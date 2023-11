Série do Chucky: veja sinopse, elenco e trailer da produção do Star+

A série Chucky , lançada em 2021, pode ser conferida no Star+ e é a produção mais recente baseada no clássico Brinquedo Assassino (1988). Estrelada pelo jovem ator Zackary Arthur (A 5ª Onda), a terceira temporada do seriado foi adicionada à plataforma. Na trama, acompanhamos o infeliz adolescente Jake Wheeler, que compra um antigo boneco Chucky em uma venda de garagem, enquanto coisas sinistras passam a acontecer em sua cidade. Don Mancini, criador original do personagem, é o responsável por roteirizar a série que já conta com 20 episódios. Confira, abaixo, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

Em Chucky, o adolescente Jake Wheeler é influenciado pelo boneco assassino a cometer atos de vingança — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo

Na série Chucky, um antigo boneco surge em uma venda de garagem e é comprado pelo adolescente Jake Wheeler. Com o espírito do serial killer Charles Ray Lee preso no brinquedo, não demora muito para que ele incentive o jovem a cometer atos vingativos. Enquanto isso, uma série de assassinatos na cidade faz com que hipocrisias e segredos sejam expostos. Temas como sexualidade, problemas familiares e pressão social se misturam ao terror no enredo da produção.

Elenco e equipe técnica

Além de Zackary Arthur, que interpreta o protagonista Jake, o jovem ator Bjorgvin Arnarson (O Sétimo Dia) dá vida a Devon, seu interesse amoroso. O estadunidense Brad Dourif (O Senhor dos Anéis: As Duas Torres) continua dando voz a Chucky, assim como no filme original. Don Mancini segue sendo o criador e principal roteirista da série e, na direção, Samir Rehem e Jeff Renfroe foram os responsáveis pelo maior número de episódios.

A série Chucky conta com três seasons e 20 episódios até o momento — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

Contrariando todas as expectativas ruins que geralmente são nutridas quando um reboot é lançado, a série Chucky é considerada um sucesso de crítica e público. No IMDb, por exemplo, a produção alcançou nota 7,3 e, no Rotten Tomatoes, conquistou a aprovação de 94% dos críticos e 87% da audiência.

Para John Doyle, do site The Globe and Mail, Don Mancini conseguiu reinventar seu próprio personagem da melhor maneira possível. "Chucky é uma delícia; uma série distorcida, sábia, engraçada e muito divertida com pedaços de sangue, mas nada sangrento o suficiente para machucar sua cabeça. É uma reinvenção rigorosa", escreveu.

Já Benjamim Lee, do The Guardian, não concordou com a maior parte dos críticos, achando a releitura pouco interessante. "Há apenas um ajuste de fórmula vagamente interessante aqui e é decisão de Mancini tornar seu protagonista estranho e então lidar com isso com uma sensibilidade refrescantemente casual", pontuou.

Confira o trailer oficial de Chucky

