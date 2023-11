Samsung S90C é boa? Tudo sobre a primeira OLED da marca no Brasil

Lançada em junho deste ano, a Samsung OLED S90C é uma aposta da marca para o mercado nacional de smart TVs, prometendo entregar tudo que se espera de uma TV de alta qualidade. Combinando a precisão dos pontos quânticos com a tecnologia OLED , seu objetivo é proporcionar uma experiência de cinema em casa . Para isso, o modelo conta com a tecnologia de áudio Dolby Atmos e promete entregar boa qualidade de imagem.

A TV combina design premium, funcionalidade e desempenho, graças o seu processador Neural Quantum, que faz uso de Inteligência Artificial e redes neurais para potencializar brilho e cores de melhor qualidade. A faixa de preço para os modelos é a partir de R$ 6.953, de acordo com o site oficial da Samsung — veja a lista de preços ao final da matéria.

Samsung S90C vale a pena? Saiba tudo sobre a primeira OLED da marca no Brasil — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

📝 TV QLED 55: qual modelo comprar? Veja no Fórum do TechTudo

Ficha técnica Samsung S90C OLED

Tamanho de tela: 55", 65" e 77" polegadas

Resolução: 4K (3.840 x 2.160p)

Sistema Operacional: Tizen™ Smart TV

Processador: Neural Quantum Processor 4K (com Inteligência Artificial)

Frequência: até 144 Hz

Potência de áudio: 40W RMS

Dolby Atmos: Sim

Conectividade: HDMI (4x), USB (2x), Wi-Fi e Bluetooth

Comando de voz: Sim (Alexa)

Preço oficial: entre R$ 6.953 - R$ 22.799

Preço varejo: entre R$ 5.799 - R$ 22.799

Design e Tela

A Samsung apresenta design mais fino e com bordas infinitas — Foto: Reprodução/Samsung

O design da TV Samsung OLED S90C é caracterizado por um painel fino, especialmente nas bordas — é a tela mais fina que a Samsung já produziu. As bordas infinitas e os acabamentos refletem um design moderno. O LaserSlim Design, como é chamado, é esteticamente agradável e funcional, possibilitando integração em qualquer espaço da casa.

Qualidade de Imagem

O Quantum HDR OLED otimiza o brilho e contraste, realçando detalhes em cenas claras e escuras para uma visualização aprimorada. — Foto: Reprodução/Samsung

A Samsung OLED S90C tem oito milhões de pixels que acendem e apagam a cada instante, gerando um preto absoluto, assim como todos os modelos OLED do mercado. Com o Quantum HDR, ela analisa cada cena e aumenta o alcance e intensidade dos níveis de luz, o que pode resultar em uma imagem com mais brilho, contraste e detalhes. A Certificação Pantone promete cores ainda mais realistas e fiéis.

Uma ausência notável é o Dolby Vision. A S90C traz recursos de HDR avançados, mas o selo não marca presença em nenhum modelo da Samsung, sendo algo que pesa em favor de alguns modelos concorrentes, de marcas como LG e TCL.

Sistema Operacional

O Smart Hub Tizen Samsung centraliza seus filmes, programas e jogos, oferecendo acesso rápido e sugestões personalizadas com base no uso da TV. — Foto: Reprodução/Samsung

O Tizen é o sistema operacional da S90C, que promete acesso rápido aos apps e conteúdos favoritos do usuário. Com uma experiência otimizada de pesquisa, ele pode sugerir conteúdos com base em como o usuário interage com a TV. Além disso, a plataforma é constantemente atualizada, para que os usuários tenham sempre acesso às últimas novidades e funcionalidades.

Áudio

O Dolby Atmos oferece som imersivo com percepção de movimento e, junto à Sincronia Sonora, combina a Soundbar e os alto-falantes da TV — Foto: Reprodução/Samsung

A experiência sonora da Samsung OLED S90C foi projetada para ser imersiva. Com o Dolby Atmos, a TV proporciona uma percepção do deslocamento do som dos objetos em cena com o recurso Som em Movimento. A Sincronia Sonora é outro recurso que pode amplificar a experiência, somando o som da Soundbar aos alto-falantes da TV. Esta combinação tende a criar uma atmosfera sonora envolvente, tornando cada cena mais realista.

Recursos Extras

O Processador Neural Quantum 4K utiliza Inteligência Artificial para otimizar brilho e cores, e redes neurais para aproximar conteúdos à resolução 4K. — Foto: Reprodução/Samsung

A Samsung OLED S90C oferece uma série de recursos adicionais que aprimoram a experiência do usuário. O Processador Neural Quantum 4K, por exemplo, utiliza Inteligência Artificial para potencializar o brilho e mapear as cores com perfeição. Para os amantes de jogos, a TV oferece uma taxa de atualização de até 144 Hz, o que pode proporcionar imagens fluidas e de alta qualidade. Além disso, o Samsung Gaming Hub permite acesso a mais de mil jogos nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, mediante assinatura.

Concorrentes

Existem outros modelos de Smart TV no mercado que podem ser considerados concorrentes, como a LG C3. No entanto, cada modelo possui suas características distintas, e a escolha final vai depender das preferências e necessidades individuais do consumidor. É sempre uma boa ideia comparar e contrastar diferentes modelos antes de tomar uma decisão final.

Garantia e preço

A garantia é de 12 meses pela fabricante e, dependendo do local onde a TV for comprada, pode ser possível adquirir garantia estendida. Os preços da Samsung OLED S90C variam de acordo com o tamanho da tela e local de compra, e de acordo com o Compare TechTudo, ela pode ser encontrada com os seguintes preços:

55 polegadas - a partir de R$ 5.799,99

65 polegadas - a partir de R$ 10.164,05

77 polegadas - a partir de R$ 22.799,05

Todas as ofertas de Samsung OLED S90C 55 Polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung OLED S90C 55 Polegadas R$ 6.029,00 IR À LOJA alexa Samsung OLED S90C 55 Polegadas R$ 5.999,00 IR À LOJA alexa Samsung OLED S90C 55 Polegadas R$ 6.599,00 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui TOP DE LINHA Samsung OLED S90C 65 Polegadas R$ 10.399,00 IR À LOJA R$ 10.399,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung OLED S90C 65 Polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TOP DE LINHA Samsung OLED S90C 65 Polegadas R$ 10.399,00 IR À LOJA TOP DE LINHA Samsung OLED S90C 65 Polegadas R$ 10.399,00 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui CINEMA EM CASA Samsung OLED S90C 77 Polegadas R$ 25.132,49 IR À LOJA R$ 22.913,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung OLED S90C 77 Polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CINEMA EM CASA Samsung OLED S90C 77 Polegadas R$ 25.132,49 IR À LOJA CINEMA EM CASA Samsung OLED S90C 77 Polegadas R$ 22.913,00 IR À LOJA

Com informações de Samsung, TechRadar e Tom's Guide

🎥 Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV