Scene Investigators: gameplay e requisitos do difícil game de investigação

O título, lançado em 24 de outubro, foi desenvolvido pela EQ Studios, e está disponível para PC (via Steam) por R$ 64,99, com suporte a português brasileiro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Scene Investigators.

Scene Investigators é um desafiador jogo de investigação no qual jogadores precisarão se esforçar para deduzir o que aconteceu nas cenas de crime — Foto: Reprodução/Steam

História de Scene Investigators

Em Scene Investigators, jogadores entram no game no papel de um estagiário que deseja se tornar um investigador licenciado. Para isso, é necessário passar por um rigoroso teste policial, analisando cenas de crimes recriadas de vários casos diferentes.

Cada cena conta com uma história oculta sobre quem são os criminosos, as vítimas e o que aconteceu no local, sendo necessário responder corretamente perguntas sobre o acontecimento para passar no teste. Os desenvolvedores do game afirmam que o jogo funciona em um sistema "70/30", no qual há 70% de informação e 30% precisa ser deduzido pelo jogador.

Scene Investigators faz com que seus jogadores investiguem cenários diversos e solucionem uma simualção de crime — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay de Scene Investigators

Scene Investigators é jogado em primeira pessoa e permite que os usuários se movam livremente e interajam com diversos objetos. É possível ver documentos, como relatórios e fichas de suspeitos, manusear e ler papéis encontrados pelas cenas, ouvir áudios gravados de ligações e mais. A mecânica básica de gameplay lembra um pouco os tradicionais títulos de Escape Room. Tudo que o detetive achar importante pode ser escrito em um sistema de anotações para usar como pista depois.

Para chegar às suas próprias conclusões, é preciso usar a imaginação e ficar atento a algumas evidências que poderiam passar despercebidas, como batom em um copo, um buraco de bala ou pegadas quase apagadas. Munido de informações, o usuário pode tentar deduzir quais as motivações dos personagens, criando teorias e comprovações com as evidências que já tem. Vale alertar que o game é extremamente difícil e não conta com um sistema de dicas. Não à toa, a EQ Studios sugere jogar com amigos ou um grupo para discutir teorias e aumentar a diversão.

Em Scene Investigators usuários precisam ficar atentos a todos os detalhes da cena do crime que podem contar uma história — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

Scene Investigators - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) ou superior Processador: AMD FX-6100 6 cores 3,3 GHz Memória RAM: 8 GB Placa de vídeo: série Radeon HD 7800 Armazenamento: 26 GB de espaço disponível

Com informações de Steam

