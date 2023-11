Sistema de segurança residencial: veja produtos inteligentes para comprar

Por meio de um sistema inteligente de segurança residencial é possível melhorar a prevenção de roubos e assaltos com alertas em tempo real, e a capacidade de monitoramento remoto por meio de dispositivos móveis. Além de oferecer uma resposta rápida a possíveis roubos, um sistema inteligente de segurança também atua na prevenção e na proteção contra incêndios e outros perigos. Empresas de seguro residencial também costumam oferecer descontos a clientes que implantam esse tipo de sistema.

Produtos inteligentes para sistema de segurança residencial: benefícios, preço e como usar — Foto: Reprodução/Amazon

📝 Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Como escolher um sistema de segurança inteligente?

Seja por meio de uma empresa especializada, ou por conta própria, a instalação de um sistema de segurança requer algumas considerações. Comece com as necessidades específicas e estabeleça um orçamento claro. Quanto aos aparelhos a serem instalados, verifique a integração com outros dispositivos inteligentes, a confiança da marca, e a facilidade de uso do aplicativo móvel associado ao sistema.

Fatores a serem considerados ao escolher um sistema de segurança residencial

1. Equipamento e instalação

É fundamental considerar a qualidade e a variedade dos dispositivos oferecidos pelo sistema, incluindo câmeras de vigilância, sensores de movimento, sensores de portas/janelas, alarmes e outros componentes relevantes. A resolução das câmeras, a capacidade de visão noturna, a resistência a intempéries e a detecção de movimento são aspectos importantes a serem avaliados. Além disso, a facilidade de integração com dispositivos inteligentes como Alexa e Google Assistente e a possibilidade de personalização do sistema para atender às necessidades específicas da residência são considerações essenciais.

No que diz respeito à instalação, a escolha por um profissional ou um sistema "faça você mesmo" (DIY) deve ser ponderada. A instalação profissional garante uma configuração adequada e otimizada, levando em conta os pontos vulneráveis ​​da residência, enquanto os sistemas DIY oferecem simplicidade e economia, sendo instalados pelo próprio usuário. A preferência por uma abordagem ou outra dependerá da disponibilidade do usuário para lidar com a instalação e complexidade desejada para o sistema de segurança. Avaliar a praticidade, o tempo disponível e a habilidade técnica é fundamental para decidir entre uma instalação profissional e uma abordagem DIY.

2. Monitoramento, alertas e recursos de emergência

O monitoramento contínuo em um sistema de segurança residencial é essencial para garantir a eficácia na detecção de eventos suspeitos. Isso pode ser realizado por meio de câmeras de vigilância estrategicamente posicionadas e sensores de movimento que cobrem áreas-chave da residência. A capacidade de acessar essas informações remotamente, seja por meio de um computador ou, mais comumente, por meio de aplicativos móveis, oferece aos usuários a previsão de monitorar sua propriedade em tempo real, independentemente de onde estiverem.

Recursos de emergência são fundamentais para uma resposta rápida e eficaz. Isso pode incluir reconhecimento facial, a capacidade do sistema de acionar automaticamente autoridades locais em situações críticas, bem como a integração com serviços de monitoramento profissional. Como os sistemas inteligentes não possuem os mesmos recursos, é importante escolher dispositivos que possuam características que se alinhem melhor com as suas necessidades.

3. Custos, iniciais e contínuos

Ao escolher um sistema de segurança residencial, os custos iniciais incluem a aquisição de equipamentos como câmeras, sensores, alarmes e a instalação do sistema. Em sistemas profissionais, isso pode envolver taxas de instalação e possivelmente consultas especializadas. Os sistemas DIY geralmente têm custos iniciais mais baixos, pois você mesmo instala os dispositivos.

Os custos contínuos muitas vezes incluem taxas mensais de monitoramento, especialmente se você optar por serviços de monitoramento profissional. Essas taxas podem variar dependendo da empresa e dos serviços oferecidos, como resposta a emergências, suporte técnico e armazenamento em nuvem para gravação de câmeras. Alguns sistemas oferecem monitoramento gratuito, enquanto outros podem exigir uma assinatura para benefícios de recursos premium.

