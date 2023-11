Solar Ash: veja história e gameplay do jogo de plataforma 3D

Por sinal, a mecânica de movimento é essencial para a progressão do jogo. A junção do gancho com os patins é útil para alcançar áreas distantes. Por outro lado, Rei também demonstra suas habilidades acrobáticas durante as batalhas, combinando deslizamento e ataques para criar um combate fluido e elegante.

O game também traz a presença de criaturas gigantes chamadas Titãs, que os jogadores encontrarão durante sua exploração do Ultravoid. Inclusive, os combates contra esses imponentes inimigos lembram as mecânicas do clássico Shadow of the Colossus, pois é preciso escalar essas criaturas colossais para atingir seus pontos vitais.