnica, preço e lançamento

O Galaxy S23 FE é o mais novo celular da família Fan Edition, da Samsung . Ele chega com especificações premium e valor mais acessível — como já é de praxe nos modelos da linha FE. Lançado no Brasil em outubro deste ano com o preço inicial sugerido de R$ 3.999, o celular já aparece por R$ 3.599 no varejo online. Entre os destaques do smartphone estão o sistema triplo de câmeras de alta resolução, o design refinado e tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz .

Além disso, a Samsung também investiu em bateria de longa duração, com capacidade de 4.500 mAh e suporte para carregamento rápido. O aparelho pode ser uma ótima alternativa para quem é fã da gigante sul-coreana e gosta de recursos avançados, mas não pode desembolsar um valor muito alto nos topos de linha da marca. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Galaxy S23 FE em detalhes.

Galaxy S23 FE é o novo celular da Samsung lançado no Brasil — Foto: Gisele Barros/TechTudo

Ficha técnica do Samsung Galaxy S23 FE

Tamanho da tela: 6,4 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1.080 x 2.340 pixels)

Painel da tela: Dynamic AMOLED 2X

Câmera traseira: 50 MP + 12 MP + 8 MP

Câmera frontal: 10 MP

Sistema: Android 13

Processador: Exynos 2200

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: não possui

Bateria: 4.500 mAh

Peso: 209 gramas

Dimensões: 158 x 76,5 x 8,2 mm

Cores: grafite, verde, creme e azul

Lançamento: outubro de 2023

Preço de lançamento: R$ 3.999

Tela e design

O S23 FE chega com tela semelhante à de seu antecessor, o Galaxy S21 FE. O modelo traz painel de 6,4 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels). Além disso, o display vem com a tecnologia Dynamic AMOLED 2X e promete nitidez mesmo em diferentes condições de luz. Outra especificação que foi mantida em relação à geração anterior é a taxa de atualização de 120 Hz, que traz mais responsividade ao toque — detalhe que pode chamar atenção do público gamer. Uma novidade bem-vinda é a presença da tecnologia Eye Comfort Shield, que reduz a emissão de luz azul.

Celular S23 FE é lançado pela Samsung no Brasil; confira detalhes do aparelho — Foto: Divulgação/Samsung

Sobre o design, a Samsung apostou em um modelo sofisticado e resistente. O aparelho vem com proporções de 158 x 76,5 x 8,2 mm e peso de 209 gramas. Ele chega com design em vidro e acabamento em alumínio, trazendo um toque refinado. Para a proteção das partes traseira e frontal, a Samsung escolheu a tecnologia Corning Gorilla Glass 5. O modelo também conta com classificação IP68, que garante resistência à água e poeira. O S23 FE está disponível em quatro cores em tons pastel: grafite, verde, creme e azul — sendo a última exclusiva para compras online.

Câmera

O sistema de câmeras é um dos principais atrativos do S23 FE. Para ele, a fabricante reservou três lentes distintas com sensor principal de alta resolução e recursos que prometem ótimos registros em qualquer iluminação. Confira como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultrawide de 12 MP e abertura de f/2.2

Câmera telefoto de 8 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 10 MP e abertura de f/2.4

Sistema de câmeras do S23 FE em detalhe — Foto: Reprodução/Samsung

O sensor principal tem 50 MP e estabilização óptica de imagem (OIS). Além disso, a lente dispõe de abertura de f/1.8, que garante a entrada de uma grande quantidade de luz — tornando-se uma ótima aliada para fotos durante a noite, por exemplo. Para completar a experiência, o S23 FE conta ainda com ultrawide de 12 MP e telefoto de 8 MP com zoom óptico de 3x. Para selfies e videochamadas, a fabricante reservou 10 MP.

Quanto a vídeos, o aparelho é capaz de gravar em 8K a 24 fps (quadros por segundo) na câmera principal. Ele ainda consegue filmar em câmera lenta em HD a 960 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O S23 FE chega com processador de fabricação própria da Samsung, o Exynos 2200. O chip é composto por oito núcleos e pode atingir uma velocidade máxima de 2,8 GHz, além de ser fabricado em processo de 4 nanômetros. A fabricante menciona performance rápida e fluida mesmo com múltiplos aplicativos abertos.

Galaxy S23 FE — Foto: Reprodução/SmartPrix

De memória RAM, o telefone vem com apenas uma opção em 8 GB. Quanto ao armazenamento, o usuário pode escolher entre as versões com 128 ou 256 GB. O aparelho não conta com slot para cartão de memória, impossibilitando a expansão do armazenamento via microSD.

Bateria

O S23 FE chega com bateria robusta de 4.500 mAh. Segundo a fabricante, a capacidade garante até 20 horas de uso de Internet (Wi-Fi) e até 69 horas de reprodução de música. Quando chega a hora de recarregar, o modelo conta com suporte para carregamento rápido e vem com carregador de 25 W, que entrega 50% de carga em 30 minutos. Confira informações sobre a bateria do aparelho:

Uso de internet 4G: até 19 horas

Reprodução de Vídeos (Wireless): até 22 horas

Tempo em ligações (4G LTE): até 39 horas

Versão do Android e recursos extras

O S23 FE sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface One UI 5.1, que é própria da Samsung. Entretanto, o modelo possui atualização de sistema operacional garantida por mais quatro anos, além de cinco anos de correções de segurança.

Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quanto à conectividade, o celular vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda tripla, Bluetooth 5.3, suporte para Internet 5G e NFC, que possibilita o pagamento por aproximação. No mais, o modelo conta com recursos como acelerômetro, barômetro, sensor de impressão digital, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito hall, sensor de luz e sensor de proximidade virtual.

Preço e onde comprar

No site oficial da Samsung, o S23 FE custa R$ 3.999 (128 GB de armazenamento) e R$ 4.499 (256 GB de armazenamento). No Mercado Livre, a versão com 128 GB de armazenamento pode ser encontrada por R$ 3.599, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre.

Com informações de Samsung e GSM Arena.