Além disso, considere os custos de manutenção e atualizações futuras do sistema. Os equipamentos podem precisar ser substituídos ou atualizados ao longo do tempo, e algumas empresas podem oferecer planos de manutenção para garantir o funcionamento adequado do sistema.

Produtos inteligentes para o sistema de segurança residencial

1. Câmeras de vigilância inteligentes

Câmeras de vigilância inteligentes podem possuir recursos avançados como visão noturna, detecção de movimento inteligente, rastreamento automático, alertas em tempo real e integração com outros dispositivos. Essas características apresentam eficiência e automação, elevando a capacidade de resposta em sistemas de segurança residencial ou comercial. No Brasil, equipamentos mais modestos com menos funcionalidades podem ser encontrados por R$ 100, enquanto dispositivos mais completos como a Câmera IP Speed Dome da Intelbras chegam a custar R$ 4.299.

Câmera Intelbras IP Speed Dome com Infravermelho — Foto: Reprodução/Amazon

2. Sensores inteligentes de movimento

Sensores de movimento inteligentes são dispositivos que detectam alterações no ambiente e utilizam tecnologia avançada, como infravermelha ou micro-ondas, para distinguir movimentos suspeitos de atividades normais. Esses sensores são capazes de reduzir alarmes falsos, sendo programáveis ​​para ignorar movimentos de animais de estimação, por exemplo. No Brasil, esses produtos podem ser encontrados em média R$ 150. Custando a partir de R$ 185,99, o alarme de sensor de movimento da Mengshen pode ser uma boa opção, por contar com dois sensores um receptor nesse pacote.

Mengshen é um alarme de sensor de movimento — Foto: Reprodução/Amazon

3. Sensores inteligentes para portas e janelas

Sensores inteligentes para portas e janelas são dispositivos de segurança que monitoram a abertura e o fechamento de portas e janelas em uma residência ou espaço comercial. Esses sensores são equipados com tecnologia avançada para comunicação sem fio e integração com sistemas de segurança inteligentes. Quando uma porta ou janela é aberta, o sensor envia alertas imediatos, seja por meio de notificações em aplicativos móveis ou ativação de alarmes, contribuindo para a detecção de intrusões e reforçando a segurança da propriedade. Existem diversas opções de produtos disponíveis no Brasil. Dentre elas, destaca-se o sensor de abertura inteligente de porta e janela Wi-Fi da Smatrul, que possui quatro sensores inclusos, custando a partir de R$189.

Sensor Smatrul para abertura de porta e janela — Foto: Reprodução/Amazon

4. Fechaduras Inteligentes

Projetadas para aprimorar as fechaduras tradicionais, fechaduras inteligentes utilizam tecnologia como Bluetooth, Wi-Fi ou NFC para permitir o controle remoto e automação por meio de smartphones, tablets ou outros dispositivos inteligentes. Os usuários podem trancar ou destrancar a porta remotamente, conceder acesso temporário a visitantes por meio de códigos digitais, cartões ou aplicativos, e receber notificações em tempo real sobre atividades na fechadura. A fechadura digital da Ekaza pode ser uma boa opção com ativação biométrica, custando a partir de R$ 553.

Fechadura digital biométrica EKAZA — Foto: Reprodução/Amazon

5. Sirenes inteligentes

Ao contrário das sirenes tradicionais, as inteligentes são integradas aos sistemas de segurança modernos. Eles são acionados por eventos específicos, como detecção de invasões por sensores de movimento ou abertura de portas/janelas. Além do alerta sonoro, as sirenes inteligentes podem oferecer recursos adicionais, como luzes estroboscópicas, notificações via aplicativo móvel, e integração com outros dispositivos inteligentes para criar respostas coordenadas em situações de emergência. Custando a partir de R$ 243, a sirene inteligente Izy smart da Intelbras pode ser uma opção para quem quer reforçar o sistema de segurança residencial.

Sirene inteligente Intelbras Izy Smart — Foto: Reprodução/Amazon

🎥 Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo